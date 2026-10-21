करवा चौथ पर रेडी होने के लिए एक्ट्रेस मालविका के 5 गॉर्जियस लुक्स, गुलाबी साड़ी में दिखीं हसीन

करवा चौथ पर रेडी होना है लेकिन हर बार की तरह लाल रंग के सूट-साड़ी की शॉपिंग नहीं करना चाहती हैं तो एक्ट्रेस मालविका के इन लुक्स को देख लें। गुलाबी रंग की साड़ी से लेकर पीले रंग का सूट भी करवा चौथ पर बेस्ट दिखेगा, देखें लुक्स।

करवा चौथ पर रेडी होना है लेकिन वहीं लाल कलर नहीं पहनना चाहती हैं तो कुछ नया ट्राई करें। अब नया क्या ट्राई करना है? कैसे रेडी होना? और किसका लुक ट्राई करें? ये सवाल मन में उठ रहा है तो जरा एक्ट्रेस मालविका मोहन की इन फोटोज को देख लें। जिसमे वो गुलाबी से लेकर पीले रंग के आउटफिट में गजब की खूबसूरत दिख रहीं और आप इन लुक्स को रीक्रिएट कर इस करवा चौथ पर रेडी हो सकती हैं। देखें एक्ट्रेस मालविका मोहन के 5 स्टनिंग करवा चौथ रेडी लुक्स।

पीले रंग का सूट पहनें हर साल लाल रंग की साड़ी पहनकर रेडी होती हैं और इस बार लुक में कुछ वैरिएशन चाहती हैं तो मस्टर्ड यलो कलर के अनारकली सूट को ट्राई करें। ये लुक सुहागिन महिलाओं पर सुंदर दिखेगा, पूजा के लिए शुभ रहेगा और आपके लुक को नया बनाएगा। हैवी ईयररिंग्स और मेकअप के साथ इस लुक को कंप्लीट करें। हैवी एंब्रायडरी दुपट्टा और सिंपल गोटा वर्क अनारकली का कॉम्बिनेशन सुंदर दिखता है और साथ में पिंक लिपस्टिक और बड़े ईयररिंग्स में चांदबाली अट्रैक्टिव लुक क्रिएट करेगी।

आइवरी कलर ट्राई करें वैसे आप इस साल आइवरी कलर भी ट्राई कर सकती हैं। गोल्ड एंड आइवरी शेड की साड़ी मालविका के लुक को खास बना रही और आप इस तरह के शेड भी करवा चौथ पर पहन सकती हैं। साथ में कुंदन की ज्वैलरी ट्राई करें। माथे पर छोटी सी बिंदी के साथ न्यूड शेड की लिपस्टिक लुक को परफेक्ट बना रही। लेकिन आप चाहें तो आइवरी शेड के साथ लिपस्टिक के कलर को डार्क या ब्राइट रखें। मरून या रेड शेड कॉम्बिनेशन व्हाइट और आइवरी कलर के साथ ब्यूटीफुल लुक देते हैं।

गुलाबी साड़ी में मालविका का लुक लाल रंग की साड़ी से ऊब चुकी हैं तो इस बार आप गुलाबी रंग के कलर को करवा चौथ पर ट्राई करें। गुलाबी साड़ी के साथ गोल्डन ज्वैलरी ब्यूटीफुल दिखेगी। साथ में बन और उस पर लगे फूल मालविका के लुक को करवा चौथ के लिए बिल्कुल रेडी दिखा रहे और आप इस लुक को बड़े ही आसानी से रीक्रिएट कर सकती हैं।

रेड अनारकली कुर्ता इन दिनों रेड कलर का ये शेड काफी ट्रेंड में है और ऑरेंज के करीब रहता है, तो लाल रंग पहनने का मन ही है तो आप इस तरह के अनारकली कुर्ते वाले लुक को ट्राई कर सकती हैं। एक्ट्रेस मालविका का पूरा लुक कॉपी करने लायक है। मेकअप से लेकर ज्वैलरी ट्राई कर इस बार करवा चौथ पर रेडी होना है तो इस लुक को रीक्रिएट करें।

मालविका मोहन का गुलाबी साड़ी में लेटेस्ट लुक कल्याण ज्वैलर्स के नवरात्रि सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए मालविका मोहन ब्यूटीफुल रेड साड़ी को पहनकर रेडी हुईं। ये लुक करवा चौथ के लिए बेस्ट है। मेसी चोटी और पर्ल एंड गोल्ड मिक्स ज्वैलरी के साथ पिंक सिल्क साड़ी का ये लुक स्टनिंग दिख रहा और लेडीज इस लुक को करवा चौथ पर ट्राई कर सकती हैं। सॉफ्ट स्मोकी आईज, पिंक ब्लश और न्यूड पिंक लिप शेड खूबसूरती में चार चांद लगाएगा।