हिना खान से लेकर शिल्पा शेट्टी, करवा चौथ पर यूं सज कर रेडी हुईं एक्ट्रेसेज, देखें फोटोज
करवा चौध की धूम देशभर के साथ बॉलीवुड में भी देखने को मिली। हर साल की तरह शादीशुदा एक्ट्रेसेज ब्यूटीफुल लुक में करवा चौथ पर रेडी दिखीं। लाल रंग के बांधनी कुर्ते से लेकर बांधनी प्रिंट साड़ी का ट्रेंड देखने को मिला। देखें शिल्पा शेट्टी से लेकर हिना खान के ब्यूटीफुल लुक्स।
देशभर में करवा चौथ 29 अक्टूबर को मनाया गया और इस त्योहार की धूम बॉलीवुड में भी देखने को मिली। शिल्पा शेट्टी से लेकर रकुल प्रीत सिंह, हिना खान, अंकिता लोखंडे जैसी शादीशुदा एक्ट्रेसेज ने पति के साथ करवा चौथ सेलिब्रेट किया और फोटोज को सोशल मीडिया पर शेयर किया और अब फैंस इन एक्ट्रेसेज के लुक्स जमकर वायरल कर रहे। तो आप क्यों पीछे रहें देख लें इन हसीनाओं के करवा चौथ लुक्स।
शिल्पा शेट्टी ने पहनी गुलाबी साड़ी
शिल्पा शेट्टी के करवा चौथ लुक का फैंस भी इंतजार करते हैं। हर साल की तरह इस बार भी शिल्पा ने लुक को हटके वियर किया। गोल्ड थ्रेड और एंब्रायडरी वाली गुलाबी ओम्बर शेड की साड़ी के साथ ग्रीन ब्लाउज का कॉम्बिनेशन ब्यूटीफुल दिख रहा था। जिसे शिल्पा ने हैवी चोकर ग्रीन स्टोन नेकपीस के साथ वियर किया था।
हिना खान का ब्यूटीफुल लुक
हिना खान ने व्रत से पहले अपनी मेहंदी की तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की। वहीं पति के साथ व्रत की फोटोज भी ब्यूटीफुल हैं। गुलाबी रंग की सिल्क साड़ी और गोल्डन जरी बॉर्डर में हिना खान का लुक ब्यूटीफुल दिख रहा था। जिसे हिना ने हैवी चोकर नेकपीस के साथ पेयर किया था। वहीं बालों में पिंक गुलाब खूबसूरत दिख रहा था।
रकुल प्रीत सिंह का रेड कुर्ता
रकुल प्रीत सिंह ने पति जैकी भगनानी के साथ करवा चौथ की फोटोज शेयर की है और उनका लुक फेस्टिवल के लिए ब्यूटीफुल दिख रहा। लाल बंधेज प्रिंट के कुर्ते के साथ हैवी बांधनी प्रिंट और एंब्रायडरी बॉर्डर वाला दुपट्टा ब्यूटीफुल दिख रहा। इस कुर्ता सेट को रकुल ने लाल बिंदी और सिंदूर के साथ पेयर किया है और उनका ये करवा चौथ लुक सिंपली ब्यूटीफुल दिख रहा।
युविका चौधरी की सिंपल लुक
प्रिंस नरूला की वाइफ और एक्ट्रेस युविका चौधरी सिंपल से रेड ए लाइन कुर्ते में रेडी हुईं। करवा चौथ का ये लुक ब्यूटीफुल था और जो लेडीज ज्यादा हैवी लुक नहीं चाहती उनके लिए परफेक्ट था।
नुपुर सेनन का पहला करवा चौथ
कृति सेनन की बहन नुपुर सेनन ने शादी के बाद पहला करवा चौथ सेलिब्रेट किया। सिंगर पति स्टेबिन बेन के साथ शेयर फोटोज में वो सुर्ख लाल रंग के कुर्ते में रेडी दिखीं। इस कुर्ते संग अपोजिट पाउडर ब्लू दुपट्टा इसे हटके लुक दे रहा था।
काजल अग्रवाल ने शेयर की फोटोज
एक्ट्रेस काजल अग्रवाल ने भी करवा चौथ की फोटोज पति के साथ शेयर की है। जिसमे वो बांधनी प्रिंट की रेड साड़ी में रेडी हैं। काजल का नो मेकअप लुक ब्यूटीफुल दिख रहा। तो इस फेस्टिव सीजन आप भी अगर ट्रेंडी आउटफिट कैरी करना चाहती हैं तो एक्ट्रेसेज की तरह बांधनी प्रिंट जरूर वियर करें।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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