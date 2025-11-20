Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़फैशनAbu Jani Sandeep Khosla daring couture look goes viral sheer Anarkali and gold underpants trigger debate
अंडरवियर पर पहन लिया पतला सा अनारकली, मॉडल के बोल्ड लुक ने इंटरनेट पर मचाया तहलका!

अंडरवियर पर पहन लिया पतला सा अनारकली, मॉडल के बोल्ड लुक ने इंटरनेट पर मचाया तहलका!

संक्षेप: Fashion: सेलिब्रिटी डिजाइनर्स अबू जानी और संदीप खोसला ने हाल ही में अपना एक शानदार कलेक्शन लॉन्च किया। पूरे कलेक्शन में जिस लुक ने सभी का ध्यान खींचा वो था, मॉडल नीन कला का बोल्ड और इमैजिनेटिव अवतार।

Thu, 20 Nov 2025 12:06 PMAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सेलिब्रिटी डिजाइनर्स अबू जानी और संदीप खोसला ने हाल ही में अपना एक शानदार कलेक्शन लॉन्च किया, जो 'ए थाउजेंड एंड वन नाइट्स' से इंस्पायर्ड था। उनकी 40 साल की लेगेसी को सेलिब्रेट करता ये कलेक्शन, ट्रेडीशन के साथ कंटेंपररी स्टाइल का परफेक्ट फ्यूजन था। हालांकि इस पूरे कलेक्शन में जिस लुक ने सभी का ध्यान खींचा वो था, मॉडल नीन कला का बोल्ड और इमैजिनेटिव अवतार। शो के लिए मॉडल ने ऑलिव ग्रीन कलर का शीयर गोटा अनारकली वियर किया था, जिसकी बोल्ड नेकलाइन और ट्रांसपेरेंट फैब्रिक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गए। इंटरनेट पर इस लुक को काफी मिक्सड रिएक्शन मिल रहे हैं। आइए इसके बारे में और जानते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ये बोल्ड अनारकली लुक बना पूरे शो की हाइलाइट

मॉडल नीन कला का बोल्ड लुक पूरे शो में सबसे ज्यादा हाइलाइट होने वाला लुक बना। डिजाइनर्स के नीन के लिए बिल्कुल शीयर ऑलिव ग्रीन गोटा अनारकली चुना, जिसकी ऑर्नेट की होल नेकलाइन पर गोल्डन गोल्डन ट्रिम्स दिए गए थे। हेमलाइन पर जरदोजी का वर्क था, जिसकी वाइड, लेयर्ड बॉर्डर, रेड, गोल्ड, ग्रीन और ब्लैक एम्ब्रॉयडरी के साथ, पूरे आउटफिट को रॉयल फिनिश दे रही थीं।

ट्रांसलूसेंट फैब्रिक बना सबसे बड़ा शो स्टॉपर

पूरे लुक में सबसे बोल्ड एक्सपेरिमेंट था इसका ट्रांसलूसेंट फैब्रिक, जिसके नीचे पहना गया गोल्ड, स्टोन-इनक्रस्टेड अंडरवियर साफ दिख रहा था। हालांकि यहां ये सिर्फ अंदरूनी लेयर की तरह इस्तेमाल नहीं हुआ था, बल्कि पूरे आउटफिट में ड्रामा, बोल्डनेस एड कर रहा था, जिसने लुक को और भी फियरलेस बना दिया था।

दुपट्टे ने एड किया नेक्स्ट लेवल चार्म

मॉडल के शोल्डर्स पर पड़े हुए डीप रेड, हेवी एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टे ने पूरे लुक में कॉन्ट्रास्ट और डेप्थ एड करने का काम किया। ब्लैक और गोल्ड डिटेलिंग ने इस दुपट्टे को और भी रिच, और विजुअली स्ट्राइकिंग बना दिया, जिससे पूरा लुक एक ड्रामैटिक बैलेंस के साथ सामने आया।

इंटरनेट पर मिल रहे मिक्सड रिएक्शन

इस अनारकली लुक को ले कर इंटरनेट पर बड़े मिक्सड रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। कुछ लोग ये बोल्ड एक्सपेरिमेंट पसंद कर रहे हैं, तो वहीं कई यूजर्स उलझन और नाराजगी में सवाल कर रहे हैं- क्यों?, 'फैशन के नाम पर ये क्या है'? कुछ मजेदार कमेंट्स भी देखने को मिल रहे हैं जैसे - 'इसे किसी फैमिली फंक्शन में पहनकर दिखाओ', 'कुछ तो मिसिंग है', 'देखते हैं ये फैशन आम जनता में कब दिखता है'। कुल मिलाकर इंटरनेट दो ग्रुप्स में बंट गया है। अब आप बताइए आप किस ग्रुप में हैं?

ये भी पढ़ें:पुरुष महेश बाबू की तरह स्टाइल करें आउटफिट्स, दिखेंगे परफेक्ट
ये भी पढ़ें:कौन हैं मिस यूनिवर्स में भाग लेने वाली मनिका विश्वकर्मा, जीत रहीं लोगों का दिल
Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखती हैं। अनमोल नोएडा की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। अनमोल को उपन्यास पढ़ना और कविता लिखना पसंद है। और पढ़ें
Fashion Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।