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फैशन और आराम का जबरदस्त मेल: सस्ते में खरीदें 6 बेहतरीन चिकनकारी कुर्ता सेट्स

By Anjali Kumari
लाइव हिन्दुस्तान
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चिकनकारी एंब्रायडरी आपको भी पसंद है, तो Amazon के ये 6 बेहतरीन विकल्प जरूर एक्सप्लोर करें! बेहद सस्ते में खरीद सकते हैं, ये खूबसूरत प्रोडक्ट।

प्रोडक्ट्स के सुझाव

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नवाबों के शहर लखनऊ की चिकनकारी एंब्रायडरी आजकल पूरे देख में प्रचलित है। दूर-दूर से लोग इन्हें खरीदने लखनऊ आते हैं, मगर अब ऐसा करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि Amazon पर आपको मिलेंगे चिकनकारी कुर्ता सेट के कई बेहतरीन विकल्प, जिन्हें आप घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं। इन सभी पर अच्छा खासा डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, यानी आप इन्हें बेहद सस्ते में ऑर्डर कर सकती हैं। तो ज्यादा न सोचें मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

फैशन और आराम का जबरदस्त मेल: सस्ते में खरीदें 6 बेहतरीन चिकनकारी कुर्ता सेट्स

यहां खरीदें चिकनकारी कॉटन कुर्ता सेट्स के 6 बेहतरीन विकल्प:

Amazon Brand के चिकनकारी कुर्ता सेट की कॉटन फैब्रिक बेहद हल्की और हवादार है। साथ ही इस पर की गई चिकनकारी एंब्रॉयडरी की डिटेलिंग भी बारीक और खूबसूरत है, जो इसे प्रीमियम क्वालिटी का कुर्ता सेट बना रही है। साथ ही इसमें फ्लोरल दुपट्टा मिल जाएगा, जो इसके आकर्षण का केंद्र है।

इस तरह स्टाइल करें:

इस कुर्ता सेट के साथ बालों में पोनी टेल करें, हाथों में बैंगल्स और माथे पर बिंदी लगा कर अपना लुक कंप्लीट करें!

Shopping Queen की जॉर्जेट फैब्रिक से तैयार ये खूबसूरत चिकनकारी कुर्ता सेट का लुक कमल का है। इस पर की गई सीक्वेंस चिकनकारी एंब्रॉयडरी इसके आकर्षण में चार चांद लग रही है। फेस्टिवल हो या फिर कोई भी ट्रेडिशनल इवेंट, इस आउटफिट को मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। बहुत कम मेहनत में ये आपको खूबसूरत लुक क्रिएट करके देगा। इस आउटफिट पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर भी उपलब्ध है, बेहद सस्ते में इसे घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।

इस तरह स्टाइल करें:

इस कुर्ता सेट के साथ कानों में छोटे झुमके और हाथों में बैंगल्स पहनें, कैजुअल इवेंट्स में बालों को खुला रखें और हाथों में घड़ी के साथ इसे स्टाइल करें।

इस खूबसूरत चिकनकारी कुर्ता सेट को जॉर्जेट फैब्रिक से तैयार किया गया है। इस पर की गई एंब्रॉयडरी डिटेलिंग कमाल की है, जो इसे प्रीमियम विकल्प बनाती है। खासकर महिलाएं इस कुर्ते को वर्क वियर से लेकर किसी भी ट्रेडिशनल इवेंट में कैरी कर सकती हैं। अगर आपको भी यह विकल्प पसंद आया है, तो 62% के ऑफ पर इसे घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।

इस तरह स्टाइल करें:

इस कुर्ते के साथ कानों में बड़े झुमके और हाथों में बैंगल्स पहनें। साथ में फ्लैट सैंडल के साथ इसे स्टाइल करें। हाथों में अपने अनुसार कोई भी बैंगल्स पहन सकती हैं।

Kaari ब्रांड के इस चिकनकारी कुर्ते पर की गई एंब्रॉयडरी इसके आकर्षण का केंद्र है। इसका डिजाइन रंग और फैब्रिक सभी कमाल के हैं। खासकर जिन महिलाओं को चिकनकारी कुर्ता पसंद है, उन्हें इस गर्मी ये आउटफिट ट्राई करना चाहिए। इस कुर्ता सेट को महिलाएं वर्क वियर से लेकर ट्रेडिशनल इवेंट्स के मौकों पर मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। इसमें और भी कलर ऑप्शन उपलब्ध हैं, और सभी पर 66% का डिस्काउंट ऑफर चल रहा है।

इस तरह स्टाइल करें:

कानों में छोटे इयररिंग्स और हाथों में बैंगल्स के साथ इसे स्टाइल करें। बालों को खुला रखें और पैरों में फ्लैट सैंडल पहनें।

Kaari ब्रांड का कॉटन फैब्रिक से तैयार ये हल्का हवादार चिकनकारी कुर्ता सेट समर्स के लिए बेस्ट विकल्प साबित होगा। महिलाएं इसे अपने अनुसार किसी भी मौके पर स्टाइल कर सकती हैं। इस कुर्ता सेट का डिजाइन और इस पर की गई एंब्रॉयडरी की डिटेलिंग दोनों ही कमाल के हैं, जो महिलाओं को बेहद पसंद आएंगे। इस आउटफिट को महिलाएं वर्क वियर से लेकर कॉलेज वेयर तक या फिर ट्रेडिशनल इवेंट्स में किसी भी मौके पर स्टाइल कर सकती हैं।

इस तरह स्टाइल करें:

कानों में छोटे झुमके और हाथों में बैंगल्स के साथ इसे स्टाइल करें। कैजुअल इवेंट्स में बालों को खुला रखें और हाथों में घड़ी पहनें।

LookMark का ये चंदेरी चिकनकारी कुर्ता सेट एक आकर्षक आउटफिट ऑप्शन है। इसे महिलाओं ने काफी पसंद किया है। खासकर गर्मी के लिए इसे एक आरामदायक विकल्प बताया जा रहा है। इस पर की गई चिकनकारी एंब्रायडरी की डिटेलिंग काफी खूबसूरत है। इसका हल्का मुलायम कॉटन कपड़ा शरीर पर पूरी तरह हवादार महसूस होता है। जिससे इन्हें लंबे समय तक पहने रखने के बाद भी किसी तरह की समस्या नहीं होती। इसमें और भी कलर ऑप्शन उपलब्ध हैं, और सभी पर 50% का आकर्षक छूट मिल जाएगा। इसे आधे दाम में घर बैठे ऑर्डर करें।

इस तरह स्टाइल करें:

इस कुर्ता सेट के साथ बालों में पोनी टेल करें, हाथों में बैंगल्स और माथे पर बिंदी लगा कर अपना लुक कंप्लीट करें!

आधे दाम में चाहिए प्रीमियम ब्रांड सा कंफर्ट, तो खरीदें कैंपस के 8 बजट फ्रेंडली जूते

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Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari

अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।


करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।


एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।


विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।

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