लहंगा-साड़ी छोड़िए, सर्दियों की शादी में छा जाएंगे वेलवेट के ये 8 सूट, टेलर के लिए करें सेव
Velvet Suit Designs: सर्दियों की शादी के लिए वेलवेट के सूट एकदम परफेक्ट रहेंगे। इनमें ना ज्यादा ठंड लगती है और देखने में भी ये काफी रॉयल और एलिगेंट लुक देते हैं। यहां देखें 8 फैंसी आइडियाज जो आप ट्राई कर सकती हैं।
सर्दियों में शादी-ब्याह हों या कोई और फंक्शन, कपड़े क्या पहनें ये अक्सर महिलाओं के लिए कन्फ्यूजन का विषय रहता है। एक तरफ स्टाइलिश दिखने की चाह होती है, तो दूसरी ओर ठंड से भी बचना होता है। ऐसे में वेलवेट के सूट एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। वेलवेट फैब्रिक देखने में काफी रॉयल लगता है और मोटा भी होता है, जिससे ठंड कम लगती है। आप वेलवेट का फैब्रिक ले कर फैंसी सा स्टिच करा सकती हैं, जिसे आराम से किसी शादी या फंक्शन में वियर किया जा सकता है। यहां हम आपके साथ कुछ फैंसी आइडियाज शेयर कर रहे हैं, जिन्हें आप इस वेडिंग सीजन ट्राई कर सकती हैं।
फर्शी सलवार के साथ बनवाएं कुर्ती
आजकल फर्शी सलवार सूट काफी ट्रेंड में हैं। खासकर गर्ल्स के बीच ये काफी पॉपुलर हैं। ऐसे में आप भी वेलवेट का फैब्रिक ले कर फर्शी सलवार और कुर्ती स्टिच करा सकती हैं। कुर्ती के बॉर्डर, स्लीव्स, सलवार की मोहरी और दुपट्टे पर आप मैचिंग फैंसी लेस लगवा सकती हैं।
घेरदार अनारकली सूट स्टिच कराएं
वेलवेट का फैब्रिक ले कर आप घेरदार अनारकली सूट भी स्टिच करा सकती हैं। ये काफी रॉयल और एलिगेंट सा लुक देगा। इसके लिए आप रेड, रॉयल ब्लू, डार्क ग्रीन और मैरुन कलर जैसे रिच शेड्स चुन सकती हैं।
हेवी एंब्रॉयडरी नेकलाइन वाला सूट
शादी-पार्टी के लिए थोड़ा हेवी सूट चाहती हैं, तो इस तरह की हेवी एंब्रॉयडरी वाली नेकलाइन बनवा सकती हैं। बाकी सूट को प्लेन रखें, साथ में हेवी एंब्रॉयडरी वाला दुपट्टा और बॉटम चुनें। ओवरऑल लुक बैलेंस रहेगा और देखने में काफी एलिगेंट लुक आएगा।
पंजाबी कुड़ी वाला लुक ट्राई करें
अगर आप कुछ अलग हटकर ट्राई करना चाहती हैं तो वेलवेट के पंजाबी सलवार सूट ट्राई कर सकती हैं। इसके लिए कोई वाइब्रेंट शेड चुनें और नेकलाइन, स्लीव्स, कुर्ती के बॉर्डर और सलवार की मोहरी पर एंब्रॉयडरी वाली लेस लगवाएं। इसके साथ आप हल्का नेट या ऑर्गेंजा का दुपट्टा पेयर कर सकती हैं।
लॉन्ग लेंथ वाली कुर्ती स्टिच कराएं
अगर आप थोड़ा मॉडर्न और क्लासी लुक चाहती हैं तो मास्टर जी से कह कर एक लॉन्ग लेंथ की बेसिक ए लाइन कुर्ती स्टिच करा सकती हैं। कुर्ती को एंकल लेंथ रखें और साइज थोड़ा लूज ही बनवाएं। इसके साथ आप अपना कोई भी हेवी दुपट्टा कैरी कर सकती हैं।
शॉर्ट पैंट के साथ कुर्ती स्टिच कराएं
कुछ हटकर ट्राई करना चाहती हैं तो वेलवेट का फैब्रिक ले कर शॉर्ट कुर्ती और एंकल लेंथ पैंट स्टिच करा सकती हैं। ये काफी ज्यादा मॉडर्न लुक देती हैं। शादी-फंक्शन के लिए थोड़े से डार्क शेड्स चुनें और साथ में गोल्डन लेस का कॉम्बिनेशन बनाएं।
वेलवेट का शरारा सूट बनवाएं
शादी-फंक्शन में शरारा सूट पहनना गर्ल्स को काफी पसंद होता है। आप भी चाहें तो वेलवेट फैब्रिक से शरारा सूट स्टिच करा सकती हैं, काफी रॉयल सा लुक आता है। सर्दियों की शादी है तो फुल स्लीव्स चुन सकती हैं।
घेरदार प्लाजो या स्कर्ट बनवाएं
अगर आप कुछ हेवी पहनना चाहती हैं, जिसमें लहंगे जैसा लुक आए तो कुर्ती के साथ घेरदार प्लाजो या स्कर्ट बनवा सकती हैं। बहुत ही ज्यादा सुंदर लुक आता है। इसके लिए कुर्ती को प्लेन रखें और प्लाजो या स्कर्ट पर लेस या पैच लगवाएं।
(All Images Credit- Pinterest)
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
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