ऑफिस के लिए खरीदें स्टेनलेस स्टील लंच बॉक्स के ये 8 विकल्प, खाना रहेगा फ्रेश
आज हम लेकर आये हैं, स्टेनलेस स्टील लंच बॉक्स के 8 टॉप रेटेड विकल्प, जो खाने को लंबे समय तक फ्रेश रहने में मदद करेंगे।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
ऑफिस में लंच कैरी करते हैं, तो सावधान रहें! गर्मी आ गई है और इस दौरान खाना जल्दी खराब हो सकता है, इसमें एक अच्छी क्वालिटी का स्टेनलेस स्टील लंच बॉक्स जरूर आपकी मदद कर सकता है। बहुत से लोग आज भी प्लास्टिक के लंच बॉक्स इस्तेमाल करते हैं, जो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। ये खाने में टॉक्सिंस रिलीज करते हैं और खाने की फ्रेशनेस छीन लेते हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम लेकर आये हैं, स्टेनलेस स्टील लंच बॉक्स के 8 टॉप रेटेड विकल्प, जो खाने को लंबे समय तक फ्रेश रहने में मदद करेंगे।
ये स्टेनलेस स्टील लंच बॉक्स बड़े काम की चीज है। खासकर गर्मी में ऑफिस के लंबे घंटों के दौरान इनमें खाना पूरी तरह फ्रेश रहता है। इसमें 3 अलग अलग कपैसिटी के कंटेनर आयेंगे। साथ में एक वॉटर बॉटल, अचार बॉक्स, चम्मच और इंसुलेटेड बैग भी मिल जाएगा। ये कंटेनर्स BPA फ्री स्टेनलेस स्टील मटेरियल से बने हैं, जो खाने में टॉक्सिन रिलीज नहीं करते। इसमें 290ml, 450ml और 600ml के कंटेनर मिल जाएंगे। एयरटाइट ढक्कन इन्हें लीक प्रूफ बनाते हैं, आप इनमें लिक्विड फूड भी कैरी कर सकते हैं।
Milton का ये लंच बॉक्स ऑफिस के लिए बेस्ट विकल्प है। आप इसे ट्रैवलिंग के दौरान भी बेफिक्र होकर कैरी कर सकते हैं। इसमें 3 स्टेनलेस स्टील कंटेनर आयेंगे, साथ में एक टंबलर और इंसुलेटेड बैग भी मिल जाएगा। इस प्रकार इन्हें कैरी करने में आसानी होती है। ये टॉक्सिन फ्री है, जिससे ऑफिस के लंबे घंटों के दौरान आपका खाना फ्रेश रहता है। अगर आपको भी ये विकल्प पसंद आया है, तो 25% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।
Borosil का ये माइक्रोवेव सेफ स्टेनलेस स्टील कंटेनर बॉक्स ऑफिस में नियमित इस्तेमाल के लिए एक अच्छा विकल्प है। इस लंच बॉक्स में ऑफिस से लेकर ट्रैवलिंग तक आराम से खाना कैरी करें, इनमें खाने पीने की चीजें लंबे समय तक फ्रेश रहती हैं। इन्हें BPA फ्री मटेरियल से तैयार किया गया है, जो टॉक्सिन फ्री हैं। इनमें गर्म खाना भी पैक के सकती हैं। एयर टाइट ढक्कन इन्हें लिक्विड फूड कैरी करने के लिए भी एक अच्छा विकल्प बनाते हैं।
Milton के मिनी लंच बॉक्स में 2 स्टेनलेस स्टील कंटेनर आयेंगे, साथ में एक इंसुलेटेड बैग भी मिल जाएगा। रोजाना हल्का-फुल्का लंच करी करना है तो यह कंटेनर बिल्कुल परफेक्ट रहेगा वहीं बच्चों को लंच देने के लिए भी ये एक अच्छा विकल्प है। इनके डब्बे टॉक्सिन फ्री है, इस तरह इनमें ऑफिस के लंबे घंटों के दौरान भी आपका खाना पूरी तरह फ्रेश रहता है। अगर आप भी लंबे समय से लंच बॉक्स की तलाश में हैं, तो 20% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।
Milton स्टेनलेस स्टील मेटेरियल से तैयार लंच बॉक्स आपके बहुत काम आएगा। इसमें 3 स्टेनलेस स्टील कंटेनर और एक टंबलर मिल जाएंगे, साथ में फ्लोरल प्रिंटेड इन्सुलेटेड बैग भी आएगा। इनमें 320ml के 2 कंटेनर आयेंगे, एक 180ml का कंटेनर आएगा, साथ में 380ml का टंबलर भी आएगा। ये लंच बॉक्स ऑफिस से लेकर आउटिंग पर फूड कैरी करने के लिए परफेक्ट ऑप्शन है। BPA फ्री मटेरियल से तैयार ये लंच बॉक्स टॉक्सिन फ्री है, इनमें खाना लंबे समय तक फ्रेश रहता है।
MILTON का ये स्टेनलेस स्टील लंच बॉक्स एक कंप्लीट मील कैरी करने के लिए परफेक्ट रहेगा। इसे रोजाना ऑफिस या ट्रैवलिंग के दौरान कैरी करें। इसमें 3 कंटेनर और इंसुलेटेड बैग मिल जायेगा। साथ में बोतल और पिकल बॉक्स भी है। 180ml, 320ml और 450ml के डब्बों के साथ ही 750ml का बोतल आएगा। इसका मटेरियल सुरक्षित एवं ड्यूरेबल है, आप बेफिक्र होकर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं।
स्टेनलेस स्टील मेटेरियल से तैयार ये लंच बॉक्स आपके बहुत काम आयेंगे। इसमें एक बड़ा कंटेनर साथ में एक छोटा डब्बा भी आएगा। ये लीक प्रूफ है, इसलिए लिक्विड सब्जी और दाल आदि जैसी चीज कैरी करने पर वे बाहर नहीं आते। ये ऑफिस लंच के अलावा बच्चों के लिए भी एक सुरक्षित ऑप्शन है। इस प्रोडक्ट पर 58% का ऑफ उपलब्ध है, आधे से कम दाम में इसे घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
Milton के इस कॉर्पोरेट लंच बॉक्स को प्रीमियम क्वालिटी के स्टेनलेस स्टील मेटेरियल से तैयार किया गया है। इसका मटेरियल पूरी तरह सुरक्षित है और इनमें खाना लंबे समय तक फ्रेश रहता है। इसमें 3 स्टेनलेस स्टील कंटेनर हैं, साथ में एक इंसुलेटेड बैग भी मिल जाएगा। इस प्रकार इन्हें कैरी करना आसान हो जाता है। 2 गोल कंटेनर के साथ ही एक चपाती बॉक्स भी आएगा। एक साधारण लंच कैरी करने के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन है।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।