नवरात्रि स्पेशल बांधनी प्रिंटेड साड़ियों की शॉपिंग पर पाएं आकर्षक डिस्काउंट ऑफर्स
नवरात्रि स्पेशल बांधनी प्रिंटेड साड़ियों पर आकर्षक डिस्काउंट एवं ऑफर्स उपलब्ध हैं। इन्हें आधे से कम दाम में घर बैठे ऑर्डर करें।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
नवरात्रि कल से शुरू है, इस दौरान बांधनी प्रिंटेड साड़ियों का अपना एक अलग महत्व है! महिलाएं लाल, गुलाबी, हरि रंग की बांधनी प्रिंटेड साड़ियों में सजती संवरती हैं। माता रानी पर भी बांधनी प्रिंटेड साड़ियां चढ़ाई जाती हैं। नवरात्रि शुरू होने वाली है, और आप सभी बेहद एक्साइटेड होंगी। अगर आपके पास बांधनी प्रिंटेड साड़ी नहीं है, तो Amazon के ये ऑप्शंस एक बार जरूर एक्सप्लोर करें। इस समय साड़ियों पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध मिल जाएगा, आप इन्हें आधे से कम धाम में घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
Arriva fab की जॉर्जेट फैब्रिक से तैयार इस बांधनी प्रिंटेड साड़ी की फैब्रिक हल्की और मुलायम है। इस साड़ी को मैनेज करना आसान है, इसे मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। वही गर्मी में भी शरीर पर आरामदायक महसूस होगी। आप इसे माता रानी पर चढ़ाने के लिए भी खरीद सकती हैं। त्यौहार के साथ-साथ अन्य ट्रेडिशनल इवेंट्स पर कैरी करने के लिए यह एक बेस्ट ऑप्शन है। इसके साथ अनस्टिच्ड ब्लाउज पीस मिल जाएगा, जिसे अपने अनुसार स्टाइल करवा सकती हैं।
नवरात्रि में ट्रेडिशनल दिखाना चाहती हैं, तो शिफॉन फैब्रिक से तैयार ये हल्की और मुलायम साड़ी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। नवरात्र में बांधनी प्रिंटेड साड़ी का अपना एक अलग महत्व है, सालों से महिलाएं इस दौरान ऐसी साड़ियां पहनती आ रही हैं। इस साड़ी की हल्की और मुलायम शिफॉन फैब्रिक समर सीजन के लिए इसे एक बेस्ट विकल्प बनती हैं। साथ ही ये बजट फ्रेंडली विकल्प है, 84% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।
जॉर्जेट फैब्रिक से तैयार इस खूबसूरत बांधनी प्रिंटेड साड़ी पर सीक्वेंस बॉर्डर वर्क मिल जाएगा, जो इसका आकर्षण बढ़ा रहा है। अगर नवरात्रि स्पेशल तैयार होना चाहती हैं, तो बांधनी प्रिंट से बेहतर भला क्या होगा। इस बांधनी साड़ी की फैब्रिक हल्की और हवादार है। इसे त्यौहार में बेफिक्र होकर लंबे समय तक कैरी कर सकती हैं। वहीं ये बजट फ्रेंडली विकल्प है, आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर इसे बेहद सस्ते में घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
जॉर्जेट फैब्रिक से तैयार ये बांधनी प्रिंटेड साड़ी नवरात्रि पर ट्रेडिशनल लुक क्रिएट करने में आपकी मदद करेगी। लाल से हटकर कुछ अलग ट्राई करना चाहती हैं, तो ये हरे रंग की साड़ी आपको बेहद पसंद आएगी। इसके साथ अनस्टिच्ड ब्लाउज पीस आएगा, जिसे आप अपने अनुसार स्टाइल करवा सकती हैं। इसमें पूरी साड़ी पर बांधनी प्रिंट दिया गया है, और साथ में पतला बॉर्डर डिजाइन मिल जाएगा। इस साड़ी को 78% के ऑफ पर घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
लाल रंग की इस साड़ी का लुक कमाल का है। इस साड़ी पर बांधनी प्रिंट बने हैं, साथ में आपको बॉर्डर डिजाइन मिल जाएगा, जो इसका आकर्षण बढ़ा रहा। मॉडर्न ट्रेडिशनल लुक के लिए ये साड़ी परफेक्ट है। इसकी मदद से मिनटों में स्टाइलिश लुक क्रिएट कर सकती हैं। फेस्टिव सीजन हो या शादी सीजन या फिर ट्रेडिशनल इवेंट्स अटेंड करने हो, ये साड़ी पूरी तरह परफेक्ट रहेगी।
जॉर्जेट फैब्रिक से तैयार इस बांधनी प्रिंटेड साड़ी का लुक कमाल का है। सामान्य से हटकर कुछ अलग ट्राई करना है, तो इस साड़ी पर एक नजर जरूर डालें। इसमें अलग-अलग कलर ऑप्शंस उपलब्ध मिल जाएंगे और सभी पर 82% का ऑफ मिल रहा है। ये प्रिंटेड साड़ी पूरी तरह नवरात्रि वाइब दे रही। इस बार नवरात्रि में इसे सीधा पल्ला पहनें, ये आकर्षक लुक देगी। वहीं आप इसे अन्य छोटे-मोटे ट्रेडिशनल इवेंट्स पर भी कैरी कर सकती हैं।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
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