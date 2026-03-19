Amazon से करें समर फ्रेंडली कॉटन टी शर्ट्स की शॉपिंग, वो भी आधे दाम पर
अगर आप भी कॉटन टी शर्ट ढूंढ रही हैं, तो Amazon के ये 8 समर फ्रेंडली विकल्प जरूर एक्सप्लोर करें। इन समय इन सभी पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगा, आप इन्हें आधे से कम दाम में घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
समर सीजन आते ही कॉटन टी-शर्ट की डिमांड सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। हालांकि, बढ़ाने भी चाहिए क्योंकि ये बेहद हल्के और आरामदायक होते हैं। वहीं आपकी बॉडी को चिपचिपी गर्मी में भी रिलैक्स रखते हैं। इन्हें डेली वियर से लेकर आउटिंग पर जाना हो या शॉपिंग पर आप किसी भी बॉटम वियर के साथ मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। अगर आप भी कॉटन टी शर्ट ढूंढ रही हैं, तो Amazon के ये 8 समर फ्रेंडली विकल्प जरूर एक्सप्लोर करें। इन समय इन सभी पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगा, आप इन्हें आधे से कम दाम में घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
Max ब्रांड का कॉटन रेगुलर टी शर्ट गर्मी के लिए एक बेस्ट विकल्प साबित होगा। इन पर ग्राफिक प्रिंट बने हैं, जो इन्हें एक एस्थेटिक विकल्प बना रहे। ये 2 के सेट में आएंगे आप चाहे तो इनमें अपने अनुसार अन्य कलर ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर सकती हैं। यहां आपको इन पर 22% का ऑफ मिल जाएगा, मार्केट प्राइस से बेहद सस्ते में इन्हें घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
ब्राउन रंग का ये ओवरसाइज्ड टी शर्ट आप सभी को पसंद आएगा। इसकी कॉटन फैब्रिक हल्की और आरामदायक है, जिसे चिलचिलाती गर्मी में भी आराम से कैरी कर सकती हैं। इसका लूज फिटिंग शरीर में हवा का बहाव बनाए रखेगा, जिससे पसीना शरीर पर जमा नहीं होता। अगर आपने अभी तक समर शॉपिंग नहीं की है, तो इस टी-शर्ट को अपने समर कलेक्शन में शामिल कर सकती हैं। इसके अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं।
100% प्योर कॉटन फैब्रिक से तैयार ये ओवरसाइज्ड लूज फिट कॉटन टी-शर्ट का स्टाइल और कलर दोनों बेहद अट्रैक्टिव है। ये दो कलर कांबिनेशन में आएगा, जो इसे सामान्य टी शर्ट से अलग बनाते हैं। अगर आप भी इस गर्मी रिफ्रेशिंग और सॉफ्ट लुक क्रिएट करना चाहती हैं, तो ये टी शर्ट जरूर ऑर्डर करें। खासकर वेकेशन या ट्रैवलिंग प्लान कर रही हैं, तो इससे बेहतर और कुछ भी नहीं!
गर्मी में 100% प्योर कॉटन फैब्रिक के इस टी शर्ट से बेहतर भला क्या हो सकता है। अगर आपको भी समर्स में कंफी आउटफिट पसंद है, तो ये टी शर्ट जरूर ऑर्डर करें। इन्हें किसी भी बॉटम वियर के साथ आराम से स्टाइल कर सकती हैं। डेली वियर से लेकर आउटिंग हो या शॉपिंग इन्हें हर मौके पर कैरी करें, ये बॉडी पर पूरी तरह आरामदायक महसूस होंगे।
ग्राफिक प्रिंटेड टी-शर्ट आजकल काफी ट्रेडिंग है। तो क्यों न आप भी इन्हें ट्राई करें। खासकर गर्मी में एवरीडे स्टाइलिंग के लिए इससे बेहतर और कुछ भी नहीं! पीले रंग के इस टी शर्ट पर बना सफेद रंग का फूल आपको एस्थेटिक लुक देगा। गर्मियों में इसे शॉट्स, ट्राउजर, जींस किसी भी बॉटम वियर के साथ मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। वहीं इस समय 87% के ऑफ पर केवल 260 रुपए में उपलब्ध है, ये मौका हाथ से न जाने दें।
मैरून रंग का ये कॉटन टी शर्ट एक बजट फ्रेंडली विकल्प है। हल्की और मुलायम फैब्रिक से तैयार इस टी-शर्ट पर बने पैटर्न बेहद अट्रैक्टिव हैं। समर्स में एवरीडे स्टाइलिंग के लिए ये बेस्ट रहेगी। वहीं इस समय ये 17% के ऑफ पर उपलब्ध है, मार्केट में मैक्स की शर्ट MRP से कम में नहीं आएगी। इसे फ्री डिलीवरी की सुविधा के साथ घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
JUNEBERRY की प्योर कॉटन फैब्रिक से तैयार ये बैगी फिट राउंड नेक टी-शर्ट एस्थेटिक ऑप्शन है। इसकी हल्की और मुलायम फैब्रिक शरीर पर पूरी तरह आरामदायक महसूस होगी। आप गर्मी में इसे किसी भी बॉटम वियर के साथ स्टाइल कर सकती हैं। इसमें अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध मिल जाएंगे और सभी पर अलग-अलग प्रिंट और पैटर्न भी बने हैं। अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को 67% के ऑफ पर घर बैठे ऑर्डर करें।
हरे रंग की ओवर सीज लूज बाजी फिट ट-शर्ट ड्रॉप शोल्डर स्टाइल में आएगी। कूल कैजुअल लुक के लिए यह टीशर्ट बिल्कुल परफेक्ट रहेगी आप इसे किसी भी बॉटम वेयर के साथ आराम से स्टाइल कर सकती हैं। अगर आप भी इस गर्मी रिफ्रेशिंग और सॉफ्ट लुक क्रिएट करना चाहती हैं, तो ये टी शर्ट जरूर ऑर्डर करें। खासकर वेकेशन या ट्रैवलिंग प्लान कर रही हैं, तो इससे बेहतर और कुछ भी नहीं!
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
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