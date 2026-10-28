मेहंदी लगाना मुश्किल लगता है? ये 8 डिजाइन कर लें सेव, करवाचौथ पर सुंदर लगेंगे हाथ!
करवाचौथ पर मेहंदी लगाने के लिए आसान और फटाफट बनने डिजाइन देख रही हैं, तो यहां दिए गए 8 पैटर्न आपके लिए परफेक्ट हैं। मेहंदी लगाने में दिक्कत होती है, तो भी इन्हें आसानी से बना लेंगी। फ्रंट और बैक हैंड दोनों के लिए यहां हम आपके साथ कुछ डिजाइन्स शेयर कर रहे हैं।
करवाचौथ पर मेहंदी लगाना शगुन होता है। महिलाओं के सोलह शृंगार में इसका भी बड़ा महत्व है। हालांकि मेहंदी का सुंदर डिजाइन बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए अक्सर महिलाएं ऐसे डिजाइन्स की तलाश में रहती हैं, जो देखने में तो सुंदर लगे हीं, साथ ही बनाने में भी आसान हों। कई बार मेहंदी का डिजाइन इतना मुश्किल होता है और बनाने में भी काफी टाइम ले लेता है। ऐसे में अगर आप भी करवाचौथ के लिए ऐसा पैटर्न तलाश रही हैं, जो आसान और कम समय में लगने वाला हो, तो बिल्कुल सही जगह पर हैं।यहां हम फ्रंट और बैक हैंड के लिए मेहंदी के 8 सुंदर डिजाइन आपके साथ शेयर कर रहे हैं। (All Images Credit- Pinterest)
बैक हैंड के लिए सुंदर डिजाइन
बैक हैंड के लिए इस तरह के मिनिमल और स्टाइलिश मेहंदी डिजाइन बढ़िया रहते हैं। कम समय में सुंदर डिजाइन बनाना चाहती हैं, तो ये पैटर्न आसानी से बना सकती हैं। उंगलियों पर बना बारीक डिजाइन, इसे और भी खास बना रहा है।
हथेली पर रचाएं फूल वाला डिजाइन
अगर आपको मेहंदी लगाना थोड़ा मुश्किल लगता है, तो हथेली पर ये फूल वाला डिजाइन बना सकती हैं। ये बहुत ही जल्दी बन जाएगा और इसे बनाना भी आसान है। किसी सिक्के की मदद से आप गोल शेप बना सकती हैं, इसके बाद सारा डिजाइन आराम से बनाया जा सकता है।
भरा-भरा लुक देगा ये डिजाइन
करवाचौथ के मौके पर हाथों में थोड़ी भरी-भरी मेहंदी लगाना चाहती हैं, तो बैक हैंड के लिए ये पैटर्न चुना जा सकता है। इसकी खासियत है कि ये देखने में बहुत हेवी लगता है, लेकिन बनाने में उतना ही आसान है। लाइंस और फूल बना लेती हैं, तो आसानी से बना लेंगी।
आसान और खूबसूरत मेहंदी डिजाइन
फ्रंट हैंड के लिए आप ये मेहंदी डिजाइन भी चुन सकती हैं। बहुत ही जल्दी बन जाएगा और हाथ को भरा-भरा लुक भी देगा। अगर आपको बारीक मेहंदी लगाने में मुश्किल होती है, तो इस तरह के फ्लोरल पैटर्न हाथों पर आराम से लगाए जा सकते हैं।
मोर वाला मेहंदी डिजाइन बनाएं
मोर वाला मेहंदी डिजाइन बहुत सुंदर लगता है। ये देखने में काफी भरा-भरा और अट्रैक्टिव लगेगा। इसे बनाने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन एक बार बना लेंगी तो बहुत ही प्यारा लुक आएगा। थोड़ा-थोड़ा कर के बनाएंगी तो बनाना भी ज्यादा मुश्किल नहीं लगेगा।
गहरा रचेगा हथेली का ये डिजाइन
हथेली पर भरा हुआ डिजाइन लगाना चाहती हैं, तो ऐसा पैटर्न बना सकती हैं। ये भी सिंपल है और रचने के बाद तो इसका रंग बहुत ही सुंदर लगता है। इसे बनाने के लिए आपको हथेली पर फूल पत्तों का पैटर्न बना लेना है और मेहंदी से पूरा हाथ भर देना है।
बैक हैंड लिए चुनें ये डिजाइन
बैक हैंड पर आप ये अट्रैक्टिव मेहंदी डिजाइन बना सकती हैं। ये भी बनाने में काफी आसान है और फटाफट बन जाएगा। बेल और मंडला से हटकर कुछ यूनिक पैटर्न ट्राई करना चाहती हैं, तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है।
यूनिक और अट्रैक्टिव है ये मेहंदी
फ्रंट हैंड पर फटाफट लगाने के लिए कोई सिंपल मेहंदी डिजाइन देख रही हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी अच्छा है। इस तरह का डिजाइन काफी यूनिक लगता है और रचने के बाद तो लुक बड़ा ही प्यारा आता है।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
विशेषज्ञता के क्षेत्र
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कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
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