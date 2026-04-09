वर्क वियर कुर्ता सेट्स की तलाश में मुझे मिलें 8 हल्के और आरामदायक विकल्प
गर्मी में हल्के आरामदायक ऑफिस वियर कुर्ता सेट्स की तलाश है, तो इन 8 विकल्पों को एक बार जरूर एक्सप्लोर करें।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
गर्मी में 8 से 10 घंटे ऑफिस में बैठे रहना मुश्किल हो जाता है, ऐसे में एक सही आउटफिट का चयन बहुत जरूरी है। इसलिए आज हम लाएं हैं, हल्के और आरामदायक वर्क वियर कुर्ता सेट्स की वैरायटी वो भी बजट फ्रेंडली दाम पर। अगर आप भी मेरी तरह वर्क वियर कुर्ता सेट्स की तलाश में हैं, तो इन विकल्पों पर एक नजर जरूर डालें। इस समय इन सभी पर डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, तो घर बैठे इन्हें सस्ते में आर्डर करें।
ये कुर्ता सेट देखने में जितना अट्रैक्टिव है, इसकी फैब्रिक बॉडी पर उतनी ही कंफर्टेबल है। ये सिंपल और एलिगेंट लुक के लिए परफेक्ट रहेगा। वर्किंग महिलाएं इसे मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। इस कुर्ते का पैटर्न सामान्य से हटकर है, जो एस्थेटिक पिंटरेस्ट लुक क्रिएट करने में मदद करेगा। इसमें एक अन्य कलर ऑप्शन उपलब्ध है, और सभी पर 83% का ऑफ मिल रहा है।
रोजाना ऑफिस वियर के लिए आरामदायक कुर्ता सेट की तलाश है, तो इस विकल्प पर एक नजर जरूर डालें। कॉलर स्टाइल के साथ ये लॉन्ग कुर्ती और पैंट का सेट देखने में बेहद आकर्षक है, साथ ही इसकी फैब्रिक भी हल्की और आरामदायक है। इस पर बने प्रिंट और पैटर्न रिफ्रेशिंग समर वाइब दे रहे। साथ ही इसका कलर भी यूनिक है। इसमें अन्य कलर ऑप्शंस उपलब्ध मिल जाएंगे और सभी पर 83% का ऑफ उपलब्ध है।
Pistaa's ब्रांड का कॉटन फैब्रिक से तैयार ये प्लेन कुर्ता और प्लाजो सेट आप सभी को बेहद पसंद आएगा। खासकर वर्क वियर के लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन है। इसके साथ प्रिंटेड प्लाजो मिल जाएगा जो न केवल आरामदायक है, बल्कि एक आकर्षक लुक क्रिएट करने में भी आपकी मदद करेगा। इसके कई अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं और सभी पर 67% का ऑफ ही मिल रहा है।
पिंटरेस्ट लुक के लिए इस समर सीजन ये यूनीक कुर्ता सेट ट्राई करें। हल्के आरामदायक फैब्रिक से तैयार कुर्ता और प्लाजो का सेट एक परफेक्ट वर्क वियर आउटफिट है। ऑफिस में लंबे घंटों तक इन्हें आराम से कैरी कर सकती हैं। इसकी हल्की और हवादार फैब्रिक शरीर पर बेहद आरामदायक महसूस होगी। साथ ही कस्टमर्स ने इसकी फैब्रिक और फिटिंग को अप्रिशिएट किया है। इसमें कई अलग-अलग कलर ऑप्शंस उपलब्ध मिल जाएंगे, सभी पर 77% का ऑफ उपलब्ध है।
ऑफिस वियर कुर्ता सेट्स की तलाश अब खत्म हुई! ये यूनीक कुर्ता सेट ट्राई करें। सिंपल और एलिगेंट लुक के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसकी फैब्रिक हल्की और आरामदायक है, जो गर्मी में बॉडी पर मक्खन जैसी महसूस होगी। साथ ही इसकी लूज फिटिंग हवा का बहाव बनाए रखती है, जो त्वचा पर पसीना जमा नहीं होने देते। इसमें एक अन्य कलर ऑप्शन भी उपलब्ध है और इन पर 76% का ऑफ मिल रहा है। तो ज्यादा न सोचें मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
कॉटन फैब्रिक से तैयार ये हल्का और आरामदायक कुर्ता सेट ऑफिस जाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। खासकर गर्मी में इसकी लूज फिटिंग बॉडी को रिलैक्स रखती है, इसे बेफिक्र होकर कैरी कर सकती हैं। इसे रोजाना ऑफिस, आउटिंग या शॉपिंग के दौरान आराम से कैरी कर सकती हैं। इस प्रोडक्ट पर 75% का ऑफ मिल जाएगा, 649 रुपए में इसे घर बैठे ऑर्डर करें।
Anni Designer का ये कुर्ता सेट एक यूनीक और अट्रैक्टिव ऑप्शन है। इस सिंपल और एलिगेंट लुक के लिए करी करें साथ ही इसमें प्रिंटेड दुपट्टा आएगा जैसे एस्थेटिक फील दे रहा। इसे कंज्यूमर्स ने भी काफी पसंद किया है। साथ ही इसमें अन्य ऑप्शंस भी उपलब्ध मिल जाएंगे और सभी पर 74% का डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। इस बजट फ्रेंडली प्राइस पर ऐसा कुर्ता सेट आपको नहीं मिलेगा, इसलिए इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
कॉटन ब्लेंड फैब्रिक से तैयार स्ट्रेट कुर्ता, पैंट और दुपट्टा सेट कम बजट में एक आकर्षक विकल्प साबित होगा। इस पर खूबसूरत फ्लोरल प्रिंट बने हैं, जो इसका आकर्षण बढ़ा रहे हैं। अगर आप लंबे समय से वर्क वियर कुर्ता सेट्स की तलाश में हैं, तो इस विकल्प को हाथ से न जाने दें। इसमें अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध मिल जाएंगे, अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को 71% के ऑफ पर घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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