प्रीमियम लुक के लिए 2000 रूपए के अंदर खरीदें लाइटवेट कुर्ता सेट्स के ये 8 विकल्प
इस शादी सीजन प्रीमियम कुर्ता सेट्स पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। बेस्ट क्वालिटी के लाइटवेट फैंसी कुर्ता सेट्स को 2000 के अंदर ऑर्डर कर सकती हैं। प्रीमियम क्वालिटी के इन 8 कुर्ता सेट्स पर एक नजर जरूर डालें। इन वेडिंग वियर लाइट वेट कुर्ता सेट्स को आप मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। यहां प्रीमियम क्वालिटी के टॉप रेटेड कुर्ता सेट्स पर 50 से 80% का डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध है। तो इंतजार कैसा मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
INDO ERA का सिल्क ब्लेंड फैब्रिक से तैयार अनारकली कुर्ता सेट, लाइट वेट ऑफ़ कंफर्टेबल है। इस पर की गई फ्लोरल एंब्रॉयडरी इसके आकर्षण में चार-चार लग रही है। इसके साथ फ्लोरल प्रिंटेड दुपट्टा मिल जाएगा, जो आपके लुक को कॉम्प्लीमेंट देगा। इस वेडिंग सीजन इसे किसी भी फंक्शन में स्टाइल कर सकती हैं। प्रीमियम क्वालिटी के इस कुर्ता सेट पर 75% का ऑफ उपलब्ध है, इसे बेहद सस्ते में घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
इस वेडिंग सीजन लंबे समय से आरामदायक कुर्ता सेट्स की तलाश में हैं, तो Naixa ब्रांड का ये विकल्प ट्राई कर सकती हैं। सिल्क शिफॉन फैब्रिक से तैयार इस कुर्ता सेट पर की गई एंब्रॉयडरी इसका आकर्षण बढ़ा रही है। ये लाइटवेट और कंफर्टेबल ऑप्शन, एक परफेक्ट पार्टी वियर आउटफिट है। आप इसे किसी भी ट्रेडिशनल इवेंट पर कैरी कर सकती हैं। वही यह प्लस साइज में भी उपलब्ध मिल जाएगी।
Amazon Brand का ये थ्रेड एंब्रॉयर्ड कॉटन कुर्ता सेट एक कंप्लीट पार्टी वियर आउटफिट है। कॉटन कुर्ता सेट के साथ ऑर्गेंजा दुपट्टा मिल जाएगा। ये उन महिलाओं के लिए परफेक्ट ऑप्शन है, जिन्हें सिंपल और एलिगेंट कपड़े पसंद हैं। महिलाओं के साथ-साथ ये लड़कियों को भी काफी पसंद आयेंगे। इसमें अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं, साथ ही ये प्लस साइज में भी मिल जाएंगे
इस वेडिंग सीजन इस सिंपल और एलिगेंट कुर्ता सेट को आराम से स्टाइल कर सकती हैं। इसकी सिल्क ब्लेंड फैब्रिक लाइटवेट है, जो शरीर पर पूरी तरह कंफर्टेबल महसूस होगी। ये कुर्ता सेट सिंपल और एलिगेंट लुक क्रिएट करने में आपकी मदद करेगा। ट्रेडिशनल वियर देखने में बेहद अट्रैक्टिव है, और पहनने पर उतना ही आरामदायक महसूस होगा। तो इंतजार कैसा 77% के ऑफ पर इस बजट फ्रेंडली विकल्प को घर बैठे ऑर्डर करें।
पार्टी वियर कुर्ता सेट की तलाश है, वो भी बजट फ्रेंडली दाम पर, तो ये विकल्प ट्राई कर सकते हैं। इस अनारकली कुर्ता सेट पर की गई एंब्रॉयडरी इसके आकर्षण में चार चांद लगा रही है। ये अनारकली कुर्ता, ट्राउजर और दुपट्टा सेट एक आरामदायक और स्टाइलिश ऑप्शन है। इसकी फैब्रिक शरीर पर हल्की और हवादार महसूस होगी। वेडिंग हो या फेस्टिव सीजन इसे मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। इसमें अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध मिल जाएंगे।
INDO ERA ब्रांड का ये ट्रेडिशनल वियर देखने में बेहद अट्रैक्टिव है, और पहनने पर उतना ही आरामदायक महसूस होगा। इस पर जरी एंब्रॉयडरी की गई है, जो बेहद आकर्षक है। इसमें अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध मिल जाएंगे। इसे रोजाना ऑफिस वियर के तौर पर कैरी करने के अलावा, फैमिली फंक्शन में या किसी भी ट्रेडिशनल इवेंट पर कैरी कर सकती हैं।
सिल्क ब्लेंड फैब्रिक से तैयार प्रीमियम क्वालिटी का ये कुर्ता सेट एक अट्रैक्टिव और यूनीक ऑप्शंस है। इस वेडिंग सीजन सामान्य कुर्ता सेट्स से हटकर कुछ स्टाइलिश ट्राई करना चाहती हैं, तो इस विकल्प पर एक नजर जरूर डालें। इसकी सिल्क ब्लेंड फैब्रिक हल्की और आरामदायक है। वहीं ये एक बजट फ्रेंडली विकल्प है, 72% के ऑफ पर घर बैठे ऑर्डर करें।
Amazon Brand का ये अनारकली कुर्ता, पैंट और दुपट्टा सेट को उन महिलाओं के लिए तैयार किया गया है, जो फैशन के साथ कंफर्ट को प्राथमिकता देती हैं। इसे वेडिंग सीजन सिंपल और एलिगेंट लुक के लिए किसी भी ट्रेडिशनल इवेंट पर कैरी करें। ये देखने में बेहद आकर्षक है, इसे मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। 47% के आकर्षण डिस्काउंट के साथ इसे आज ही ऑर्डर करें।
