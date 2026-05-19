बढ़ती गर्मी में कंफर्टेबल स्टाइलिंग के लिए ऑर्डर करें शॉर्ट कुर्ती के ये 8 विकल्प
आउटिंग पर जाना हो या ऑफिस या फिर कॉफी डेट का प्लान हो, शॉर्ट कुर्ती से बेहतर और कुछ भी नहीं! ये रिफ्रेशिंग और आरामदायक है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
बढ़ती गर्मी में ऑफिस जाना हो या कहीं बाहर आउटिंग पर आउटफिट को लेकर बहुत कन्फ्यूजन होती है। भला हो भी क्यों न, इस गर्मी में हैवी कपड़े पहन लो तो ऐसा लगता है, बॉडी जल जाएगी। हैवी सिंथेटिक टॉप हो या मिक्सड फैब्रिक की कुर्ती इन्हें स्टाइल करना बहुत मुश्किल है। ये हिट अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से और ज्यादा गर्मी लगती है। ऐसे में हल्के आरामदायक कॉटन और रेयान फैब्रिक से तैयार शॉर्ट कुर्ती ट्राई करें! ढीले ढाले प्लाजो, स्कर्ट या कॉटन पैंट्स के साथ इन्हें आराम से स्टाइल कर सकती हैं, ये आपकी बॉडी को ऑल डे लॉन्ग कंफर्टेबल रखते हैं।
1. Amazon Brand - Myx Women Cotton Printed A-line Short Kurti (Available in Plus Sizes)
Amazon Brand की कॉटन फैब्रिक से तैयार फ्लोरल प्रिंटेड शॉर्ट कुर्ती का लुक कमाल का है। इसपर बने फ्लोरल प्रिंट इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे। इस शॉर्ट कुर्ती को अपने अनुसार किसी भी मौके पर स्टाइल कर सकती हैं। इसमें अन्य कई कलर ऑप्शंस उपलब्ध हैं, पसंद अनुसार कोई भी विकल्प घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
2. rytras Women's Floral Printed Cotton Regular Fit Top
ऑफिस जाना हो या आउटिंग पर या फिर कॉफी डेट का प्लान है, इस तरह की शॉर्ट कुर्ती ट्यूनिक टॉप बेस्ट ऑप्शन है। इसकी कॉटन फैब्रिक हल्की और आरामदायक होने के साथ ही इस पर बने प्रिंट और पैटर्न भी रिफ्रेशिंग हैं। अगर आप भी लंबे समय से कुछ यूनिक लेकिन कंफर्टेबल ढूंढ रही हैं, तो इसे जरूर ऑर्डर करें।
कॉटन फैब्रिक से तैयार ये हल्की आरामदायक शॉर्ट कुर्ती एक परफेक्ट समर वियर आउटफिट है। ये कुर्ती देखने में जितनी खूबसूरत है, पहनने पर उतनी ही आरामदायक महसूस होगी। साथ ही इस पर बने प्रिंट और पैटर्न भी अट्रैक्टिव और रिफ्रेशिंग हैं। ये प्लस साइज में उपलब्ध मिल जाएगी, इसे हर बॉडी टाइप की महिलाएं अपने अनुसार स्टाइल कर सकती हैं।
EthnicJunction का रेयान फैब्रिक से तैयार ये शॉर्ट कुर्ती एक परफेक्ट ऑफिस वियर आउटफिट ऑप्शन है। खासकर जिन महिलाओं को ढीले-ढाले कपड़े पसंद हैं, ये उनके लिए बेस्ट रहेगी। ये एक ऐसी आउटफिट है, जो आपको समर्स में कंफर्ट जोन में फैशन प्लांट करने में मदद करेगी। इसकी हल्की हवादार फैब्रिक शरीर में ठंडक का एहसास बनाए रखती है, जिससे इन्हें लंबे समय तक पहनने के बाद भी आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होती।
5. Max Women's Cotton Blend Regular Fit Casual Kurta
Max की कॉटन ब्लेंड फैब्रिक से तैयार इस शॉर्ट कुर्ती पर बने प्रिंट इसके आकर्षण का केंद्र हैं। अगर आपको भी ऑफिस वियर या फिर समर्स में डेली स्टाइलिंग के लिए कुछ हल्का आरामदायक चाहिए, तो ये कैजुअल कुर्ता बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। खासकर जिन्हें अधिक पसीना आता है या जो महिलाएं फ्रिक्वेंट ट्रैवल करती हैं, उनके लिए इस तरह के आउटफिट बेस्ट साबित होंगे।
मेरी तरह आपके पास भी शॉर्ट कुर्ती का कलेक्शन है, तो इनमें कुछ और समर फ्रेंडली ऑप्शंस ऐड क्यों नहीं करती! रेयान फैब्रिक से तैयार शॉर्ट कुर्ती 3 के कॉम्बो में आएंगी। रोजाना ऑफिस और कॉलेज वियर के तौर पर कैरी करें, साथ ही आउटिंग पर जाने के लिए भी ये एक अच्छा विकल्प है। ये न केवल देखने में आकर्षक हैं, बल्कि बॉडी पर भी हल्की आरामदायक महसूस होंगी।
रेयान की इस शॉर्ट कुर्ती पर चिकनकारी एंब्रायडरी की गई है, जो इसके आकर्षण में चार चांद लग रही हैं। इसकी फैब्रिक भी बेहद हल्की और मुलायम है, जो चिलचिलाती गर्मी में बॉडी पर पूरी तरह आरामदायक महसूस होगी। 3/4 स्लीव्स के साथ V नेक स्टाइल आयेगा, जो देखने में स्टाइलिश है। इसमें कई अन्य कलर ऑप्शंस उपलब्ध मिल जाएंगे और सभी पर 80% का ऑफ उपलब्ध है।
8. Amazon Brand - Myx Women Cotton Printed A-line Short Kurti (Available in Plus Sizes)
सिंपल एलिगेंट लुक के ये शॉर्ट कुर्ती बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। इसमें कई अलग-अलग कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं, अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को 44% के ऑफ पर घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं। ऑफिस जाना हो या आउटिंग पर इसे आराम से स्टाइल कर सकती हैं। इसकी फैब्रिक क्वालिटी प्रीमियम है, जो लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगी।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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