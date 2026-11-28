साड़ी के साथ फुल स्लीव्स ब्लाउज काफी क्लासी और एलिगेंट लगते हैं। अगर आप भी अपने लिए फुल स्लीव्स का ब्लाउज बनवाने की सोच रही हैं, तो ये फैंसी डिजाइन सेव कर सकती हैं। ये हर मौके के लिए एकदम परफेक्ट रहेंगे।

शादी-ब्याह जैसा कोई खास मौका हो या डेली वियर की ही बात करें, ज्यादातर महिलाएं साड़ी पहनना पसंद करती हैं। साड़ी में लुक ही इतना ग्रेसफुल आता है कि कोई दूसरा आउटफिट शायद ही इसका मुकाबला कर सके। खैर, साड़ी के साथ आप कैसा ब्लाउज पीस बनवा रही हैं ये काफी मायने रखता है। इसमें नेकलाइन और स्लीव्स का डिजाइन मेन होता है। आजकल फुल स्लीव्स का चलन काफी बढ़ रहा है। खासकर सर्दियों की शादी के लिए महिलाएं फुल स्लीव्स वाले ब्लाउज बनवाना पसंद कर रही हैं। ये देखने में काफी एलिगेंट लुक देती हैं और ठंड से भी बचाती हैं। ऐसे में अगर आप भी फुल स्लीव्स वाला ब्लाउज बनवाने की सोच रही हैं, तो ये डिजाइन सेव कर सकती हैं।

बैलून स्लीव्स बनवाएं

सिंपल फुल स्लीव्स बनवाने की जगह आप इस तरह से बैलून स्लीव्स बनवा सकती हैं। ये देखने में काफी स्टाइलिश और डिजाइनर लुक देती हैं। आप डेली वियर के लिए साड़ी तैयार रही हों या शादी-पार्टी के लिए, ऐसी स्लीव्स हर ओकेजन के लिए बेस्ट रहती हैं।

बेल स्लीव्स बनवाएं

कुछ अलग हटकर ट्राई करना चाहती हैं, तो बेल स्लीव्स भी एक अच्छा ऑप्शन हैं। ये काफी मॉडर्न और अट्रैक्टिव लुक देती हैं। ऐसे स्लीव्स आप प्लेन या हल्की एंब्रॉयडरी वाली साड़ी के साथ बनवा सकती हैं। ब्लाउज का कपड़ा हल्का हो, तो ये डिजाइन और भी बढ़िया आता है।

नेट या शिफॉन की स्लीव्स बनवा सकती हैं

ब्लाउज का मैचिंग नेट या शिफॉन फैब्रिक ले कर भी आप फुल स्लीव्स बनवा सकती हैं। इनका शीयर लुक बहुत ही स्टाइलिश लगता है। अगर किसी स्पेशल ओकेजन के लिए साड़ी तैयार कर रही हैं, तो स्लीव्स पर लेस या एंब्रॉयडरी वर्क भी करा सकती हैं।

कट वर्क वाली स्लीव्स ट्राई करें

अट्रैक्टिव लुक के लिए आप स्लीव्स पर फैंसी कट वर्क भी करा सकती हैं। खासकर अगर आपकी साड़ी सिंपल है, तो स्लीव्स पर इस तरह की डिटेलिंग ब्लाउज को हेवी लुक देती हैं, जिससे ओवरऑल लुक काफी बैलंस्ड और अट्रैक्टिव आता है।

पफ स्लीव्स क्लासी लुक देंगी

पफ स्लीव्स भी देखने में काफी अट्रैक्टिव लगती हैं। खासकर फुल स्लीव्स के साथ हाफ पफ, ओवरऑल लुक को और भी स्पेशल बना देता है। अगर आप अपने लुक को थोड़ा मॉडर्न और मिनिमल रखना चाहती हैं, तो स्लीव्स पर ये डिजाइन ट्राई कर सकती हैं।

डिजाइनर स्लीव्स बनवा सकती हैं

डिजाइनर लुक के लिए आप ऐसी स्लीव्स भी ट्राई कर सकती हैं। इनमें स्लीव्स के आगे वाले हिस्से पर पर्ल और लेस की डिटेलिंग होती है और ये डिजाइन हथफूल जैसा लगता है। हेवी बॉर्डर वाली साड़ी के साथ कुछ इस तरह का फैंसी डिजाइन एक अच्छा ऑप्शन रहेगा।

चूड़ीदार स्लीव्स बनवाएं

अगर आप क्लासी और एलिगेंट लुक चाहती हैं, तो ब्लाउज के साथ चूड़ीदार स्लीव्स बनवा सकती हैं। खासकर कॉटन की प्लेन या प्रिंटेड साड़ी के साथ ये बहुत अट्रैक्टिव लगता है। ऐसी स्लीव्स शिफॉन और जॉर्जेट फैब्रिक के साथ भी बढ़िया लगती हैं।

स्लीव्स पर लगवाएं हेवी बॉर्डर

अगर आपकी साड़ी पर हैवी बॉर्डर या लेस का काम है, तो सेम बॉर्डर आप स्लीव्स पर भी लगवा सकते हैं। बहुत ही क्लासी और एलिगेंट लुक आता है। खासकर स्पेशल मौकों के लिए साड़ी तैयार कर रही हैं, तो इस तरह की स्लीव्स एक क्लासी और सोबर ऑप्शन हो सकती हैं।