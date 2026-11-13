सिल्क, बनारसी या कॉटन, हर साड़ी के साथ जचेंगे ब्लाउज के ये 8 डिजाइन! सेव करें फोटोज
साड़ी के साथ ब्लाउज का डिजाइन पूरे लुक को खास बना देता है। अगर आप भी अपनी साड़ी के लिए ब्लाउज के डिजाइन ढूंढ रही हैं, तो ये कलेक्शन आपको जरूर पसंद आएगा। पार्टी वियर हो या डेली वियर, हर साड़ी के लिए ये परफेक्ट रहेंगे।
साड़ी का लुक कितना खूबसूरत आएगा, ये उसके ब्लाउज पीस पर काफी हद तक निर्भर करता है। खासकर ब्लाउज का बैक गला पूरे लुक को अलग ही अंदाज देता है। अगर आप भी शादी पार्टी या डेली वियर के लिए साड़ी तैयार कर रही हैं, तो ब्लाउज के गले के ये डिजाइन सेव कर सकती हैं। सिल्क, बनारसी साड़ी हो या प्लेन कॉटन की, यहां आपको हर तरह के ब्लाउज के गले मिल जाएंगे। ओकेजन के हिसाब से आप इनमें से कोई भी चुन सकती हैं।
लटकन और कट वर्क वाला डिजाइन
ब्लाउज की बैक के लिए आप ये फैंसी कट वर्क वाला डिजाइन सेव कर सकती हैं। इसमें हेवी लटकन लगवाकर बहुत ही स्टाइलिश लुक आता है। इस तरह के ब्लाउज आप अपनी कॉटन साड़ियों के साथ स्टिच करा सकती हैं।
डोरी वाला बैकलेस डिजाइन बनवाएं
किसी पार्टी या स्पेशल ओकेजन के लिए साड़ी तैयार कर रही हैं, तो ब्लाउज के लिए ये बैकलेस डिजाइन चुन सकती हैं। डोरी और हेवी लटकन लगवाकर बहुत ही अट्रैक्टिव सा लुक आएगा। अगर आपका ब्लाउज हेवी है तो भी इस तरह का डिजाइन काफी स्टाइलिश लगेगा।
हार्ट शेप कट वर्क कराएं
ब्लाउज की बैक पर आप हार्ट शेप में कट वर्क करा सकती हैं। इस तरह का डिजाइन काफी यूनिक और अट्रैक्टिव लगता है। अगर आपके ब्लाउज का फैब्रिक प्लेन है, तो इस तरह का डिजाइन ओवरऑल लुक को हेवी और पार्टी वियर दिखाने का काम करता है।
अट्रैक्टिव कट वर्क कराएं
कट वर्क में ही कोई नेकलाइन देख रही हैं, तो ये वाला डिजाइन भी सिलेक्ट कर सकती हैं। देखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव और फैंसी लगेगा। इस डिजाइन की खासियत है कि आप इसे अपनी सिल्क, कॉटन, बनारसी और शिफॉन हर तरह की साड़ी के लिए चुन सकती हैं।
ब्लाउज की बैक को दें मॉडर्न लुक
ब्लाउज की बैक के लिए आप ये मॉडर्न और स्टाइलिश पैटर्न भी चुन सकती हैं। खासकर अगर आपका ब्लाउज पीस प्लेन है तो इस तरह के डिजाइन उन्हें थोड़ा हेवी और पार्टी वियर लुक देने का काम करेंगे।
सिल्क और बनारसी साड़ी के लिए
अपनी सिल्क और बनारसी साड़ी के लिए आप इस तरह का बैक डिजाइन चुन सकती हैं। गोल्डन बॉर्डर के साथ काफी स्टाइलिश और एलिगेंट लुक आता है। अगर आप पूरी तरह से बैकलेस पहनना पसंद नहीं करती हैं, लेकिन वैसा ही अट्रैक्टिव लुक चाहती हैं तो ये ऑप्शन बढ़िया रहेगा।
सिंपल और अट्रैक्टिव डिजाइन है ये
थोड़ा सिंपल और अट्रैक्टिव सा डिजाइन चाहती हैं तो ये वाला पैटर्न चुन सकती हैं। अगर आप पूजा-पाठ जैसे धार्मिक मौकों के लिए साड़ी तैयार कर रही हैं, तो ये परफेक्ट रहेगा। इस तरह का डिजाइन बैक को कवर रखता है और देखने में भी एलिगेंट लुक देता है।
लोटस पैच लगवाकर बनवाएं
मैचिंग फैब्रिक से लोटस पैच बनवाकर आप ब्लाउज की बैक पर लगवा सकती हैं। ये काफी यूनिक और फैंसी लुक देगा। इस तरह के डिजाइन आपको पार्टी वियर साड़ियों के लिए परफेक्ट रहेगा। इसमें आप लटकन भी लगवा सकती हैं।
(All Images Credit- Pinterest)
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
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अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
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