इस समर सीजन ऑर्डर करें कुर्ता सेट्स के ये 8 विकल्प, कंफर्ट और क्वालिटी की गारंटी
हल्के और आरामदायक फैब्रिक से तैयारी कुर्ता सेट्स को ऑफिस वियर से लेकर फेस्टिवल्स पर मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
समर सीजन आते हैं आरामदायक कपड़ों को लेकर महिलाएं अक्सर चिंतित रहती हैं, तो इस बार अपने समर कलेक्शन में ये आरामदायक कुर्ता सेट्स शामिल करें। इन्हें हल्के और मुलायम फैब्रिक से तैयार किया गया है, जो शरीर पर पूरी तरह कंफर्टेबल महसूस होंगे। चाहे ऑफिस के लंबे घंटों की बात हो या त्योहार पर घर का कामकाज हो ये कुर्ता सेट शरीर पर मक्खन जैसे महसूस होंगे और बॉडी में ठंडक का एहसास भी बनाए रखेंगे। इसलिए आप इसे किसी भी मौके पर बेफिक्र होकर कैरी कर सकती हैं। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं, इन कुर्ता सेट्स की वैरायटी।
ANNI DESIGNER का हल्के और मुलायम फैब्रिक से कुर्ता सेट देखने में जितना अट्रैक्टिव है, पहनने पर उतना ही आरामदायक महसूस होगा। इसपर बने प्रिंट और पैटर्न इसके आकर्षण में चार चांद लगा देंगे। इसकी फैब्रिक हल्की और मुलायम है, साथ ही यह हवादार भी है। इससे शरीर पर पसीना जमा नहीं होता और बैक्टीरियल ग्रोथ की संभावना भी कम हो जाती है। इसी प्रकार घमौरियों की समस्या भी दूर रहती है।
Nermosa का कॉटन फैब्रिक से तैयार स्लीवलेस कुर्ता, पैंट सेट एक परफेक्ट ऑफिस वियर आउटफिट है। समर सीजन ऑफिस में आराम से कैरी कर सकती हैं। इसकी फैब्रिक बेहद हल्की और मुलायम है, जो शरीर पर मक्खन जैसी महसूस होगी और हवा का बहाव भी बनाए रखेगी। इस पर बने प्रिंट इसका आकर्षण बढ़ा रहे हैं। ये सिंपल और एलिगेंट आउटफिट आप सभी को बेहद पसंद आएगी, चाहे तो इसे रोजाना डेली वियर वियर के तौर पर पहन सकती हैं।
प्रिंटेड कॉटन कुर्ता सेट आप सभी को बेहद पसंद आएगा। इसकी हल्की और मुलायम फैब्रिक शरीर पर आरामदायक महसूस होगी। रोजाना ऑफिस जाना हो या कॉलेज इसे किसी भी मौके पर आराम से स्टाइल कर सकती हैं। इस पर खूबसूरत से फ्लोरल प्रिंट बने हैं, जो आपका आकर्षण बढ़ा देंगे। इस समय इस आउटफिट पर 78% का ऑफ उपलब्ध है, तो इंतजार कैसा मोबाइल उठाएं और इसे घर बैठे ऑर्डर करें।
सिंपल और एस्थेटिक कपड़े पसंद हैं, तो ये कुर्ता सेट ट्राई कर सकती हैं। इसे हल्की और मुलायम फैब्रिक से तैयार किया गया है, जिसे आप रोजाना घर पर कैरी करने के साथ ही ऑफिस वियर के तौर पर या फिर आउटिंग और शॉपिंग के दौरान स्टाइल कर सकती हैं। इस पर बने खूबसूरत फ्लोरल प्रिंट, इसका आकर्षण बढ़ा रहे हैं। साथ ही इसकी फैब्रिक भी हल्की और आरामदायक है, जो इसे एक समर फ्रेंडली विकल्प बनाती है। अगर आप लंबे समय से आरामदायक आउटफिट की तलाश में हैं, तो इसे जरूर ऑर्डर करें।
Yashika ब्रांड का ये सिंपल और एलिगेंट डेली वियर कुर्ता सेट मेरा पर्सनल फेवरेट है। अगर साधारण कुर्ता सेट से हटकर कुछ अलग ट्राई करना चाहती हैं, तो ये विकल्प बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसमें अफगानी सलवार आएगा जो गर्मियों में एक आरामदायक विकल्प साबित हो सकता है। साथ ही इसकी फैब्रिक भी हल्की और मुलायम है। ये एक बजट फ्रॉम फ्रेंडली ऑप्शन है, आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर इसे घर बैठे ऑर्डर करें।
Anni Designer का ये कुर्ता और पैंट सेट का डिजाइन आजकल काफी ट्रेडिंग है, महिलाएं इसे बेहद पसंद कर रही हैं। इसे ऑफिस वियर से लेकर कॉलेज तक अपने अनुसार स्टाइल करें, यह आकर्षण लुक क्रिएट करने में आपकी मदद करेगा। इसकी फैब्रिक बेहद हल्की और मुलायम है, जो इसे एक समर फ्रेंडली विकल्प बनाती है। इसमें कई अलग-अलग कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध मिल जाएंगे, सभी पर 77% का ऑफ भी मिलेगा।
Rytras का A लाइन कुर्ता और प्लाजो पैंट देखने में बेहद आकर्षक है। इसकी फैब्रिक हल्की और मुलायम है, जो शरीर पर पूरी तरह आरामदायक महसूस होगी। खासकर गर्मी के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। इस पर बने खूबसूरत फ्लोरल प्रिंट, इसका आकर्षण बढ़ा रहे हैं। अगर आप लंबे समय से आरामदायक आउटफिट की तलाश में हैं, तो इसे जरूर ऑर्डर करें।
सिंपल और आकर्षक आउटफिट की तलाश है, तो ये कुर्ता और प्लाजो सेट आप सभी को बेहद पसंद आएगा। प्लेन कुर्ते के साथ प्रिंटेड प्लाजो मिल जाएगा जो एक अट्रैक्टिव लुक क्रिएट करने में आपकी मदद करेगा। खासकर गर्मियों में अक्सर महिलाएं कंफर्टेबल वर्क वियर आउटफिट की तलाश में होती हैं, इस कुर्ता सेट को आप आराम से ऑफिस के लंबे घंटे के दौरान कैरी कर सकती हैं।
