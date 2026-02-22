Hindustan Hindi News
500 के अंदर करें समर फ्रेंडली डेली वियर कुर्ता सेट्स की शॉपिंग, खरीदें ये 8 विकल्प

Feb 22, 2026 12:57 pm ISTAnjali Kumari लाइव हिन्दुस्तान
गर्मी में हल्के और आरामदायक कुर्ता सेट्स की तलाश है, वो भी बजट फ्रेंडली दाम पर तो ये 8 विकल्प जरूर एक्सप्लोर करें।

प्रोडक्ट्स के सुझाव

गर्मी शुरू हो गई हैं, ऐसे में हल्के और आरामदायक कपड़े आपकी प्राथमिकता बन जाते हैं। अगर आप भी अपने लिए आरामदायक कपड़ों की शॉपिंग करने का सोच रही हैं, तो कुर्ता सेट्स के ये 8 बजट फ्रेंडली विकल्प जरूर एक्सप्लोर करें। 500 के अंदर यहां कई खूबसूरत और आरामदायक कुर्ता सेट्स उपलब्ध मिल जाएंगे। ये कुर्ता सेट्स सिंपल और अट्रैक्टिव हैं, साथ ही बॉडी पर कंफर्टेबल महसूस होंगे। सभी पर 50 से 85% तक का डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध है। इस प्राइस रेंज में कॉटन से लेकर रेयान और प्लेन से लेकर प्रिंटेड कुर्ता सेट्स के कई आकर्षक विकल्प मिलेंगे।

Anni Designer का ये कुर्ता और पैंट सेट की कॉटन ब्लेंड फैब्रिक हल्की और हवादार है। ये स्ट्रेट कुर्ता देखने में जितना अट्रैक्टिव है, पहनने पर उतना ही आरामदायक महसूस होगा। इसपर बने फ्लोरल प्रिंट और पैटर्न इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे हैं। अगर डेली वियर के लिए समर फ्रेंडली कुर्ता सेट्स की तलाश में हैं, तो 82% के ऑफ पर इसे जरूर ऑर्डर करें।

Anni Designer का कॉटन फैब्रिक से तैयार कुर्ता और प्लाजो सेट एक परफेक्ट डेली वियर आउटफिट है। इस पर बने फ्लोरल प्रिंट और पैटर्न इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे हैं। ये सिंपल और एलिगेंट आउटफिट आप सभी को बेहद पसंद आएगी, इसे डेली वियर के तौर पर कैरी कर सकती हैं। इस समय यह 83% के ऑफ पर केवल 433 रुपए में उपलब्ध मिल जाएगा।

GoSriKi का कॉटन प्रिंटेड कुर्ता सेट आप सभी को बेहद पसंद आएगा। इसकी हल्की और मुलायम फैब्रिक शरीर पर पूरी तरह आरामदायक महसूस होगी। इस बजट फ्रेंडली विकल्प को रोजाना घर पर कैरी करने के साथ ही ऑफिस वियर के तौर पर भी पहन सकती हैं। इस समय ये 81% के ऑफ पर उपलब्ध है, तो इंतजार कैसा मोबाइल उठाएं और इसे घर बैठे ऑर्डर करें।

सिंपल और एस्थेटिक कपड़े पसंद हैं, तो Nermosa ब्रांड का ये कुर्ता सेट ट्राई कर सकती हैं। इसकी हल्की और मुलायम फैब्रिक गर्मी के लिए इसे एक परफेक्ट विकल्प बनाती है। इस कुर्ता सेट को रोजाना घर पर कैरी करने के साथ ही ऑफिस वियर के तौर पर या फिर आउटिंग और शॉपिंग के दौरान स्टाइल कर सकती हैं। साथ ही ये बजट फ्रेंडली विकल्प है, इसे घर बैठे ऑर्डर करें।

Anni Designer का कॉटन कुर्ता सेट एक परफेक्ट समर आउटफिट है। इसकी हल्की और मुलायम फैब्रिक स्किन फ्रेंडली है, आप इसे रोजाना घर पर कैरी करने के साथ ही ऑफिस वियर के तौर पर स्टाइल कर सकती हैं। यह स्लीवलेस है और गर्मी के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। इसका रंग बेहद यूनीक है, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया है। 82% के ऑफ के साथ इसे आज ही ऑर्डर करें।

LookMark के प्रिंटेड कॉटन कुर्ता और पैंट सेट का लुक कमाल का है। ये एक आकर्षक विकल्प है, जो रोजाना घर पर कैरी करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। खासकर गर्मी में ये शरीर पर हल्के और आरामदायक महसूस होंगे। इसपर फ्लोरल प्रिंट बने हैं, जो इसका आकर्षण बढ़ा रहे हैं। इसका डिजाइन और कलर दोनों ही बेहद आकर्षक है। इस समय ये विकल्प 81% के ऑफ पर बेहद सस्ते में उपलब्ध मिल जाएगी।

LookMark का ट्रेंडी प्रिंटेड कॉटन फैब्रिक से तैयार ये कुर्ता और अफगानी पैंट सेट गर्मी के लिए एक परफेक्ट आउटफिट ऑप्शन है। डेली वियर के तौर पर कैरी करें, साथ ही आउटिंग पर जाना हो या शॉपिंग पर ये पूरी तरह परफेक्ट रहेगा। ये एक बजट फ्रेंडली विकल्प है। प्रीमियम क्वालिटी का कुर्ता और पैंट सेट आपको इतने कम दाम में कहीं नहीं मिलेगा। इस मौके का लाभ उठाएं और 81% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।

MEERA FAB का प्योर कॉटन फैब्रिक से तैयार फ्लोरल प्रिंटेड कुर्ता और प्लाजो सेट महिलाओं को बेहद पसंद आएगा। गर। मौसम के लिए इसकी फैब्रिक हल्की और मुलायम है, जो शरीर पर पूरी तरह आरामदायक महसूस होगी। अगर आप भी लंबे समय से कुर्ता सेट खरीदने पर विचार कर रहे हैं, तो ये विकल्प हाथ से न जाने दें। इस समय ये आकर्षण डिस्काउंटेड प्राइस पर उपलब्ध मिल जाएगा।

Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari
इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़्म ग्रेजुएट अंजलि कुमारी हेल्थ, डाइट, लाइफस्टाइल, पर्सनल केयर और महिलाओं से संबंधित विषयों पर लगातार लिख रही हैं। लाइव हिंदुस्तान के साथ वे आपके लिए ऐसे प्रोडक्ट चुनने में मदद कर रही हैं, जो आपके दैनिक जीवन को और ज्यादा सहज और सेहतमंद बना सकते हैं। और पढ़ें
Fashion Tips

