फेस्टिव सीजन आपके लुक में चार चांद लगा देंगे खूबसूरत कढ़ाई वाले ये 8 कुर्ता सेट्स

अगर आप होली के लिए अट्रैक्टिव कुर्ता सेट्स की तलाश में हैं, तो ये 8 ऑप्शंस ट्राई कर सकते हैं। इन पर बेहद खूबसूरत सी एंब्रॉयडरी की गई है, जिसकी डिटेलिंग कमाल की है।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

होली का त्यौहार आ रहा है और आप सभी एक्साइटेड होंगी! अगर आप भी होली पर नया कुर्ता सेट लेने का सोच रही हैं, तो एक बार इन ऑप्शंस को जरूर एक्सप्लोर करें। वहीं शादी सीजन भी चल रहा है, शादी में कई फंक्शन होते हैं, आप कुर्ता सेट्स को मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। Amazon पर एंब्रॉयडर्ड कुर्ता सेट्स के कुछ बेहतरीन विकल्प उपलब्ध हैं, इन्हें बेहद सस्ते में घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं। हल्के और मुलायम फैब्रिक से तैयार ये कुर्ता सेट्स शादी और फेस्टिव सीजन अट्रैक्टिव और कंफर्टेबल लुक देंगे।

Loading Suggestions... Loading Suggestions...

Naixa ब्रांड के इस कुर्ता सेट पर की गई एंब्रायडरी इसके आकर्षण में चार चांद लगा रही है। इसके साथ पैंट मिल जाएगा और साथ में प्रिंटेड दुपट्टा आएगा। ये एक परफेक्ट आउटफिट है, जिसे फेस्टिवल्स और वेडिंग फंक्शंस में आराम से स्टाइल कर सकती हैं। इसका कलर कॉन्बिनेशन कमाल का है, साथ ही आपको प्रिंटेड दुपट्टा मिल जाएगा, जो इसका आकर्षण बढ़ा रहा है। इस समय इन्हें 61% के ऑफ पर बेहद सस्ते में खरीद सकते हैं।

Loading Suggestions...

MOKOSH ब्रांड का ये खूबसूरत अनारकली स्टाइल कुर्ता सेट एक परफेक्ट फेस्टिव वियर आउटफिट है। इस कुर्ता सेट के साथ कंट्रास्ट में एंब्रायडरी किया गया दुपट्टा आएगा, जो इसका आकर्षण बढ़ा रहा है। साथ ही इस कुर्ते पर भी एंब्रॉयडरी की गई है, इसमें आपको अलग-अलग कलर ऑप्शंस उपलब्ध मिल जाएंगे, वो भी बेहद सस्ते दाम पर। इस समय इसे 74% के ऑफ के साथ आधे से कम दाम में घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।

Loading Suggestions...

अगर आपको भी शादी में जाना है, और समझ नहीं आ रहा क्या पहने, तो ये खूबसूरत एंब्रॉयर्ड कुर्ता सेट एक परफेक्ट ऑप्शन है। इसे हल्की और आरामदायक फैब्रिक से तैयार किया गया है, आप फंक्शंस में इन्हें लंबे समय तक कैरी कर अपना स्टाइल खुलकर फ्लॉन्ट कर सकती हैं। इसके साथ एक छोटा झुमका पहनें और बिंदी लगाएं, इससे ज्यादा मेहनत करने कि जरूरत नहीं है।

Loading Suggestions...

INDO ERA की सिल्क ब्लेंड फैब्रिक से तैयार अनारकली कुर्ता सेट एक सिंपल और अट्रैक्टिव ऑप्शन है। सफेद रंग के इस कुर्ता सेट पर की गई गुलाबी और हरे रंग के धागों के एंब्रायडरी, इसके आकर्षण में चार चांद लग रही है। ये मेरी पर्सनल फेवरेट है। इसके साथ आपको खूबसूरत फ्लोरल प्रिंटेड दुपट्टा मिल जाता है, जो इस लुक को पूरी तरह कंप्लीमेंट देगा। इसमें अन्य कलर ऑप्शन भी उपलब्ध हैं, अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर आर्डर कर सकती हैं।

Loading Suggestions...

अगर आप भी इस वेडिंग और फेस्टिव सीजन एंब्रॉयडरी कुर्ता सेट ट्राई करना चाहती हैं, तो कॉटन ब्लेंड फैब्रिक से तैयार ये विकल्प आपके लिए परफेक्ट रहेगी। इसकी हल्की और मुलायम फैब्रिक और साथ ही इसके ट्रेडिंग डिजाइन को महिलाओं ने काफी पसंद किया है। वेडिंग हो या फेस्टिव सीजन आप इन्हें मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। इस पर बेहद डिटेलिंग के साथ एंब्रॉयडरी की गई है, तो क्वालिटी की चिंता न करें, इस प्राइस रेंज में ऐसा कुर्ता सेट आपको जल्दी नहीं मिलेगा।

Loading Suggestions...

AMAZON BRAND के इस कुर्ता सेट को महिलाओं ने काफी पसंद किया है। इस पूरे कुर्ते पर खूबसूरत एंब्रॉयडरी की गई है, जो इसका आकर्षण बढ़ा रही है। इसके साथ में ऑर्गेंजा दुपट्टा मिल जाएगा, जो आपके लुक को कंप्लीमेंट देगा। त्यौहार हो या वेडिंग सीजन आप इसे किसी भी मौके पर स्टाइल कर सकती हैं। इसकी फैब्रिक शरीर पर मक्खन जैसी महसूस होगी। तो इंतजार कैसा 55% के ऑफ पर इसे आधे से कम दाम में आज ही ऑर्डर करें।

Loading Suggestions...

हैवी लुक चाहिए तो ये कुर्ता, पैंट और दुपट्टा सेट एक परफेक्ट ऑप्शन है। इस पर की गई एंब्रॉयडरी इसके आकर्षण में चार चांद लगा रही है। साथ ही दुपट्टे पर भी आपको एंब्रॉयडरी वर्क देखने को मिलेगा, वेडिंग फंक्शन हो या फेस्टिवल ये एक हैवी और एलिगेंट लुक क्रिएट करने में आपकी मदद करेगी। हालांकि, इसकी फैब्रिक लाइटवेट है, पर ये बॉडी पर भारी महसूस नहीं होगी। इसमें प्लस साइज ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं।

Loading Suggestions...