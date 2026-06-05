आरामदायक स्टाइलिश लुक के लिए यहां ऑर्डर करें डिजाइनर चिकनकारी कुर्ता सेट्स
चिकनकारी एंब्रायडरी के बारे में आप सभी ने सुना होगा, मगर अभी तक ट्राई नहीं किया तो इन खूबसूरत विकल्पों पर एक नजर जरूर डालें!
प्रोडक्ट्स के सुझाव
नवाबों के शहर लखनऊ की फेमस चिकनकारी एंब्रायडरी आजकल पूरे विश्व में फेमस है। खासकर भारत के सभी राज्यों में इन्हें बहुत पसंद किया जाता है। चिकनकारी कुर्ता सेट हमेशा से डिमांड में रहा है, इसे लोगों ने बहुत प्यार दिया है। मगर अब इन्हें खरीदने के लिए आपको लखनऊ जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे मोबाइल से आप अपना पसंदीदा चिकनकारी कुर्ता सेट ऑर्डर कर सकती हैं। Amazon पर इनकी वैरायटी उपलब्ध है और सभी पर अच्छा खासा डिस्काउंट भी चल रहा है। तो ज्यादा न सोचें मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
यहां खरीदें चिकनकारी कुर्ता सेट्स के कुछ खास विकल्प:
1. EthnicJunction Women's Cotton Blend Chikankari Embroidery A-Line Kurta Palazzo Set
EthnicJunction के इस चिकनकारी कुर्ता सेट की फैब्रिक हल्की और आरामदायक है। साथ ही इसपर बेहद खूबसूरत चिकनकारी का काम किया गया है, जिसकी बारीकी कमाल की है। इस पर की गई खूबसूरत एंब्रॉयडरी इसके आकर्षण का केंद्र है। अगर आप भी लंबे समय से सिंपल एलिगेंट और यूनिक कुर्ता सेट की तलाश में है तो यह विकल्प जरूर ऑर्डर करें।
इसपर क्या है उपभोक्ताओं की राय:
कंज्यूमर्स ने इस कुर्ता सेट के कपड़े को हल्का आरामदायक बताया है। साथ ही गर्मी के लिए इसके फैब्रिक को हवादार बताया जा रहा है। ये बॉडी को इरिटेट किए बगैर, एक आकर्षक लुक क्रिएट करने में आपकी मदद कर सकता है।
रेयान के कपड़े से तैयार यह चिकनकारी कुर्ता सेट बेहद खूबसूरत आउटफिट ऑप्शन है। इस पर बारीकी से चिकनकारी एंब्रायडरी की गई है, जो इसके आकर्षण का केंद्र है। साथ ही इसमें आपको शिफॉन का हल्का दुपट्टा मिल जाएगा, जो इस पूरे लुक को कंप्लीमेंट दे रहा है। साथ में साइड पॉकेट भी आएगा, जो ज्यादातर कुर्तों में नहीं मिलता।
इसपर क्या है उपभोक्ताओं की राय:
ज्यादातर कस्टमर्स ने इस कुर्ते के कपड़े को हल्का और मुलायम विकल्प बताया है। साथ ही इसका डिजाइन भी बिल्कुल फोटो से मिलता हुआ है। कंज्यूमर्स की माने तो समर्स में इसे आराम से कैरी कर सकती हैं।
3. SHOPPING QUEEN Women's Georgette Straight Kurta Palazzo Set with Dupatta
Shopping Queen ब्रांड का जॉर्जेट फैब्रिक से तैयार ये फैंसी चिकनकारी कुर्ता सेट एक परफेक्ट पार्टी वियर आउटफिट ऑप्शन है। फेस्टिवल हो या कोई भी अन्य ट्रेडिशनल इवेंट आप इसे आराम से कैरी कर सकती हैं। ये कंफर्टेबल और स्टाइलिश लुक क्रिएट करने में आपकी मदद करेगा। इसमें अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं, और सभी पर डिस्काउंट ऑफर भी मिल जाएगा।
इसपर क्या है उपभोक्ताओं की राय:
इस कुर्ता सेट को लोगों ने बेहद पसंद किया है। इसमें पांच में से 4.3 की रेटिंग आई है। कंज्यूमर्स की माने तो ये एक कंफर्टेबल फैंसी आउटफिट है, जिसे आप किसी भी इवेंट पर आराम से कैरू कर सकती हैं। ज्यादातर लोगों ने इसे पैसा वसूल प्रोडक्ट बताया है।
LookMark का चंदेरी चिकनकारी कुर्ता, पैंट और दुपट्टा सेट एक परफेक्ट आउटफिट ऑप्शन है, जिसे आप अपने अनुसार किसी भी मौके पर स्टाइल कर सकती हैं। इस पर की गई खूबसूरत एंब्रॉयडरी इसके आकर्षण का केंद्र है। खासकर एंब्रॉयडरी की बारीकी बेहद खूबसूरत है, जो इसे एक प्रीमियम क्वालिटी की आउटफिट बनाती हैं।
इसपर क्या है उपभोक्ताओं की राय:
इस कुर्ता सेट के रंग और कंफर्टेबल फैब्रिक की खूब तारीफ हुई है। साथ ही इसका कपड़ा हल्का, मुलायम और हवादार बताया जा रहा, गर्मी में ये आरामदायक महसूस होगा।
5. BHARVITA Women's Cotton Embroidered Chikankari Work Straight Kurta Dupatta Pant Set
Bharvita ब्रेन का कॉटन कुर्ता सेट सिंपल एलिगेंट और यूनिक लुक क्रिएट करने में मदद करेगा। इस पर की गई एंब्रॉयडरी इसे परफेक्ट पार्टी वियर आउटफिट बनाती है। वहीं इसके कपड़े की शाइन और क्वालिटी भी कमाल की है। इस ट्रेडीशनल आउटफिट को एक मौका जरूर दें। इस समय इस पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है।
इसपर क्या है उपभोक्ताओं की राय:
ज्यादातर कस्टमर्स ने इसे पैसा वसूल प्रोडक्ट बताया है। इसके खूबसूरत डिजाइन और कंफर्टेबल फिटिंग की भी तारीफ की है। हालांकि, ज्यादा संख्या में लोगों ने इसके रंग की तारीफ की है, परंतु कुछ लोगों ने कपड़ा धुलने के बाद रंग निकलने की भी शिकायत की है। कुल मिलाकर इस पर पॉजिटिव रिव्यू आये हैं और लोगों ने इसे काफी पसंद किया है।
गर्मी में पार्टी अटेंड करनी हो या घर में पूजा रखी हो, ये चिकनकारी कुर्ता सेट बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। 100% कॉटन फैब्रिक से तैयार इस आउटफिट को महिलाएं बेफिक्र होकर स्टाइल कर सकती हैं। ये न केवल देखने में आकर्षण है, बल्कि इसकी फैब्रिक भी बेहद हल्की और हवादार है। अगर आपने अभी तक इसे ट्राई नहीं किया, तो ये एक अच्छा मौका है! इस समय इसे डिस्काउंटेड प्राइस पर घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
इसपर क्या है उपभोक्ताओं की राय:
इस कुर्ता सेट को लोगों ने बेहद पसंद किया है। इसमें 5 में से 4.9 की रेटिंग आई है। खासकर कॉटन फैब्रिक का आरामदायक एहसास इस आउटफिट की विशेषता है। इसकी फिटिंग हवादार है, गर्मी में ये बेस्ट विकल्प साबित हो सकती है।
Amazon Brand की चिकनकारी A लाइन कुर्ता सेट की फैब्रिक हल्की और आरामदायक होने के साथ ही हवादार भी है। इस पर की गई एंब्रॉयडरी की डिटेलिंग भी बेहद खूबसूरत है। साथ ही इसमें प्रिंटेड दुपट्टा मिल जाएगा जो इस पूरे लुक को कंप्लीमेंट दे रहा है। इतना ही नहीं ये प्लस साइज में भी उपलब्ध है, तो आप क्या सोच रहे हैं, मोबाइल उठाएं और इसे अभी ऑर्डर करें।
इसपर क्या है उपभोक्ताओं की राय:
इस कुर्ता सेट को लोगों ने बेहद पसंद किया है। इसपर 5 में से 4 की रेटिंग आई है। कंज्यूमर्स की मांगे तो इसका हल्का, मुलायम और हवादार कपड़ा गर्मी के लिए परफेक्ट विकल्प है। हालांकि, इसकी कॉटन फैब्रिक को लेकर कुछ लोगों के मिक्स्ड ओपिनियन भी आए हैं।
Ethnic junction का जॉर्जेट फैब्रिक से तैयार ये खूबसूरत अनारकली चिकनकारी एंब्रायडरी कुर्ता सेट देखने में काफी खूबसूरत ऑप्शन है। इतने कम प्राइस में इस तरह का कुर्ता सेट मिलना मुश्किल है। इस पर बारीकी से हैंड एंब्रायडरी की गई है, जो इसे आप सभी का पसंदीदा विकल्प बना देगी। इस समय ये 78% के ऑफ पर उपलब्ध है, ये मौका हाथ से न जानें दें।
इसपर क्या है उपभोक्ताओं की राय:
कस्टमर्स की माने तो ये कुर्ता सेट हल्का और आरामदायक विकल्प है। इतने कम दाम में ऐसा प्रोडक्ट मिलना मुश्किल है, इसलिए लोगों ने इसे पैसा वसूल प्रोडक्ट बताया है। हालांकि, ये ट्रांसपेरेंट है इसका ध्यान रखें।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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