ब्वॉयज सोचा नहीं होगा! लड़कियों की निगाहें कपड़ों के इन हिस्सों पर जाती है सबसे पहले

संक्षेप:

8 Things women notice first in men clothing: वैलेंटाइन डे पर अपनी प्रेमिका को इंप्रेस करने के लिए रेडी हो रहे या फिर पहली डेट पर जाने वाले हैं। कपड़ों से जुड़ी इन बातों को जरूर जान लें। लेडीज अक्सर पुरुषों के कपड़ों में इन चीजों को नोटिस करती हैं। 

Feb 06, 2026 06:30 pm IST
कपड़े पहनने के मामले में लड़कियां ही नहीं लड़के भी शौकीन होते हैं। क्लीन क्रिस्प शर्ट, मैचिंग पैंट, शूज हर चीज का पूरा ध्यान रखते हैं। इस वैलेंटाइन अगर आप रेडी होकर अपनी प्रेमिका से मिलने का प्लान बना रहे। या फिर, पहली डेट पर जाने की सोच रहे हैं तो कपड़े पहनने के मामले में पूरी सावधानी रखें क्योंकि लड़कियों की निगाहें बहुत ही छोटी-छोटी डिटेलिंग पर होती है। जो आपके इंप्रेशन को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। तो इन चीजों पर जरूर फोकस करें...

आपके जूते

गंदे, फटे जूते पर महिलाओं की निगाह सबसे पहले पड़ती है। अगर आप स्नीकर भी पहन रहे तो वे साफ-सुथरे होने चाहिए। जिससे क्लीन लुक नजर आए।

जैकेट की स्लीव लेंथ

अगर आप ब्लेजर पहनने वाले हैं तो उसकी स्लीव का ध्यान जरूर रखें। जिसमे शर्ट की कफ कम से कम आधा इंच जरूर दिखनी चाहिए। जो आपके जैकेट की सही फिटिंग को दिखाता है। अगर जैकेट की स्लीव पूरी शर्ट कफ को ढंक लेगी तो इससे ना केवल मेसी दिखता है बल्कि हाथ भी छोटे नजर आते हैं।

शर्ट की रोल स्लीव

फुल शर्ट को मोड़कर रखते हैं तो इसकी रोलिंग को नीट एंड क्लीन रखें। फोरआर्म पर सिकुड़ी हुई स्लीव पर अक्सर वुमन की निगाह चली जाती है।

खराब क्वालिटी का फैब्रिक

भले ही आपके कपड़े बिल्कुल नये हों लेकिन उनकी चीप क्वालिटी पर लड़कियों की निगाह सबसे पहले जाती है। अच्छे क्वालिटी के फैब्रिक को देखकर लड़कियों को पॉजिटिव वाइब्स मिलती है कि आप सस्ते के चक्कर में खराब क्वालिटी को प्रिफर नहीं करते।

बेल्ट और शूज की मैचिंग

बेल्ट और शूज की मैचिंग पर भी लेडीज की निगाहें अटक जाती हैं। सेम कलर और मैटेरियल के बेल्ट और शूज की मैचिंग जरूरी होती है। वहीं कटे-फटे और पुराने-चिथड़े बेल्ट और शूज सारा इंप्रेशन बिगाड़ देते हैं।

बहुत बड़े लोगो वाला कपड़ा

ऐसे कपड़े जिसमे बड़े लोगो ज्यादा क्लियर और लाउड दिखते हैं। वो क्लासी नहीं बल्कि चीप लुक देते हैं। ब्रांड का नाम हल्का और स्माल क्लासी दिखता है।

मोजे की जगह

मेंस को अपने मोजे की लेंथ और कलर का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। छोटे और विजिबल कलर के मोजे अक्सर लड़कियों का ध्यान खींच लेते हैं और आपके इंप्रेशन को बिगाड़ देते हैं।

कपड़ों की फिटिंग

शर्ट या टीशर्ट की फिटिंग कंधे के पास परफेक्ट होनी चाहिए। अगर शोल्डर पर शर्ट ज्यादा टाइट होगी या फिर ज्यादा ढीली होगी तो दोनों ही लुक खराब दिखता है।

Aparajita

