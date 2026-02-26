साड़ी के प्लेट्स बनाने में घंटों लग जाते हैं, तो ऑर्डर करें रेडी टू वियर साड़ी के ये 8 विकल्प

आजकल ज्यादातर महिलाओं को साड़ी बांधना नहीं आती, खासकर प्लेट्स बांधने में बहुत समय लग जाता है। ऐसे में Ready To Wear साड़ी ट्राई करें, इन्हें बिना किसी मेहनत के मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं।

आजकल महिलाओं को साड़ी बांधना नहीं आता। ऑफिस जाना हो या पार्टी अटेंड करनी हो, वो घंटों तक साड़ी के प्लेट्स बनाती रह जाती हैं। वहीं कई महिला तो ऐसी हैं, जिन्हें साड़ी पहनना बेहद पसंद है परंतु साड़ी बांधनी नहीं आती। ऐसे में महिलाएं चाह कर भी साड़ी नहीं पहन पाती। अब ऐसे में भला क्या करें? इस समस्या का एक सरल समाधान है, Ready to Wear Sarees।इनका प्लेट पहले से तैयार रहता है, इन्हें एक मिनट के अंदर स्टाइल किया जा सकता है। अगर आपके पास अभी तक एक भी रेडी टू वियर साड़ी नहीं है, तो ये एक सुनहरा मौका है। इस समय इन साड़ियों पर 50 से 80% का ऑफ उपलब्ध मिल जाएगा।

Satrani कि कॉटन लिनन फैब्रिक की रेडी टू वियर साड़ी को आप केवल 1 मिनट में स्टाइल कर सकती हैं। अगर आपको सिंपल और एलिगेंट साड़ियां पसंद है, तो ये एक बेस्ट विकल्प साबित होगी। इसकी हल्की और मुलायम फैब्रिक इसे समर फ्रेंडली विकल्प बनाती है। आप इसे वर्क वियर साड़ी के तौर पर आराम से कैरी कर सकती हैं। इस पर बने प्रिंट और पैटर्न भी बेहद अट्रैक्टिव हैं, साथ ही इनमें अलग-अलग कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध मिल जाएगा। सभी को 65% के ऑफ पर घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।

SATAZ ब्रांड की ये रेडी टू वियर साड़ी का सिंपल और एलिगेंट लुक कमाल का है। इस प्लेन सैटिन सिल्क साड़ी पर लेस वर्क मिल जाएगा, जो इसका आकर्षण बढ़ा रहा है। इस साड़ी में प्लेट्स पहले से तैयार हैं और आपको हुक और डोरी भी मिलेगी। ताकि आप साड़ी को अच्छे से एडजस्ट कर सके। इस साड़ी को मिनटों में स्टाइल किया जा सकता है। तो इंतजार कैसा आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर इसे आज ही ऑर्डर करें।

Akhilam ब्रांड की ये प्लेन बॉर्डर स्टाइल साड़ी का लुक कमाल का है। ये देखने में बेहद आकर्षक है। वहीं आपको इसमें बॉर्डर स्टाइल मिल जाएगा, जो इसका आकर्षण बढ़ा रहा। इसकी फैब्रिक हल्की और आरामदायक है, इसे गर्म मौसम में आराम से कैरी कर सकती हैं। अगर आपको भी साड़ी बांधनी नहीं आती, परंतु सर्दियों का शौक है, तो ये विकल्प हाथ से न जाने दें। इसके साथ 80 सेंटीमीटर का ब्लाउज पीस मिल जाता है, जिसे आप अपने अनुसार स्टाइल करवा सकती हैं।

Sidhidata ब्रांड की जॉर्जेट फैब्रिक से तैयार डिजिटल प्रिंटेड साड़ी का लुक कमाल का है। फेयरवेल पर जाना हो या ऑफिस का कोई फंक्शन अटेंड करना हो, ये रेडी टू वियर साड़ी एक परफेक्ट ऑप्शन है। इसे जल्दबाजी में भी मिनटों में स्टाइल किया जा सकता है। आपको इसे लेकर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको भी ये विकल्प पसंद आया है, तो 67% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।

इस खूबसूरत सैटिन साड़ी को महिलाएं मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। कॉलेज गर्ल्स फेयरवेल में यहां तक की इसे पार्टी और फेस्टिवल्स पर भी कैरी किया जा सकता है। इसके साथ आपको अनस्टिच्ड ब्लाउज मिल जाएगा, जिसे आप अपने अनुसार स्टिच करवा सकती हैं। इस साड़ी में प्लेट्स पहले से तैयार हैं और आपको हुक और डोरी भी मिलेगी। ताकि आप साड़ी को अच्छे से एडजस्ट कर सके।

मैरून जॉर्जेट प्लेन रेडी टू वियर साड़ी को स्टाइल करना बेहद आसान है। साथ ही इसका लुक भी काफी आकर्षक है, इस प्लेन साड़ी में आपको बॉर्डर वर्क मिल जाएगा जो इसका आकर्षण बढ़ा रहा है। इसे पहनने में आपको केवल 1 मिनट लगेंगे। इसे लड़कियां फेयरवेल में कैरी करने के अलावा पार्टी और फेस्टिवल्स पर भी स्टाइल कर सकती हैं। अगर आप साड़ी की शौकीन हैं और आपको साड़ी बांधना नहीं आता, तो इस खूबसूरत रेडी टू वियर साड़ी को आज ही ऑर्डर करें। 82% के ऑफ पर ये साड़ी बेहद सस्ते में उपलब्ध मिल जाएगी।

इस रेडी टू वियर साड़ी को कोई भी मिनटों में स्टाइल कर सकता है। जॉर्जेट फैब्रिक से तैयार बांधनी प्रिंटेड साड़ी का लुक कमाल का है। इसे लड़कियां एवं महिलाएं दोनों कैरी कर सकती हैं। इसकी फैब्रिक बेहद हल्की और मुलायम है, जो बॉडी पर आरामदायक महसूस होती है। आप इस साड़ी को ऑफिस के लंबे घंटों तक कैरी कर सकती हैं। इस 5.5 मीटर की साड़ी के साथ आर्ट सिल्क का ब्लाउज पीस मिल जाएगा, जिसे आप अपने अनुसार स्टाइल करवा सकती हैं।

अगर आपको लाइटवेट साड़ियां पसंद है, तो भागलपुरी सिल्क ज्योमैट्रिक प्रिंटेड ये रेडीमेड साड़ी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। खासकर अगर आप स्कूल टीचर या कॉलेज प्रोफेसर हैं, और आपको रोजाना साड़ी कैरी करना होता है, तो इसे जरूर ऑर्डर करें। आप इस खूबसूरत प्रिंटेड साड़ी को 1 मिनट में स्टाइल कर सकती हैं। इसे स्टाइल करना बेहद आसान है और इसकी फैब्रिक भी हल्की और मुलायम है, ये पूरे दिन बॉडी पर रिलैक्स्ड महसूस होगी

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।