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इस मौसम आरामदायक एहसास के लिए ऑर्डर करें फ्लोरल प्रिंटेड अनारकली कुर्ता सेट

Anjali Kumari लाइव हिन्दुस्तान
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क्या अनारकली कुर्ता सेट ट्राई नहीं किया? तो यहां खरीदें ये 8 फ्लोरल प्रिंटेड हल्के हवादार अनारकली कुर्ता सेट्स, वो भी बजट में!

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इस मौसम हल्के हवादार अनारकली कुर्ता सेट्स पूरे दिन आपको आरामदायक लुक देते हैं, इस तरह आरामदायक लुक के लिए स्टाइल के साथ समझौता करने की जरूरत नहीं होती। Amazon पर फ्लोरल प्रिंटेड अनारकली कुर्ता सेट्स के कई बेहतरीन विकल्प उपलब्ध हैं, वो भी बजट फ्रेंडली दाम पर। कॉटन और रेयान फैब्रिक से तैयार ये हल्के आरामदायक अनारकली कुर्ता सेट्स की ढीली-ढाली फिटिंग से लेकर इनका फ्लोरल डिजाइन आप सभी को बेहद पसंद आएगा। इन कुर्ता सेट्स में हवा का बहाव बना रहता है, जिससे बॉडी को ठंडक महसूस होता है। इस समय इन सभी पर बंपर डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, बेस्ट वैरायटी के कुर्ता सेट्स बेहद सस्ते में उपलब्ध मिल जाएंगे।

इस मौसम आरामदायक एहसास के लिए ऑर्डर करें फ्लोरल प्रिंटेड अनारकली कुर्ता सेट

Meera Fab का कॉटन फैब्रिक से तैयार V नेक अनारकली कुर्ता सेट पर बने फ्लोरल पैटर्न इसके आकर्षक में चार-चार लगा रहे हैं। इसकी हल्की मुलायम फैब्रिक कमाल की है, जो इसे एक समर फ्रेंडली आउटफिट विकल्प बनाती है। ये अनारकली कुर्ता सेट मेरा पर्सनल फेवरेट है। ये एक ऐसा आउटफिट है, जिसे आप सामान्य दिनों में कैरी करने के साथ ही छोटे-मोटे ट्रेडिशनल इवेंट्स पर भी स्टाइल कर सकती हैं। ये एक बजट फ्रेंडली विकल्प है, 71% के ऑफ पर बेहद सस्ते में उपलब्ध मिल जाएगी।

Meera Fab के इस अनारकली कुर्ता सेट को महिलाओं ने काफी पसंद किया है और इस पर लोगों के पॉजिटिव रिव्यू आए हैं। इस कुर्ता सेट की फैब्रिक से लेकर इस पर बने प्रिंट और पैटर्न दोनों आकर्षक हैं। साथ ही इसका हल्का रंग इसे समर फ्रेंडली आउटफिट विकल्प बनाता है। इसे आप मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। ये प्रिंटेड अनारकली कुर्ता सेट समर्स में आपको सॉफ्ट कंफर्टेबल लुक देगा। ऑफिस जाना हो या ट्रेडिशनल इवेंट अटेंड करने हो इस आउटफिट को आराम से कैरी कर सकती हैं।

PARTHVI के इस प्रिंटेड कॉटन अनारकली कुर्ता सेट का कलर डिजाइन और फैब्रिक कमाल के हैं। इसपर बने फ्लोरल पैटर्न गर्मियों के लिए इसे एक बेहतरीन विकल्प बनाते हैं। महिलाएं इसे ऑफिस वियर से लेकर ट्रेडिशनल इवेंट हो या आउटिंग पर जाना हो, हर मौके पर स्टाइल कर सकती हैं। ये आउटफिट उन्हें पूरे दिन आरामदायक एहसास देगी। इसमें एक अन्य कलर ऑप्शन भी उपलब्ध है, पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।

Yash Gallery का ये कॉटन फैब्रिक से तैयार फ्लोरल प्रिंटेड अनारकली कुर्ता सेट एक परफेक्ट आउटफिट ऑप्शन है। इस पर बने प्रिंट और पैटर्न इसके आकर्षण का केंद्र हैं। साथ ही इसका कलर कांबिनेशन भी बेहद खूबसूरत है। अगर आप गर्म मौसम में हल्के हवादार आउटफिट की तलाश में हैं, तो इस विकल्प से बेहतर और कुछ भी नहीं! इसपर 82% का आकर्षक डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध मिल जाएगा, ये मौका हाथ से न जाने दें।

रोजाना ऑफिस जाने के लिए हल्के हवादार अनारकली कुर्ता सेट की तलाश है, तो Parthvi के इस विकल्प पर एक नजर जरूर डालें। इसकी हल्की हवादार फैब्रिक और इस पर बने फ्लोरल प्रिंट इसे समर्स के लिए एक परफेक्ट आउटफिट ऑप्शन बनाते हैं। इसके साथ आरामदायक ढीला-ढाला प्लाजो आएगा, जो आपके पैरों पर हल्का हवादार महसूस होता है। इस आउटफिट को लोगों ने काफी पसंद किया है और इस समय ये 74% के आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर उपलब्ध है।

Klosia के इस अनारकली कुर्ता सेट पर बने फ्लोरल प्रिंट और पैटर्न आपके लुक में चार चांद लगा देंगे। इसकी फैब्रिक बेहद हल्की और हवादार है, जो बॉडी में ठंडक का एहसास बनाए रखती है। अगर आप भी आरामदायक आउटफिट की तलाश में हैं, तो इसे एक मौका जरूर दें। खासकर इसपर बने फ्लोरल प्रिंट और पैटर्न कंप्लीट समर वाइब दे रहे। तो क्या सोच रही हैं, 72% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।

Amayra ब्रांड का कॉटन अनारकली कुर्ता, प्लाजो और दुपट्टे का सेट देखने में जितना आकर्षक है, ये उतना ही हवादार भी है। इस पर छोटे-छोटे खूबसूरत फ्लोरल पैटर्न बने हैं, जो इसके आकर्षण का केंद्र हैं। इसकी फैब्रिक बेहद हल्की और मुलायम है और साथ ही इसका डिजाइन भी हवादार है। यानी आप इसे अपने अनुसार किसी भी मौके पर स्टाइल कर सकती हैं। इस समय इस आउटफिट पर 69% का ऑफ उपलब्ध है, इस मौके का लाभ जरूर उठाएं!

Meera Fab की कॉटन फैब्रिक से तैयार इस फ्लोरल प्रिंटेड अनारकली का लुक बेहद आकर्षक है। ये प्रिंटेड कुर्ता सेट एक समर फ्रेंडली आउटफिट ऑप्शन है। अगर आपको स्टाइल और कंफर्ट दोनों चाहिए, तो इस अनारकली कुर्ता सेट से बेहतर और कुछ भी नहीं! खासकर जिन महिलाओं को हल्के आरामदायक कपड़े पसंद आते हैं, उनके लिए ये बेहतरीन विकल्प साबित होगा। इसका यूनीक रंग और इसपर बने फ्लोरल पैटर्न इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे।

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Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari

अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।


करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।


एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।


विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।

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