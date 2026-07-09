मानसून की चिपचिपी गर्मी में भी रहेंगी तरोताजा, खरीदें कॉटन कुर्ता के 8 बेहतरीन विकल्प
मानसून की चिपचिपी गर्मी से अगर आप भी परेशान हैं, तो खरीदें कॉटन कुर्ता सेट के 8 बेहतरीन विकल्प! जो पूरे दिन देंगे तरोताजगी का एहसास।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
बरसात की चिपचिपी गर्मी ने हाल बेहाल कर दिया है। कॉलेज जाना हो या ऑफिस आउटफिट डिसाइड करना उतना ही मुश्किल लगता है, तो आपके इन सभी समस्याओं का सॉल्यूशन है कॉटन कुर्ता, जिसे आप मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। बैगी जींस, कॉटन प्लाजो, ट्राउजर या पैंट के साथ में कुर्ते को आसानी से स्टाइल कर सकती हैं। इनकी हल्की हवादार फैब्रिक शरीर में ठंडक का एहसास बनाए रखती है, जिससे गर्मी में अधिक परेशानी नहीं होती! इसके अलावा ये देखने में भी स्टाइलिश है, तो आपको स्टाइल के साथ भी कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ता। इस समय कुर्ता सेट्स पर अच्छा खासा डिस्काउंट ऑफर चल रहा, इसलिए ज्यादा न सोचें, मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
कॉटन कुर्ता के 8 विकल्प
1. Janasya Women's Navy Blue Pure Cotton Geometric Straight Kurta
मानसून में ऑफिस जाना हो या कॉलेज janasya का ये कुर्ता आपको बेहद पसंद आएगा। बरसात में कुछ समय के लिए सर्दी होकर फिर चिपचिपी गर्मी हो जाती है, जो अक्सर आपको परेशान कर सकती है। इस चिपचिपी गर्मी में तरोताजगी का एहसास चाहिए, तो ये हवादार कॉटन कुर्ता ऑर्डर करें। कॉटन फैब्रिक से तैयार इस कुर्ते पर खूबसूरत पैटर्न बने है, जो देखने में काफी अट्रैक्टिव है।
इस तरह स्टाइल करें: इसे ब्लू बैगी जींस या कॉटन प्लाजो के साथ पेयर करें, साथ में स्मार्ट वॉच या बैंगल्स और फ्लैट सैंडल्स के साथ स्टाइल करें।
Rajnandini का प्योर कॉटन कुर्ता एक हल्का आरामदायक विकल्प है, खासकर अगर आप बरसात में अपने आउटफिट्स को लेकर कन्फ्यूज रहती हैं, तो इस तरह के हवादार कुर्ता ट्राई करें! चिपचिपी गर्मी में भी ये बॉडी में हवा का बहाव बनाए रखते हैं, जिससे गर्मी झेलना आसान हो जाता है। इसपर बेहद खूबसूरत प्रिंट बने हैं, जो देखने में बेहद अट्रैक्टिव हैं। इसे रोजाना इस्तेमाल के साथ आप आउटिंग पर कैरी कर सकती हैं। साथ ही ऑफिस और कॉलेज जाने के लिए भी ये एक परफेक्ट आउटफिट ऑप्शन है।
इस तरह स्टाइल करें: इसे क्रीम या काले रंग के कॉटन प्लाजो या पैंट के साथ पेयर करें, साथ में छोटे इयरिंग्स और बिंदी लगाकर अपना लुक कंप्लीट करें।
3. Pistaa's Women's Cotton Straight Fit Straight Kurta
मानसून की चिपचिपी गर्मी ने आपका हाल भी बेहाल कर दिया है, तो अपने शरीर को आराम देने के लिए कॉटन के हल्के हवादार कुर्ते ऑर्डर करें! जिससे शरीर में हवा का बहाव बना रहेगा और बॉडी इरिटेट नहीं होगी जैसे कि ये खूबसूरत प्लेन कुर्ता, जो बेहद आरामदायक है। इसे महिलाएं ऑफिस के लंबे घंटों के दौरान बेफिक्र होकर कैरी कर सकती हैं। बिना इंतजार किए आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर इसे आज ही ऑर्डर करें।
इस तरह स्टाइल करें: इसे सफेद प्लाजो या बैगी जींस के साथ पेयर करें। बालों में पोनी टेल और माथे पर बिंदी लगाकर अपना लुक कंप्लीट करें!
4. Janasya Women's Pure Cotton Floral Printed A-line Kurta
Janasya ब्रांड के इस कॉटन कुर्ता को काफी लोगों ने पसंद किया है। इस कुर्ते की प्योर कॉटन फैब्रिक बेहद हल्की और हवादार है, जो बारिश की नमी में भी शरीर पर आरामदायक महसूस होगी। इसके अलावा इस पर बेहद खूबसूरत से प्रिंट बने हुए हैं, जो इसका आकर्षण बढ़ा देते हैं। इसे सुबह से लेकर रात तक पहना जा सकता है, ये आपकी बॉडी को किसी भी तरह इरिटेट नहीं करती।
इस तरह स्टाइल करें: इस कुर्ते के साथ बैगी जींस या काले रंग का प्लाजो पहनें। साथ में बैंगल्स या घड़ी के साथ अपना लुक कंप्लीट करें।
अगर चिकनकारी एंब्रायडरी पसंद है, तो इस मानसून ये कॉटन चिकनकारी कुर्ते में अपना स्टाइल प्लांट कर सकती हैं। इस कुर्ते में स्टाइल फ्लांट करने के लिए कंफर्ट की कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है। Ada का ये यूनिक कुर्ता देखने में जितना अट्रैक्टिव है, पहनने पर उतना ही आरामदायक महसूस होगा। इसे खासकर उन महिलाओं के लिए तैयार किया गया है, जो कॉटन के हल्के कपड़े पसंद करती हैं। इस कुर्ते की कॉटन फैब्रिक हवादार और आरामदायक है, जो इसे गर्मी में महिलाओं के लिए एक परफेक्ट आउटफिट बनाती है।
इस तरह स्टाइल करें: इस कुर्ते को जींस ये प्लाजो के साथ पेयर करें, साथ में ब्रेसलेट और कानों में छोटे झुमकों के साथ अपना लुक कंप्लीट करें।
6. rytras Womens Cotton Straight Fit Printed Kurta
Rytras की कॉटन स्ट्रेट फिट प्रिंटेड कुर्ते का लुक कमल का है। इसे 3000 से अधिक उपभोक्ताओं ने पसंद किया है और इसकी क्वालिटी एवं इसके स्टाइल दोनों को की तारीफ की है पर बने सफेद रंग के प्रिंट और पैटर्न इसके आकर्षण को बढ़ा रहे। ये वर्किंग महिलाओं के लिए एक परफेक्ट आउटफिट ऑप्शन है, साथ ही कॉलेज गर्ल्स भी इसे कैरी कर सकती हैं। मानसून डील्स में इस पर 86% का आकर्षक डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। बेहद सस्ते में इसे घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।
इस तरह स्टाइल करें: इस कुर्ता को सफेद कॉटन प्लाजो या पैंट के साथ स्टाइल करें, ये बेहद आकर्षक लुक देंगे। लुक को बिल्कुल सिंपल और एलिगेंट रखने के लिए हाथों में स्मार्ट वॉच और माथे पर छोटी सी बिंदी लगाएं।
7. Amazon Brand - Tavasya Women Cotton Solid Straight Kurta
Amazon Brand का ये स्ट्रेट फिट कुर्ता उन महिलाओं के लिए पूरी तरह परफेक्ट है, जो सिंपल लुक में एलिगेंट दिखाना चाहती हैं। खासकर मानसून की चिपचिपी गर्मी में अगर परेशानी से बचना चाहती हैं, तो इस तरह का कुर्ता ट्राई करें। इस चिकनकारी कुर्ते पर बेहद आकर्षक एंब्रॉयडरी की गई है, साथ ही इसकी फैब्रिक भी उतनी ही हल्की और आरामदायक है। इतना ही नहीं इस समय ये 67% के आकर्षक डिस्काउंट ऑफर पर उपलब्ध मिल जाएगा, मौके का लाभ जरूर उठाएं।
इस तरह स्टाइल करें: इसे बैगी जींस या व्हाइट प्लाजो के साथ पेयर करें। हाथों में बैंगल्स और एक छोटी बिंदी के साथ अपना लुक कंप्लीट करें।
8. Max Women's Cotton Regular Fit Regular Kurta
Max के गुलाबी रंग के इस कॉटन कुर्ते का लुक बेहद आकर्षक है। इस पर बना सफेद प्रिंट न केवल देखने में आकर्षक है, बल्कि इसकी फैब्रिक भी बेहद आरामदायक है। वर्किंग महिलाएं या कॉलेज गर्ल्स इसे रोजाना कैरी कर सकती हैं। इसकी फैब्रिक की मेंटेनेंस भी आसान है, आप इसे मशीन वॉश कर सकती हैं। AMAZON पर ये प्रोडक्ट आपको 17% के आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर उपलब्ध है, इस शानदार मौके को हाथ से न जाने दें।
स्टाइलिंग टिप: बैगी जींस या सफेद प्लाजो के साथ पेयर करें, साथ में इयरिंग्स और फ्लैट सैंडल पहनें।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।