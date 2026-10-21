दिवाली से शादी तक! फेस्टिव सीजन में पहनें 8 खूबसूरत लहंगा चोली, हर डिजाइन है खास

फेस्टिव सीजन के लिए देखें 8 खूबसूरत लहंगा चोली सेट, जिनमें जरी, मिरर वर्क और एम्ब्रॉयडरी डिजाइन हैं। दिवाली, शादी और पार्टी के लिए अपनी पसंद का लहंगा चुनें और लुक को खास बनाएं।

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त्योहारों के इस मौसम में लहंगा चोली आपके फेस्टिव वॉर्डरोब को नया रंग दे सकती है। दिवाली की पूजा, दोस्तों की पार्टी या शादी समारोह के लिए कढ़ाई, मिरर वर्क, सीक्विन और प्रिंट वाली डिजाइनें खूब जंचती हैं।

दिवाली से शादी तक पहनें 8 खूबसूरत लहंगा चोली डिजाइन

अपनी पसंद से हैवी एम्ब्रॉयडरी वाला सेट लें या हल्के फैब्रिक की डिजाइन चुनें। खरीदारी से पहले कपड़े की क्वालिटी, चोली की फिटिंग, लहंगे के घेरे और दुपट्टे की बनावट पर ध्यान दें। सही ज्वेलरी, फुटवियर और हेयरस्टाइल के साथ अपने पूरे पहनावे को आकर्षक बनाएं।

अगर आप इस फेस्टिव सीजन में कुछ नया खरीदना चाहती हैं, तो आगे देखें लहंगा चोली की 8 खूबसूरत डिजाइनें, जो दिवाली से लेकर शादी समारोहों तक आपके काम आएंगी।

कलमकारी प्रिंट वाला टसर सिल्क लहंगा चोली फेस्टिव और वेडिंग वियर के लिए यह टसर सिल्क लहंगा चोली सेट अपनी प्रिंटेड डिजाइन के कारण खास है। इसमें कलमकारी प्रिंट के साथ फॉइल वर्क वाली बॉर्डर दी गई है। सेट के साथ मैचिंग प्रिंटेड ब्लाउज और गोटा पट्टी लेस वाला दुपट्टा मिलता है। दुपट्टे पर लटकन की डिटेलिंग भी है, जो पूरे सेट को सुंदर फिनिश देती है।

लहंगे की लंबाई 41 इंच और घेरा 3.80 मीटर है। इसमें माइक्रो कॉटन की इनर लाइनिंग के साथ कैनवस और कैन-कैन भी लगा है, जिससे लहंगे में अच्छा घेरा बनता है। कमर पर ड्रॉस्ट्रिंग, जिप और बड़ी लटकन दी गई हैं। इसकी कमर 42 इंच तक फिट होती है। टसर सिल्क से बने इस सेट को शादी या पारिवारिक समारोह में पहनें। इसके साथ झुमके, चूड़ियां और हील्स पहनकर अपना लुक पूरा करें।

जरी और सीक्विन कढ़ाई वाला क्रश सिल्क लहंगा चोली शादी और त्योहारों के लिए यह क्रश सिल्क लहंगा चोली सेट सुनहरी कढ़ाई और चमकदार बारीकियों के साथ आता है। लहंगे, ब्लाउज और दुपट्टे पर जरी व सीक्विन एम्ब्रॉयडरी की गई है। पैस्ले पैटर्न इसकी डिजाइन को खास बनाता है। वी नेक वाला ब्लाउज सेट को आकर्षक फिनिश देता है, जबकि क्रश सिल्क फैब्रिक इसकी चमक बढ़ाता है।

इस लहंगे का घेरा 3.50 मीटर और लंबाई 43 इंच है। यह सेमी-स्टिच्ड है और ब्लाउज बिना सिला हुआ मिलता है, जिसे अपने नाप के हिसाब से सिलवाया जा सकता है। ब्लाउज 44 इंच तक की फिटिंग के लिए है। सेट के साथ 2.25 मीटर लंबा मैचिंग दुपट्टा भी मिलता है। अंदर सैंटून लाइनिंग और कैन-कैन की लेयर दी गई है। इसे शादी, रिसेप्शन या सगाई में गोल्डन ज्वेलरी और हील्स के साथ पहनें।

जरी वर्क वाला कांजीवरम लहंगा चोली जरी वीविंग वर्क और फ्लोरल पैटर्न वाला यह कांजीवरम लहंगा चोली सेट शादी और रिसेप्शन के लिए अच्छा है। लहंगे और ब्लाउज पर जरी का काम किया गया है, जबकि जॉर्जेट के दुपट्टे पर लेस बॉर्डर दी गई है। फूलों की डिजाइन और चमकदार कारीगरी पूरे सेट को सुंदर रूप देती है।

लहंगे की लंबाई 41 इंच और घेरा 3.70 मीटर है। इसमें कैनवस की स्टिचिंग और माइक्रो कॉटन की इनर लाइनिंग दी गई है। कमर पर ड्रॉस्ट्रिंग और जिप है, जबकि फिटिंग 42 इंच तक है। ब्लाउज बिना सिला हुआ मिलता है, जिसकी लंबाई 0.80 मीटर है। साथ में 2.5 मीटर लंबा दुपट्टा भी दिया गया है। इसे झुमकों, चूड़ियों और हील्स के साथ पहनकर सगाई या पारिवारिक समारोह में तैयार हों।

32 कली और 9 मीटर घेरे वाला पैस्ले लहंगा पैस्ले प्रिंट वाला यह लहंगा चोली सेट भारतीय कला से प्रेरित है। इसमें 32 कलियां दी गई हैं, जो लहंगे को बड़ा घेरा देती हैं। इसका 9 मीटर का घेरा और 42 इंच की लंबाई इसे भव्य रूप देते हैं। सेट के साथ रेडीमेड ब्लाउज और शुद्ध सूती दुपट्टा भी मिलता है। वृंदावन के आशीर्वाद से जुड़ा यह पहनावा त्योहारों, शादी, पार्टी, संगीत और मेहंदी के लिए अच्छा है।

इसका वी नेक और पैस्ले प्रिंट पूरे सेट को अलग पहचान देते हैं। बड़े घेरे वाला लहंगा घूमने पर सुंदर लगता है। इसे झुमकों, चूड़ियों और एथनिक फुटवियर के साथ पहनें। कपड़े की देखभाल के लिए हल्के हाथों से धोने या ड्राई क्लीन कराने का निर्देश है। गहरे रंगों को अलग धोएं और प्रेस करते समय कम तापमान रखें।

फ्लोरल प्रिंट और मिरर वर्क वाला लहंगा चोली फूलों की डिजाइन और मिरर वर्क वाला यह रशियन सिल्क लहंगा चोली सेट फेस्टिव वियर के लिए अच्छा है। इसकी स्लीवलेस चोली और फ्लोरल पैटर्न पूरे पहनावे को आकर्षक बनाते हैं। सेट में एक चोली, एक जोड़ी बिना सिली आस्तीन, एक लहंगा और एक दुपट्टा मिलता है। बिना सिली आस्तीन के कारण ब्लाउज को अपनी पसंद के हिसाब से तैयार कराया जा सकता है।

चोली में हुक और आई क्लोजर दिया गया है, जबकि लहंगे में ड्रॉस्ट्रिंग है। मिरर वर्क की चमक इसे पार्टी और पारिवारिक कार्यक्रमों के लिए अच्छा बनाती है। इसके साथ झुमके, चूड़ियां और सैंडल पहनें। इस सेट की सफाई के लिए केवल ड्राई क्लीन कराने का निर्देश है।

सॉलिड जैक्वार्ड फैब्रिक का सेमी-स्टिच्ड लहंगा चोली सॉलिड डिजाइन और जैक्वार्ड फैब्रिक वाला यह लहंगा चोली सेट उन महिलाओं के लिए अच्छा है, जिन्हें सादगी पसंद है। इसकी फ्लेयर्ड डिजाइन में अच्छा घेरा मिलता है। सेमी-स्टिच्ड सेट में लहंगा सिला हुआ है, जबकि ब्लाउज बिना सिला मिलता है। पैकेज में एक लहंगा, एक चोली का कपड़ा और एक दुपट्टा शामिल है।

लहंगे की लंबाई 44 इंच और घेरा 2.50 मीटर है। इसकी कमर 42 इंच तक अपनी फिटिंग के अनुसार तैयार कराई जा सकती है। ब्लाउज के कपड़े की लंबाई 1 मीटर और दुपट्टे की लंबाई 2.20 मीटर है। दुपट्टे की चौड़ाई 57 सेंटीमीटर है। जैक्वार्ड फैब्रिक का यह सेट पारिवारिक कार्यक्रमों और त्योहारों में पहना जा सकता है। कपड़े की सफाई के लिए ठंडे पानी से हाथों से धोने या ड्राई क्लीन कराने के निर्देश देखें।

कढ़ाई वाला सेमी-स्टिच्ड लहंगा चोली प्लेन बुनाई वाले कपड़े पर की गई एम्ब्रॉयडरी इस लहंगा चोली सेट को सुंदर बनाती है। इसमें राउंड नेक चोली, लहंगा और मैचिंग दुपट्टा शामिल है। सेमी-स्टिच्ड डिजाइन के कारण ब्लाउज को अपने नाप के हिसाब से सिलवाया जा सकता है। इसका हल्का वजन इसे लंबे समय तक चलने वाले समारोहों के लिए अच्छा बनाता है।

यह सेट पार्टी, संगीत, मेहंदी और पारिवारिक कार्यक्रमों में पहना जा सकता है। इसके साथ झुमके, चूड़ियां और हील्स पहनकर अपना पहनावा पूरा करें। कपड़े की सफाई के लिए हाथों से धोने का निर्देश दिया गया है।

सुनहरी जरी कढ़ाई वाला ब्राइडल लहंगा चोली रस्ट ऑरेंज रंग का यह ब्राइडल लहंगा चोली सेट सुनहरी जरी की बारीक कढ़ाई से सजा है। लहंगे, ब्लाउज और दुपट्टे पर फ्लोरल व पैस्ले मोटिफ्स दिए गए हैं। वी नेक ब्लाउज में कोहनी तक की आस्तीन हैं, जिन पर ज्योमेट्रिक डिजाइन बनी है। लहंगे के निचले हिस्से पर घुमावदार किनारे वाला बॉर्डर दिया गया है। सेट में कढ़ाई वाला ब्लाउज, घेरदार लहंगा और मैचिंग दुपट्टा शामिल है।

शादी, रिसेप्शन, सगाई, संगीत और मेहंदी के लिए यह ब्राइडल सेट अच्छा है। इसे दुल्हन, सहेलियां या शादी में शामिल होने वाली महिलाएं पहन सकती हैं। गोल्डन ज्वेलरी, चूड़ियों और कढ़ाई वाली जूतियों के साथ इसका रंग और निखरेगा। कढ़ाई को सुरक्षित रखने के लिए इसे न धोएं और न ही कढ़ाई पर सीधे प्रेस करें। इसकी सफाई केवल ड्राई क्लीन से कराएं और इसे धूप से दूर सूखी जगह पर रखें।

अपने फेस्टिव कलेक्शन में शामिल करें खूबसूरत लहंगा चोली इस फेस्टिव सीजन में अपने लिए ऐसा लहंगा चोली चुनें, जो आपकी पसंद से मेल खाए। सुनहरी कढ़ाई वाले ब्राइडल सेट से लेकर फ्लोरल प्रिंट और मिरर वर्क वाली डिजाइन तक, इन 8 सेट में अलग-अलग पसंद के लिए कई तरह की डिजाइनें हैं।

अपने या किसी खास के लिए फेस्टिव गिफ्ट खरीदना हो, तो लहंगा चोली भी एक खूबसूरत तोहफा है। खरीदारी से पहले कीमत, उपलब्धता और प्रोडक्ट की पूरी जानकारी जांचें। फिर अपनी पसंद का सेट चुनें और दिवाली से लेकर शादी के जश्न तक तैयार रहें।.

ग्राहकों के सवाल-जवाब 1. दिवाली और शादी के लिए किस तरह का लहंगा चोली खरीदें?

दिवाली के लिए मिरर वर्क और फ्लोरल प्रिंट वाले लहंगे अच्छे हैं, जबकि शादी के लिए जरी वर्क और हैवी एम्ब्रॉयडरी वाले सेट चुनें।

2. लहंगा चोली खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखें? कपड़े की क्वालिटी, लहंगे का घेरा, ब्लाउज की फिटिंग और दुपट्टे की लंबाई जरूर देखें, ताकि पहनावा आरामदायक रहे।

3. क्या सेमी-स्टिच्ड लहंगा चोली खरीदना अच्छा रहेगा? हां, सेमी-स्टिच्ड लहंगे में अपनी फिटिंग के अनुसार सिलाई कराने की सुविधा मिलती है। खरीदने से पहले कपड़े और दिए गए माप की जानकारी जरूर देखें।

4. लहंगा चोली के साथ किस तरह की ज्वेलरी अच्छी लगेगी? जरी वर्क वाले लहंगे के साथ गोल्डन ज्वेलरी और चूड़ियां अच्छी लगेंगी। फ्लोरल प्रिंट या मिरर वर्क वाले सेट के साथ झुमके और हल्की ज्वेलरी चुनें।

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