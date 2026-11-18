हर बार बोरिंग ब्लाउज सिलवा लेती हैं? जानें इस सीजन कौन से 7 डिजाइन कर रहे हैं ट्रेंड!
अगर अभी भी आप बोरिंग स्टाइल में ब्लाउज स्टिच करा रही हैं, तो थोड़ा सा चेंज लाएं। यहां जानें इन दिनों कैसे ब्लाउज डिजाइन ट्रेंड में हैं। स्टाइलिश लुक के लिए आप इन्हें ट्राई कर सकती हैं। खासकर स्पेशल ओकेजन के लिए साड़ी तैयार करा रही हैं, तो ये परफेक्ट रहेंगे।
साड़ी का लुक काफी हद तक उसके ब्लाउज पीस पर डिपेंड होता है। अगर अभी भी आप वही बेसिक और बोरिंग डिजाइन बनवा रही हैं, तो अब वक्त है कि थोड़ा सा बदलाव लाया जाए। आजकल ब्लाउज के साथ काफी एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, जो साड़ी को मॉडर्न और स्टाइलिश लुक देने का काम करते हैं। वही प्लेन वी और यू शेप नेकलाइन अब पुरानी हो चुकी है। इसकी जगह हॉल्टर नेक, मसाबा कट और आंगी स्टाइल ब्लाउज काफी पॉपुलर हो रहे हैं। किसी स्पेशल ओकेजन के लिए अगर आप साड़ी तैयार करा रही हैं, तो इनमें से कोई एक स्टाइल चुन सकती हैं। यहां हम आपके साथ लेटेस्ट ब्लाउज डिजाइन शेयर कर रहे हैं, जो इन दिनों दिनों काफी ट्रेंड में हैं। इनमें से आप अपनी पसंद के मुताबिक कोई भी डिजाइन सिलवा सकती हैं।
हॉल्टर नेक वाला ब्लाउज बनवाएं
आजकल हॉल्टर नेक वाला ब्लाउज काफी ट्रेंड में है। अगर आप साड़ी में मॉडर्न और स्टाइलिश लुक चाहती हैं, तो ये डिजाइन आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। आप इसे स्लीवलेस भी बनवा सकती हैं या चाहें तो पफ स्लीव्स ट्राई करें, काफी क्लासी सा लुक आता है।
अंगरखा स्टाइल में ब्लाउज पीस बनवाएं
ट्रेडिशनल लुक में थोड़ा अलग हटकर स्टाइल चाहती हैं, तो अंगरखा डिजाइन ट्राई कर सकती हैं। ये भी काफी ट्रेंड में चला रहा है। इसमें ब्लाउज के फ्रंट पर क्रॉसओवर पैटर्न होता है, जिसमें आप डोरी, लटकन और खूबसूरत टैसल्स लगवा सकती हैं।
मसाबा स्टाइल ब्लाउज स्टाइलिश लगेगा
साड़ी के साथ डिजाइनर और स्टाइलिश ब्लाउज चाहती हैं, तो मसाबा स्टाइल नेकलाइन बनवा सकती हैं। इसकी डोरी वाली नेकलाइन काफी अट्रैक्टिव लगती है। खासकर अगर ब्लाउज पीस प्लेन है, तो इस तरह की नेकलाइन ओवरऑल लुक को काफी मॉडर्न बना देती है।
कॉलर वाला ब्लाउज ट्राई करें
साड़ी को थोड़ा इंडो-वेस्टर्न टच देना चाहती हैं, तो कॉलर वाला ब्लाउज स्टिच करा सकती हैं। कई महिलाओं को ज्यादा रिवीलिंग ब्लाउज पसंद नहीं आते हैं, उनके लिए ये डिजाइन एकदम परफेक्ट है। आप चाहें तो साथ में नेट या शिफॉन की स्लीव्स लगवा सकती हैं, और भी अट्रैक्टिव लुक आता है।
बोट नेक ब्लाउज भी क्लासी लगेगा
अगर आप साड़ी के साथ क्लासी और एलिगेंट लुक चाहती हैं, तो बोट नेक वाला ब्लाउज पीस स्टिच करा सकती हैं। इसके साथ फुल या एल्बो लेंथ स्लीव्स काफी बढ़िया लगती हैं। खासकर सिल्क की साड़ी के साथ इस तरह के ब्लाउज पीस बेहद एलिगेंट लुक देते हैं।
मॉडर्न लुक के लिए चुनें केप स्टाइल ब्लाउज
साड़ी के साथ कुछ अलग हटकर ट्राई करना चाहती हैं, तो केप स्टाइल ब्लाउज एक अच्छा ऑप्शन है। आजकल की गर्ल्स के बीच ये काफी पॉपुलर डिजाइन है। खासकर प्लेन या हल्की एंब्रॉयडरी वाली साड़ी के साथ ये डिजाइन काफी बढ़िया लगता है।
आंगी स्टाइल में ब्लाउज सिलवाएं
आजकल आंगी स्टाइल में ब्लाउज काफी पॉपुलर हो रहे हैं। ये पारंपरिक डिजाइन चोली जैसी फिटिंग का होता है। साथ ही इसपर गोटा का खूबसूरत वर्क होता है। इसके साथ एल्बो लेंथ स्लीव्स काफी बढ़िया लगती हैं। ये डिजाइन हर तरह की साड़ियों के साथ स्टाइलिश लगता है।
(All Images Credit- Pinterest)
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
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अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
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