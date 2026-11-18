पुरुषों के हाथों पर सोने के कड़े खूब जचते हैं और आजकल इन्हें पहनने का ट्रेंड भी चल रहा है। अगर आप भी गोल्ड कड़ा बनवाने या खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो ये 7 खूबसूरत पैटर्न देख लीजिए।

आजकल जेंट्स हाथ में कड़ा पहनने का शौक रखते हैं और ये ट्रेंड बन चुका है। एक हाथ में घड़ी और एक में कड़ा पहनना थोड़ा स्टाइलिश और स्वैग वाला लुक देता है। अगर आप भी कड़ा पहनना पसंद करते हैं और हैवी लुक पसंद करते हैं, तो सोने के कड़े भी खरीद सकते हैं। सोने के कड़े हाथों पर अलग से चमकते हैं और खूबसूरत भी लगते हैं। पुरुषों के हाथों पर सोने के कड़े ज्यादा आकर्षित और रॉयल दिखते हैं। अगर आप सोने के कड़े बनवाने या खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो हम आपके लिए 7 खूबसूरत पैटर्न लेकर आए हैं, आप इन्हें देखकर ऐसे ही स्टाइल में कड़े खरीद या डिजाइन करवा सकते हैं।

1. क्रिस-क्रॉस स्टोन स्टडेड कड़ा

अगर आप ऑफिस या कैजुअल आउटिंग के लिए स्टाइलिश और सिंपल कड़ा पहनना चाहते हैं, तो यह डिजाइन अच्छा रहेगा। इस कड़े पर जालीदार क्रिस-क्रॉस पैटर्न बना है। इसके दोनों सिरों पर चमकदार स्टोन लगे हैं, जो इसकी खूबसूरती बढ़ाते हैं। मैट फिनिश वाला यह कड़ा फॉर्मल शर्ट और कुर्ते के साथ अच्छा लगेगा।

2. त्रिशूल और डमरू डिजाइन कड़ा

अगर आपको पारंपरिक डिजाइन पसंद हैं, तो त्रिशूल और डमरू वाला यह कड़ा आपको जरूर पसंद आएगा। इसके बीच में भगवान शिव के त्रिशूल और डमरू की डिजाइन बनाई गई है। वहीं, किनारों पर सुंदर नक्काशी की गई है। यह कड़ा आपके लुक को ट्रेडिशनल और आकर्षक बना देगा।

3. ॐ सिंबल टेक्सचर्ड कड़ा

सिंपल और धार्मिक डिजाइन पसंद करने वाले पुरुषों के लिए ॐ सिंबल वाला यह कड़ा परफेक्ट रहेगा। इसके बीच में गोल फ्रेम के अंदर काले रंग से ॐ बनाया गया है। इसके दोनों तरफ डॉट्स वाला टेक्सचर दिया गया है। इस कड़े को आप रोजाना पहन सकते हैं। यह कुर्ते और कैजुअल कपड़ों के साथ भी अच्छा लगेगा।

4. स्लीक डायमंड-कट कड़ा

अगर आपको हल्के और सिंपल डिजाइन के कड़े पसंद हैं, तो यह डायमंड-कट कड़ा आपके लिए सही रहेगा। इसकी पतली बनावट और चमकदार फिनिश इसे खास लुक दे रही है। रोशनी पड़ने पर इसकी सतह खूबसूरती से चमकती है। इसे आप रोजाना पहनने के साथ घड़ी के साथ भी कैरी कर सकते हैं।

5. ज्योमेट्रिक टेक्सचर ट्रेडिशनल कड़ा

शादी या किसी खास मौके पर रॉयल लुक पाना चाहते हैं, तो यह ज्योमेट्रिक डिजाइन वाला कड़ा पहन सकते हैं। इस पर अलग-अलग आकार के ज्योमेट्रिक पैटर्न और बारीक कारीगरी की गई है। इसका डिजाइन इसे पारंपरिक और शाही लुक देगा। शेरवानी, कुर्ते और दूसरे एथनिक आउटफिट्स के साथ यह कड़ा खूब पहनने पर अच्छा लगेगा।

6. लेपर्ड मोटिफ डिजाइनर कड़ा

अगर आप कुछ अलग और यूनिक डिजाइन पहनना चाहते हैं, तो लेपर्ड मोटिफ वाला यह कड़ा डिजाइन लें। इसके बीच में छलांग लगाते हुए तेंदुए की 3D आकृति बनाई गई है। वहीं, किनारों पर जालीदार डिजाइन दिया गया है। यह कड़ा वेस्टर्न और इंडो-वेस्टर्न कपड़ों के साथ आपके लुक को खास बना देगा।

7. क्लासिक रिब्ड पैटर्न कड़ा