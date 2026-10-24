शादी हो या त्योहार! 7 स्टाइलिश ड्रेस से सजाएं अपना लुक, दिखें सबसे खास

त्योहारों और शादी के लिए देखें 7 खूबसूरत फेस्टिव ड्रेस। अनारकली, साड़ी, लहंगा और इंडो-वेस्टर्न सेट में से चुनें अपनी पसंद की ड्रेस।

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त्योहारों और फैमिली वेडिंग के मौके पर हर महिला ऐसा पहनावा चाहती है, जो खूबसूरत दिखने के साथ आरामदायक भी हो। कढ़ाई वाले अनारकली सूट, जरी वर्क वाली साड़ी, स्टाइलिश लहंगे और इंडो-वेस्टर्न सेट से लेकर मैक्सी ड्रेस तक, हर तरह की पसंद के लिए अलग डिजाइन मिलते हैं।

शादी और त्योहारों के लिए अनारकली सूट, साड़ी, लहंगा और इंडो-वेस्टर्न ड्रेस के 7 स्टाइलिश डिजाइन।

अगर आप भी अपने एथनिक कलेक्शन में कुछ नया जोड़ना चाहती हैं, तो यहां देखें 7 खूबसूरत फेस्टिव लुक्स। इनमें शादी, पूजा, पार्टी और पारिवारिक समारोहों के लिए अलग-अलग स्टाइल की ड्रेस शामिल हैं।

एम्ब्रॉयडरी वर्क वाला अनारकली सूट फैमिली वेडिंग, त्योहार या घर के किसी खास समारोह के लिए यह 3 पीस अनारकली सूट अच्छी पसंद है। इसमें कढ़ाई वाला लंबा अनारकली कुर्ता, स्ट्रेट फिट पायजामा और प्रिंटेड ऑर्गेंजा दुपट्टा दिया गया है। दुपट्टे पर स्कैलप बॉर्डर और जरी डोरी की कढ़ाई इसके डिजाइन को निखारती है।

इसका फैब्रिक 85% विस्कोस और 15% पॉलिएस्टर से बना है। कुर्ते में तीन-चौथाई बाजू, राउंड नेक और पॉकेट दी गई है। पायजामे की कमर पर स्किन फ्रेंडली इलास्टिक है, जिससे इसे पहनना आसान रहता है।

क्यों चुनें यह अनारकली सूट? लंबा अनारकली कुर्ता और कढ़ाई वाला दुपट्टा इस सेट की प्रमुख खासियत हैं। सॉलिड कुर्ते के साथ प्रिंटेड दुपट्टे का मेल पहनावे को अलग पहचान देता है। तीनों पीस एक साथ मिलने से पूरे लुक को तैयार करना भी आसान रहता है।

किन मौकों पर पहनें? फैमिली वेडिंग: शादी से जुड़े कार्यक्रमों और रिश्तेदारों के समारोह में।

त्योहारों पर: दिवाली, पूजा और घर के उत्सवों के लिए।

पारिवारिक समारोह: जब आप सजा हुआ एथनिक लुक चाहती हों।

लंबे कार्यक्रमों में: इलास्टिक वाली कमर और सॉफ्ट फैब्रिक के कारण यह सेट आराम को ध्यान में रखकर बनाया गया है।

कैसे करें स्टाइल? इस सूट के साथ झुमके, पतली चूड़ियां और एथनिक जूती पहनें। बालों में हल्का बन बनाकर गजरा लगा सकती हैं या उन्हें खुला रख सकती हैं। मेकअप में काजल, हल्का ब्लश और गुलाबी लिपस्टिक चुनें।

जरी वर्क वाली स्पेस सिल्क साड़ी शादी, रिसेप्शन या त्योहार के लिए चमकदार साड़ी पहनना चाहती हैं, तो जरी और सीक्विन वर्क वाली यह स्पेस सिल्क साड़ी अच्छी पसंद है। इसमें आम से प्रेरित डिजाइन दिया गया है। बॉर्डर और पल्लू पर की गई कढ़ाई साड़ी को सुंदर फिनिश देती है।

इसके साथ 0.90 मीटर का मैचिंग अनस्टिच्ड ब्लाउज पीस मिलता है। साड़ी की लंबाई 5.50 मीटर है। ब्लाउज को अपनी पसंद की फिटिंग और डिजाइन के अनुसार सिलवाना होगा।

क्यों चुनें यह साड़ी? चमकदार फैब्रिक, आम से प्रेरित डिजाइन और कढ़ाई वाला पल्लू इसे खास बनाते हैं। मैचिंग ब्लाउज पीस मिलने से पूरे पहनावे में एक जैसा रंग और डिजाइन रखा जा सकता है। जरी और सीक्विन वर्क पसंद करने वाली महिलाओं के लिए यह डिजाइन अच्छा रहेगा।

किन मौकों पर पहनें? शादी और रिसेप्शन: शाम के समारोहों में।

त्योहारों पर: दिवाली, पूजा और पारिवारिक उत्सवों के लिए।

पार्टी में: जब आप साड़ी में सजा हुआ लुक चाहती हों।

खास पारिवारिक कार्यक्रम: रिश्तेदारों के साथ होने वाले समारोहों में।

कैसे करें स्टाइल? साड़ी के साथ गोल्डन टोन का ब्लाउज, चोकर और झुमके पहनें। हाथों में कंगन या चूड़ियां अच्छी लगेंगी। बालों में गजरे वाला बन बनाएं या सॉफ्ट कर्ल्स रखें। मेकअप में काजल और अपनी पसंद की लिपस्टिक से लुक पूरा करें।

एम्ब्रॉयडरी वर्क वाला लहंगा सेट फैमिली वेडिंग, एनिवर्सरी या पार्टी के लिए यह लहंगा सेट एथनिक पहनावे में नया रूप जोड़ता है। इसमें क्रेप फैब्रिक का डिजिटल प्रिंट वाला लहंगा, बंगलोरी फैब्रिक का ब्लाउज और कढ़ाई वाला श्रग शामिल है। तीनों पीस का मेल इसे आकर्षक बनाता है।

लहंगे में 4 मीटर का फ्लेयर दिया गया है, जिससे घेरदार लुक मिलता है। इसमें कोडिंग एम्ब्रॉयडरी वर्क और सजावटी लटकन भी हैं। स्वीटहार्ट नेकलाइन वाला ब्लाउज और बंगलोरी सिल्क का कढ़ाईदार श्रग इसकी डिजाइन को पूरा करते हैं।

क्यों चुनें यह लहंगा सेट? डिजिटल प्रिंट, घेरदार डिजाइन और कढ़ाई वाला श्रग इसकी खास बातें हैं। तीनों पीस साथ मिलने से अलग-अलग कपड़ों को मिलाकर पहनने की जरूरत नहीं रहती। शादी और पार्टी में लहंगा पहनना पसंद करने वालों के लिए यह अच्छा विकल्प है।

किन मौकों पर पहनें? फैमिली वेडिंग: शादी से जुड़े कार्यक्रमों में।

एनिवर्सरी: खास दिन पर तैयार होने के लिए।

फेस्टिव फंक्शन: त्योहारों और पारिवारिक उत्सवों में।

पार्टी वियर: जब आप लहंगे के साथ श्रग वाला स्टाइल चाहती हों।

कैसे करें स्टाइल? इस सेट के साथ चांदबाली या लंबे झुमके पहनें। हाथों में कंगन और उंगलियों में हल्की अंगूठियां अच्छी लगेंगी। स्वीटहार्ट नेकलाइन के साथ हल्का नेकलेस भी चुन सकती हैं। बालों को सॉफ्ट कर्ल्स में खुला रखें और मेकअप में आईलाइनर, ब्लश व लिपस्टिक से लुक पूरा करें।

येलो चिनॉन सूट सेट पीले रंग का यह चिनॉन सूट पूजा, त्योहार और दिन के पारिवारिक कार्यक्रमों के लिए अच्छा रहेगा। सेट में चिनॉन फैब्रिक का टॉप, बॉटम और दुपट्टा दिया गया है। टॉप के साथ सैंटून की इनर लेयर भी मिलती है।

इसमें फुल स्लीव्स, राउंड नेक और स्ट्रेट स्टाइल दिया गया है। टॉप की लंबाई घुटनों से ऊपर है। हल्का रंग और तीन पीस का मेल उन महिलाओं को पसंद आएगा, जिन्हें सादगी के साथ सजा हुआ एथनिक पहनावा अच्छा लगता है।

क्यों चुनें यह सूट सेट? इसकी पहचान पीला रंग और चिनॉन फैब्रिक है। तीनों पीस एक साथ होने से मैचिंग की चिंता नहीं रहती। फुल स्लीव्स और राउंड नेक इसे सादा रूप देते हैं, जबकि दुपट्टे के साथ पहनने पर फेस्टिव लुक पूरा होता है।

किन मौकों पर पहनें? पूजा और त्योहार: घर के धार्मिक आयोजनों के लिए।

दिन की शादी: हल्के रंग का पहनावा पसंद करने वालों के लिए।

छोटी पार्टी: दोस्तों और परिवार के साथ मिलने-जुलने के लिए।

पारिवारिक समारोह: दिन के कार्यक्रमों में पहनने के लिए।

कैसे करें स्टाइल? पीले सूट के साथ कुंदन या गोल्डन टोन के झुमके पहनें। पतली चूड़ियां और जूती इसके साथ अच्छी लगेंगी। बालों को खुला रखें या हल्का बन बनाएं। मेकअप में काजल, हल्का ब्लश और गुलाबी लिपस्टिक चुनें।

एम्बेलिश्ड मैक्सी ड्रेस शाम की पार्टी, डिनर या फैमिली फंक्शन के लिए यह एम्बेलिश्ड मैक्सी ड्रेस एक स्टाइलिश चुनाव है। इसमें राउंड नेक, शॉर्ट स्लीव्स और रिलैक्स्ड फिट दिया गया है। सजावटी वर्क इसकी डिजाइन को खास बनाता है, जबकि मैक्सी लंबाई इसे पार्टी वियर लुक देती है।

यह ड्रेस 100% पॉलिएस्टर फैब्रिक से बनी है और इसमें जिप क्लोजर दिया गया है। कम एक्सेसरीज के साथ भी इसे तैयार होकर पहनना आसान है। इसकी देखभाल के लिए ठंडे पानी में हाथ से धोने और ब्लीच से बचने की सलाह दी गई है।

क्यों चुनें यह मैक्सी ड्रेस? सजावटी वर्क, मैक्सी लंबाई और रिलैक्स्ड फिट इस ड्रेस की प्रमुख विशेषताएं हैं। राउंड नेक और छोटी बाजू इसे सादा रखते हैं, जबकि एम्बेलिशमेंट पार्टी के लिए तैयार लुक देता है। इसे शाम के कार्यक्रमों और कैजुअल आउटिंग में भी पहना जा सकता है।

किन मौकों पर पहनें? शाम की पार्टी: डिनर या दोस्तों के साथ मिलने के लिए।

फैमिली फंक्शन: परिवार के खास कार्यक्रमों में।

कैजुअल आउटिंग: जब आप आरामदायक और सजा हुआ पहनावा चाहती हों।

डेली वियर: अपनी पसंद और सुविधा के अनुसार रोजमर्रा में भी।

कैसे करें स्टाइल? इस ड्रेस के साथ स्टेटमेंट ईयररिंग्स और छोटी हैंडबैग रखें। पार्टी के लिए हील्स और लंबे समय तक बाहर रहने पर फ्लैट्स पहनें। सॉफ्ट कर्ल्स और हल्का आई मेकअप इसके साथ अच्छे लगेंगे। ड्रेस पर पहले से सजावटी वर्क होने के कारण भारी ज्वेलरी से बचें।

धोती और श्रग वाला इंडो-वेस्टर्न सेट सूट और लहंगे से हटकर कुछ नया पहनना चाहती हैं, तो धोती और श्रग वाला यह 3 पीस इंडो-वेस्टर्न सेट अच्छी पसंद है। इसमें बंगलोरी सिल्क का ब्लाउज, चिनॉन सिल्क की धोती और बंधनी प्रिंट वाला श्रग शामिल है। तीनों पीस का मेल एथनिक और मॉडर्न स्टाइल को साथ लाता है।

ब्लाउज पर एम्ब्रॉयडरी कोडिंग वर्क किया गया है। धोती फ्री-साइज में दी गई है, जबकि डिजिटल प्रिंट और कढ़ाई वाला श्रग पूरे पहनावे को अलग पहचान देता है। यह सेट उन महिलाओं के लिए अच्छा है, जो समारोहों में कुछ नया पहनना चाहती हैं।

क्यों चुनें यह इंडो-वेस्टर्न सेट? कढ़ाई वाला ब्लाउज, धोती स्टाइल बॉटम और बंधनी प्रिंट श्रग इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। तीनों पीस मिलकर एक पूरा लुक देते हैं। इसे पहनकर शादी, त्योहार या पार्टी में सामान्य सूट से अलग स्टाइल अपनाया जा सकता है।

किन मौकों पर पहनें? फैमिली वेडिंग: शादी से जुड़े कार्यक्रमों में।

त्योहारों पर: पूजा, दिवाली और पारिवारिक उत्सवों में।

पार्टी वियर: दोस्तों या परिवार के साथ खास पार्टी में।

फेस्टिव फंक्शन: जब आप एथनिक कपड़ों में मॉडर्न टच चाहती हों।

कैसे करें स्टाइल? इस सेट के साथ चांदबाली या झुमके पहनें। हाथों में कंगन और पैरों में एथनिक हील्स अच्छी लगेंगी। बालों को सॉफ्ट कर्ल्स में खुला रखें या बन बनाएं। मेकअप में आईलाइनर, हल्का ब्लश और लिपस्टिक चुनें। श्रग पर प्रिंट और कढ़ाई होने के कारण ज्वेलरी हल्की रखें।

प्रिंटेड अनारकली कुर्ती और पलाजो सेट फैमिली फंक्शन, त्योहार या रोजमर्रा के पहनावे के लिए यह कॉटन ब्लेंड अनारकली सेट अच्छा रहेगा। इसमें प्रिंटेड कुर्ती के साथ पलाजो पैंट दी गई है। कुर्ती पर प्रिंट और कढ़ाई का मेल इसे सुंदर बनाता है, जबकि स्ट्रेट अनारकली ए-लाइन कट पहनावे को अच्छा आकार देता है।

कॉटन ब्लेंड फैब्रिक हल्का और हवादार बताया गया है। कुर्ती में तीन-चौथाई बाजू और वी-नेक दिया गया है। इसके साथ मिलने वाला रिलैक्स्ड फिट पलाजो चलने-फिरने में आसानी देता है। मशीन वॉश की सुविधा होने से इसकी देखभाल भी आसान रहती है।

क्यों चुनें यह अनारकली सेट? प्रिंटेड डिजाइन, कढ़ाई और रिलैक्स्ड फिट इस सेट की प्रमुख विशेषताएं हैं। अनारकली कट कुर्ती को सुंदर आकार देता है, जबकि पलाजो आरामदायक फिटिंग देता है। यह उन महिलाओं के लिए अच्छा रहेगा, जो रोजमर्रा और छोटे समारोहों में एथनिक कपड़े पहनना पसंद करती हैं।

किन मौकों पर पहनें? फैमिली फंक्शन: रिश्तेदारों के साथ मिलने-जुलने के लिए।

त्योहारों पर: पूजा और घर के उत्सवों में।

रोजमर्रा के लिए: आरामदायक एथनिक पहनावे के रूप में।

कैजुअल आउटिंग: दोस्तों के साथ बाहर जाने या दिन के कार्यक्रमों में।

कैसे करें स्टाइल? इस अनारकली सेट के साथ छोटे झुमके या स्टड ईयररिंग्स पहनें। पैरों में जूती या फ्लैट सैंडल अच्छी लगेंगी। बालों को खुला रखें या हल्की चोटी बनाएं। मेकअप में काजल, हल्का ब्लश और न्यूड लिपस्टिक चुनें। पारिवारिक समारोह में पतली चूड़ियां और छोटा हैंडबैग भी साथ रख सकती हैं।

त्योहारों और शादी के लिए चुनें अपनी पसंद की ड्रेस शादी, पूजा और पार्टी के लिए इन 7 फेस्टिव लुक्स में अनारकली सूट, जरी वर्क वाली साड़ी, लहंगा, मैक्सी ड्रेस और इंडो-वेस्टर्न सेट जैसे डिजाइन शामिल हैं। अपनी पसंद, आराम और मौके के हिसाब से ड्रेस चुनें और हर समारोह में अपने पहनावे को खास बनाएं।

FAQs त्योहारों के लिए कौन सी ड्रेस अच्छी रहेगी? अनारकली सूट, कढ़ाई वाली साड़ी और लहंगा त्योहारों के लिए अच्छे डिजाइन हैं। शादी और फैमिली फंक्शन में क्या पहनें? शादी और पारिवारिक समारोहों के लिए स्टाइलिश लहंगा, जरी वर्क वाली साड़ी या अनारकली सूट चुनें। क्या इंडो-वेस्टर्न ड्रेस फेस्टिव लुक के लिए सही है? हां, धोती और श्रग वाला इंडो-वेस्टर्न सेट आपके पहनावे को खास रूप देता है। फेस्टिव ड्रेस खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखें? ड्रेस का फैब्रिक, फिटिंग, कढ़ाई और आराम देखकर अपनी पसंद की ड्रेस चुनें।

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