लाल रंग फैशन की दुनिया में हमेशा ट्रेंड में रहता है। यह रंग कैजुअल आउटफिट हो या पार्टी वियर, रेड कलर हर मौके पर आपकी पर्सनैलिटी को खास बना सकता है। यहां हम लाल रंग के साथ जचने वाले कलर कॉम्बिनेशन के बारे में बता रहे हैं।

लाल रंग फैशन की दुनिया में हमेशा से ही खास जगह रखता है। यह रंग लुक में बोल्डनेस और एलिगेंस का तड़का लगाने का काम करता है। चाहे आप कैजुअल आउटफिट पहन रही हों, ऑफिस के लिए तैयार हो रही हों या किसी खास मौके पर स्टाइलिश दिखना चाहती हों, लाल रंग हर मौके पर आपकी पर्सनैलिटी को निखार सकता है। हालांकि, रेड कलर को सही तरीके से स्टाइल करना भी बेहद जरूरी है। इसके साथ सही रंगों का कॉम्बिनेशन आपके पूरे लुक को खास और फैशनेबल बना सकता है। अगर आप भी अपने वॉर्डरोब में कुछ नया और ट्रेंडी बदलाव करना चाहती हैं, तो लाल रंग को अलग-अलग रंगों के साथ स्टाइल करें। सही कलर कोऑर्डिनेशन से आप अपने सिंपल आउटफिट को भी स्टाइलिश और आकर्षक बना सकती हैं। यहां जानिए लाल रंग के साथ सुंदर दिखने वाले कल कॉम्बिनेशन।

लाल रंग के साथ अच्छे दिखने वाले कॉम्बिनेशन 1) लाल और सफेद लाल और सफेद रंग का कॉम्बिनेशन हमेशा क्लासी और फ्रेश नजर आता है। सफेद रंग की सादगी लाल रंग की बोल्डनेस को खूबसूरती से बैलेंस करती है। आप रेड टॉप के साथ व्हाइट ट्राउजर, रेड कुर्ती के साथ सफेद पलाजो या सफेद साड़ी के साथ लाल ब्लाउज पहन सकती हैं। यह कॉम्बिनेशन डे आउटिंग के लिए बेहतरीन है।

2) लाल और काला बोल्ड और ग्लैमरस लुक पसंद करने वालों के लिए ये कलर कॉम्बिनेशन बेस्ट है। रेड ड्रेस के साथ ब्लैक हील्स, ब्लैक पैंट के साथ रेड शर्ट या रेड साड़ी के साथ ब्लैक ब्लाउज ट्राई कर सकती हैं। पार्टी और इवनिंग आउटिंग के लिए यह शानदार ऑप्शन है।

3) लाल और गोल्डन लाल और गोल्डन रंग का कॉम्बिनेशन खास लगता है। लाल लहंगे के साथ गोल्डन जूलरी या रेड सूट के साथ गोल्डन दुपट्टा दिखने में काफी अच्छा लगता है।

4) लाल और बेज अगर आपको सिंपल लेकिन एलिगेंट लुक पसंद है, तो लाल और बेज रंग का कॉम्बिनेशन जरूर ट्राई करें। बेज रंग की सॉफ्टनेस लाल रंग की चमक को बैलेंस करती है। रेड कुर्ती के साथ बेज ट्राउजर, रेड टॉप के साथ बेज स्कर्ट या बेज कोट के साथ रेड ड्रेस अच्छी लगती हैं।

5) लाल और नेवी ब्लू ये कॉम्बिनेशन दिखने में बेहद सोफिस्टिकेटेड और क्लासी दिखाई देता है। आप रेड टॉप के साथ नेवी ब्लू जींस, नेवी ब्लू ब्लेजर के साथ रेड ड्रेस या इस कॉम्बिनेशन की प्रिंटेड साड़ी पहन सकती हैं। यह लुक ऑफिस और डिनर डेट दोनों के लिए उपयुक्त है।

6) लाल और ग्रे लाल और ग्रे का कॉम्बिनेशन उन लोगों के लिए बेहतरीन है, जो अपने लुक में मॉडर्न और मिनिमल टच चाहती हैं। रेड स्वेटर के साथ ग्रे ट्राउजर, ग्रे स्कर्ट के साथ रेड टॉप या रेड कोट के साथ ग्रे ड्रेस पहन सकती हैं। सर्दियों के फैशन के लिए यह कॉम्बिनेशन शानदार है।