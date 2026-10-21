त्योहार हो या खास मौका! बच्चों के लिए देखें 7 प्यारी फेस्टिव ड्रेस, हर डिजाइन है खास

बच्चों के लिए देखें 7 खूबसूरत फेस्टिव ड्रेस, अनारकली से लहंगा चोली तक मिलेंगे प्यारे डिजाइन। दिवाली, शादी और दूसरे खास मौकों के लिए चुनें स्टाइलिश कपड़े, जिनमें बच्चे सहज महसूस करें।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

त्योहारों पर बच्चों को नए कपडों में तैयार करना हर माता-पिता को अच्छा लगता है। कुर्ता सेट, फ्रॉक, लहंगा चोली और गाउन जैसे डिजाइन बच्चों के फेस्टिव वियर को खास बनाते हैं। ड्रेस खरीदते समय मुलायम फैब्रिक, सही फिटिंग और बच्चे के आराम का ध्यान रखना जरूरी है।

त्योहारों के लिए बच्चों की 7 प्यारी ड्रेस, अनारकली से लहंगा चोली तक चुनें सुंदर डिजाइन।

अगर आप भी इस फेस्टिव सीजन में अपने बच्चे के लिए नई ड्रेस खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, तो यहां देखें 7 खूबसूरत फेस्टिव वियर ड्रेस, जिनमें रंगों और डिजाइन की अच्छी रेंज मिलती है।

सीक्विन और मिरर वर्क वाला शरारा सेट बच्चियों के लिए यह जॉर्जेट शरारा सेट चमकदार कढ़ाई और सुंदर डिजाइन के साथ आता है। इसमें स्लीवलेस पेप्लम टॉप के योक पर सीक्विन और मिरर वर्क किया गया है। इसके साथ घेरदार शरारा और हल्का दुपट्टा भी मिलता है।

जॉर्जेट फैब्रिक की बनावट इसे त्योहारों और पारिवारिक समारोहों के लिए अच्छा बनाती है। शादी, दिवाली और दूसरे खास मौकों पर बच्चियों को तैयार करने के लिए यह तीन पीस वाला सेट अच्छा चुनाव है। कढ़ाई और सजावट को बनाए रखने के लिए इसे हल्के हाथ से धोने या ड्राई क्लीन कराने की सलाह दी गई है।

सफेद फ्लोरल कढ़ाई वाली अनारकली ड्रेस फ्लोर लेंथ वाली यह अनारकली ड्रेस सफेद धागों की कढ़ाई के साथ आती है। 90% जॉर्जेट फैब्रिक से बनी इस ड्रेस पर फूलों, पत्तियों और सजावटी बॉर्डर की डिजाइन दी गई है। इसमें गोल गला, तीन चौथाई आस्तीन और घेरदार ए-लाइन कट है।

मैचिंग दुपट्टा इसके सेट को पूरा करता है। यह ड्रेस पीले, नेवी ब्लू और मैरून रंगों में उपलब्ध है। दिवाली, शादी और पारिवारिक समारोहों के लिए यह सुंदर ड्रेस है। इसे ठंडे पानी में मशीन वॉश करने और कम तापमान पर टम्बल ड्राई करने के निर्देश दिए गए हैं।

एथनिक प्रिंट वाला लहंगा चोली सेट रंगीन एथनिक मोटिफ्स और खूबसूरत बॉर्डर वाला यह लहंगा चोली सेट बच्चियों के फेस्टिव वियर के लिए अच्छा है। इसमें वी-नेक और स्लीवलेस चोली के साथ घेरदार लहंगा दिया गया है। सिल्क की बुनाई और रंगीन प्रिंट इसकी खूबसूरती बढ़ाते हैं। मैचिंग दुपट्टा पूरे सेट को सुंदर रूप देता है।

दिवाली, नवरात्रि, जन्मदिन और पारिवारिक समारोहों में इसे पहनना अच्छा रहेगा। हल्का फैब्रिक पहनने में आराम देता है। ड्रेस की देखभाल के लिए इसे केवल हाथ से धोने की सलाह दी गई है।

मल्टीकलर कढ़ाई वाला कुर्ता शरारा सेट आर्ट सिल्क से बना यह कुर्ता शरारा सेट रंगीन कढ़ाई और स्लीवलेस डिजाइन के साथ आता है। इसमें गोल गले वाला कुर्ता, घेरदार शरारा और नेट का दुपट्टा शामिल है। कुर्ते पर की गई मल्टीकलर कढ़ाई इसे आकर्षक बनाती है।

तीन पीस वाला यह सेट दिवाली, ईद, नवरात्रि और शादी समारोहों के लिए अच्छा है। इसकी सिलाई बच्चों को घूमने-फिरने और समारोह के दौरान आराम देने के हिसाब से तैयार की गई है।

कढ़ाई वाला नेट लहंगा चोली सेट नेट फैब्रिक से बना यह लहंगा चोली सेट बारीक कढ़ाई और सजावटी डिजाइन के साथ आता है। इसमें घेरदार लहंगा, गोल गले वाली चोली और मैचिंग दुपट्टा दिया गया है। नेट फैब्रिक और कढ़ाई इसकी खूबसूरती बढ़ाते हैं।

दिवाली, नवरात्रि और दूसरे पारिवारिक समारोहों में बच्चियों को तैयार करने के लिए यह सेट अच्छा रहेगा। इसमें सेमी-स्टिच्ड और रेडी-टू-वियर जैसे प्रकार मिलते हैं। सजावट को बनाए रखने के लिए इसे केवल ड्राई क्लीन कराने की सलाह दी गई है।

कॉटन ब्लेंड बेबी क्लोदिंग सेट छोटे बच्चों के रोजाना पहनने के लिए यह कॉटन ब्लेंड क्लोदिंग सेट अच्छा है। इसका मॉडर्न डिजाइन और रेगुलर फिट इसे कैजुअल वियर के लिए ठीक बनाते हैं। पुल-ऑन क्लोजर होने से कपडे पहनाना और उतारना आसान रहता है।

करीब 150 ग्राम वजन वाला यह सेट हल्का है। इसकी देखभाल के लिए हाथ से धोने के निर्देश दिए गए हैं।

मॉडर्न डिजाइन वाला बेबी क्लोदिंग सेट मॉडर्न स्टाइल पसंद करने वाले माता-पिता के लिए यह कॉटन ब्लेंड सेट रोजमर्रा के पहनावे में शामिल करने लायक है। इसमें रेगुलर फिट और पुल-ऑन क्लोजर दिया गया है, जिससे छोटे बच्चों को कपडे पहनाना आसान रहता है। करीब 150 ग्राम वजन वाला यह सेट हल्का है और कैजुअल वियर के लिए ठीक रहेगा। इसे साफ रखने के लिए हाथ से धोने की सलाह दी गई है।

बच्चों के लिए चुनें खास फेस्टिव वियर बच्चों के लिए कपडे खरीदते समय उनकी पसंद, सही फिटिंग और फैब्रिक पर ध्यान दें। अनारकली, शरारा और लहंगा चोली जैसे डिजाइन त्योहारों की रौनक बढ़ाते हैं, जबकि हल्के क्लोदिंग सेट रोजाना पहनने के लिए अच्छे रहते हैं। अपनी जरूरत और बजट के अनुसार पसंदीदा ड्रेस चुनें और अपने नन्हे सितारे को त्योहारों के लिए प्यार से तैयार करें।

ग्राहकों के सवाल-जवाब 1. बच्चों के लिए फेस्टिव ड्रेस खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखें? ड्रेस का फैब्रिक, फिटिंग, डिजाइन और धुलाई के निर्देश देखें। ऐसा कपडा चुनें जिसमें बच्चा पूरे समारोह में आराम महसूस करे।

अनारकली सूट, शरारा सेट और लहंगा चोली त्योहारों व शादी समारोहों के लिए सुंदर चुनाव हैं। बच्चे की पसंद के अनुसार रंग और डिजाइन चुनें।

3. बच्चों के लिए कौन सा फैब्रिक बेहतर रहता है? कॉटन ब्लेंड और हल्का जॉर्जेट पहनने के लिए अच्छे रहते हैं। खरीदारी से पहले कपडे की बनावट और बच्चे की त्वचा के हिसाब से उसकी उपयुक्तता देखें।

4. क्या फेस्टिव ड्रेस जन्मदिन और दूसरे समारोहों में भी पहन सकते हैं? हां, लहंगा चोली, अनारकली और शरारा सेट जन्मदिन, पारिवारिक समारोहों और त्योहारों में भी पहने जाते हैं। सही फिटिंग और मैचिंग एक्सेसरीज से सुंदर लुक मिलता है।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।