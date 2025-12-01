Hindustan Hindi News
सर्दियों में दिखना है सुपर स्टाइलिश, तो ड्रेस के साथ पहनें ये ट्रेंडी बूट्स, देखें लेटेस्ट डिजाइन्स

संक्षेप:

Boots Design: महिलाएं विंटर लुक को स्टाइलिश बनाने के लिए बूट्स के खूबसूरत डिजाइन्स मैच कर सकती हैं। आजकल ट्रेंडी बूट्स मार्केट में मिल रहे हैं, तो आरामदायक होते हैं और क्लासी लुक भी देते हैं। चलिए कुछ लुक्स दिखाते हैं।

Mon, 1 Dec 2025 08:11 AMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
सर्दियों के मौसम में ठंड से बचने के लिए कई कपड़े पहनने पड़ते हैं और ऐसे में फैशन थोड़ा छिप जाता है। विंटर्स में भी अगर आपको स्टाइलिश दिखना है, तो अपने स्कर्ट या लॉन्ग कोट लुक के साथ कुछ बूट्स शूज को मैच कर सकती हैं। जी हां, विंटर्स में बूट्स पहनने पर क्लासी और स्टाइलिश लुक मिलेगा और आपके फैशन सेंस की भी तारीफ होगी। चलिए आपको कुछ ट्रेंडी बूट्स शूज के डिजाइंस दिखाते हैं।

पेंसिल बूट्स- स्कर्ट, शॉर्ट्स, कोट वाले लुक के साथ ब्लैक या ब्राउन पेंसिल बूट्स पहन सकती हैं। ये बूट्स हील की तरह दिखते हैं और स्टाइलिश होते हैं। इस तरह के बूट्स किसी भी स्टाइलिश वेस्टर्न वियर के साथ भी कैरी कर सकेत हैं।

एंकल बूट्स- ऑफिस वाले फॉर्मल लुक या फिर कैजुअल वियर के साथ इस तरह के एंकल बूट्स कैरी करें। एंकल बूट्स आपको कंफर्टेबल और ट्रेंडी लुक देंगे। इस तरह के बूट्स खरीदें।

शूज स्टाइल- अगर हील्स वाले बूट्स पहनने में कंफर्टेबल नहीं हैं, तो फ्लैट शूज स्टाइल बूट्स लें। इस तरह के बूट्स लॉन्ग होते हैं और क्लासी लुक देते हैं। ये बूट्स चलने में भी काफी आरामदायक रहते हैं।

बकल बूट्स- बकल स्टाइल वाला ब्लैक बूट आप किसी भी वेस्टर्न, कैजुअल या फिर फॉर्मल लुक के साथ स्टाइल करें। इस तरह का बूट डिजाइन सेक्स लुक देता है और बोल्ड भी।

फ्री स्टाइल बूट्स- ये ब्राउन कलर के फ्री स्टाइल बूट्स साइड चेन वाले होते हैं, जो थोड़ा लूज होते हैं। लेकिन ये शॉर्ट ड्रेसेस के साथ काफी कूल लगते हैं। इनके अंदर आप स्टॉकिंग्स भी पहन सकती हैं।

ब्लैक स्मॉल शूज- ब्लैक कलर के स्मॉल स्टाइल बूट्स भी सिंपल और एलिगेंट लुक देंगे। इन बूट्स के एंकल में डिजाइन बनी हुई है, जो सुंदर लग रही है। इस तरह के बूट्स जींस या फिर लॉन्ग वुलन स्कर्ट के साथ पहनें।

