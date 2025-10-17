दिवाली पर घर के साथ खुद को भी सजाने की करें तैयार, इन ट्रेंडी फैशन टिप्स को आजमा लें

संक्षेप: दीपावली की तैयारियों का एक बड़ा हिस्सा फैशन से भी जुड़ा होता है। इस दीपावली खुद के लिए क्या चुनें कि हर कोई आपको एक नजर भर देख लेना चाहे? बता रही हैं स्वाति गौड़

रोशनी का पर्व दीपावली अब बस आने ही वाला है। यह एक ऐसा त्योहार है, जब लोग अपना घर सजाने के साथ-साथ खुद को संवारने में भी कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं। फैशन डिजाइनर और स्टाइलिस्ट लोगों की इस चाहत को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए त्योहारों के अवसर पर सभी छोटे-बड़े ब्रांड्स अपना खास कलेक्शन निकालते ही हैं। वैसे तो आप दीपावली पर कोई खूबसूरत-सी साड़ी, सूट या लहंगा पहन सकती हैं, लेकिन जब बात सबसे अलग दिखने की हो,तो फैशन ट्रेंड्स पर नजर रखना जरूरी हो जाता है। इस साल भी फैशन के गलियारों में कुछ ऐसे दिलचस्प ट्रेंड्स हलचल मचा रहे हैं, जो आपको सबसे स्टाइलिश बना देंगे।

फूलों से बुने दुपट्टे राधिका मर्चेंट की हल्दी का ऑउटफिट आपको जरूर याद होगा। राधिका ने अपनी हल्दी पर लहंगे के साथ असली फूलों से बना दुपट्टा लिया था, जो देखने में बेहद खूबसूरत लग रहा था। हाल ही में जाह्नवी कपूर ने भी एक कार्यक्रम में फूलों से बनी साड़ी पहनी थी। ये स्टाइल बेहद नजाकत भरा होने के साथ-साथ ताजगी का भी अहसास कराता है। आजकल छोटे-बड़े सभी डिजाइनर शीर फैब्रिक में फूलों को बुनकर आकर्षक दुपट्टे और साड़ियां बना रहे हैं। यदि फूलों से बना पूरा ऑउटफिट संभालना मुश्किल लगे, तो आप अपने दुपट्टे या साड़ी के पल्लू और बॉर्डर पर भी असली फूलों से बना हुआ डिजाइन चुन सकती हैं।

चुनें शोख और चमकीले रंग दीपावली रोशनी का पर्व है, तो भला आपकी पोशाक फीकी कैसे लग सकती है। वैसे तो इस साल भूरे, हरे, गाढ़े नीले रंगों सहित चटक नियाॅन रंगों का बोलबाला रहेगा, लेकिन इन रंगों के साथ ही लाल, गोल्डन, सिल्वर और आइवरी जैसे फेस्टिव रंग भी इस साल खूब पसंद किए जा रहे हैं। आप भी अपनी पसंद के रंगों को मिक्स एंड मैच करते हुए अपना कोई आकर्षक स्टाइल बना सकती हैं।

फ्यूजन वियर का बढ़ता चलन इस बार एथनिक वियर में वेस्टर्न का तड़का लगाकर जो फ्यूजन फैशन तैयार किया जा रहा है, वो सभी उम्र की महिलाओं को बेहद लुभा रहा है। उदाहरण के लिए लहंगे के साथ मैचिंग ब्लाउज की जगह एसिमेट्रिकल क्रॉप टॉप, शर्ट या कॉर्सेट पहनना युवतियों को खासा पसंद आ रहा है। यदि आपको साड़ी पहनना पसंद है, लेकिन उसे बांधना एक समस्या है, तो आप रेडी टू वियर साड़ी का चुनाव कर सकती हैं। खास बात यह है कि इन साड़ियों में अक्सर ब्लाउज भी साथ में जुड़ा होता है, इसलिए साड़ी को बस एक ड्रेस की तरह झटपट पहन कर आप तैयार हो सकती हैं।

खूबसूरत स्टेटमेंट ज्वेलरी इस साल गहनों में प्राचीन और आधुनिक फैशन की जुगलबंदी बहुत पसंद की जा रही है। महिलाएं ऊपर से नीचे तक भारी-भरकम गहने पहनने की बजाय ऐसी स्टेटमेंट ज्वेलरी चुन रही हैं, जो उनके लुक को प्रमुखता और खूबसूरती से उभारें। आजकल रत्नों से जड़े स्टेटमेंट चोकर, बोल्ड डिजाइन वाले ईयरकफ और नाजुक कमरबंद त्योहारों के मौसम में महिलाओं के आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। इसके साथ ही पोल्की, कुंदन और टेंपल ज्वेलरी के अनगिनत डिजाइन भी महिलाओं को आजकल बहुत ज्यादा लुभा रहे हैं। वहीं कॉलेज जाने वाली लड़कियों को सिल्वर ज्वेलरी विशेष रूप से पसंद आ रही हैं।

पसंद आएगा मिनिमल्स्टिक लुक इस साल के फेस्टिव सीजन में परंपरागत फैशन की धूम दिखाई दे रही है। इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि महिलाएं कम सज-संवर रही हैं। बस, वह थोड़ा मिनिमिल्स्टिक अंदाज में तैयार होना ज्यादा पसंद कर रही हैं। आजकल ऐसे फैशन को तरजीह दी जा रही है, जो स्टाइलिश दिखने के साथ-साथ आरामदायक भी लगे।

न भूलें फुटवियर आपके कपड़े और ज्वेलरी चाहे कितनी भी शानदार क्यों न हों, जब तक फुटवियर अच्छा नहीं होगा, मजा नहीं आएगा, इसलिए अपने कपड़ों के साथ-साथ फुटवियर पर भी पूरा ध्यान दीजिए। आजकल वेज हील्स का ट्रेंड है। ये पहनने में आरामदायक होने के साथ-साथ देखने में भी आकर्षक लगती हैं। इसके अलावा ब्लॉक हील्स में अंगूठे वाली चप्पल भी काफी ट्रेंड कर रही हैं। आजकल न्यूड हील्स और ट्रांस्परेंट हील्स भी काफी चलन में हैं। इन सबके अलावा आप कढ़ाई के काम वाली मोजरी भी चुन सकती हैं, जिन्हें घंटों लगातार पहनने के बाद भी आपके पैरों में दर्द नहीं होगा।