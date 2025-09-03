गणेश उत्सव में खूब सजधज कर तैयार हुईं ये एक्ट्रेसेज, आलिया से लेकर अनन्या की साड़ियों पर आ जाएगा दिल
Actress Saree Look from Ganesh Utsav 2025: गणपति बप्पा को वेलकम करने में बॉलीवुड एक्ट्रेसेज भी पीछे नहीं दिखीं। एक के बाद एक इन हीरोइनों के गॉर्जियस लुक देखने को मिले। तो इन फैशन आइकॉन के साड़ी लुक को देखकर नेक्स्ट फंक्शन में रेडी होने के लिए आप भी इंस्पायर हो जाएं।
त्योहार का सेलिब्रेशन ट्रेडिशनल लुक के बिना अधूरा लगता है। तभी तो गणपति बप्पा को वेलकम करने के लिए एक्ट्रेसेज ने ब्यूटीफुल साड़ियां पहनी और उनका ये लुक फैंस को इंप्रेस कर गया। जाह्नवी की हैवी सिल्क साड़ी से लेकर आलिया की लेटेस्ट रिवील पिक्चर में मसाबा गुप्ता की पिंक साड़ी वुमंस को अट्रैक्ट कर रही। तो अगर आप नेक्स्ट वेडिंग या फेस्टिवल में रेडी होने के लिए ब्यूटीफुल साड़ी की तलाश में हैं तो आलिया भट्ट, जाह्नवी कपूर, अनन्या से लेकर तारा सुतारिया जैसी इन 6 एक्ट्रेसेज की साड़ियों को जरूर देख लें।
आलिया भट्ट की पिंक साड़ी
आलिया भट्ट ने गणपति बप्पा के सेलिब्रेशन की फोटोज लेट पोस्ट की। लेकिन उनका लुक फैंस का दिल चुराने के लिए काफी था। सुर्ख गुलाबी रंग की साड़ी जिस पर गोल्डन एंब्रायडरी पल्लू पर की गई थी। आलिया भट्ट की ये साड़ी मसाबा गुप्ता के कलेक्शन से ली गई है। वहीं इस साड़ी के साथ आलिया ने एंटीक टेंपल डिजाइन के झुमके को पहना था और उनका ये लुक फेस्टिवल से लेकर वेडिंग में रेडी होने के लिए परफेक्ट है।
जाह्नवी कपूर की रेड फ्लोरल सिल्क साड़ी
जाह्नवी कपूर का ट्रेडिशनल लुक न्यू ब्राइड्स के लिए परफेक्ट है। गणपति पूजा के लिए रेडी जाह्नवी ने ब्राइट रेड कलर की हैंडलूम पैठनी साड़ी को चुना था। जिस पर ग्रीन, पर्पल,ग्रे कलर के फ्लावर बने थे। वहीं गोल्डन जरी बॉर्डर वाली ये साड़ी न्यू ब्राइड वाली फीलिंग दे रही थी।
अनन्या पांडे की ऑलिव ग्रीन साड़ी
न्यू एज गर्ल हैं और साड़ी पहनना चाहती हैं लेकिन ऐसे कलर की तलाश में हैं जो आपके एज पर यूनिक दिखे। तो अनन्या पांडे की तरह ऑलिव ग्रीन कलर की साड़ी चुन लें। हैवी एंब्रायडरी वाला ब्लाउज और ब्लाउज से मैच करते बॉर्डर की ये साड़ी इंप्रेस कर रही है।
तारा सुतारिया की कांजीवरम साड़ी
हैंडलूम साड़ियों का क्रेज न्यू एज एक्ट्रेस पर जमकर बोल रहा। आरी और पर्ल बॉर्डर से सजी तारा की ये साड़ी ब्यूटीफुल है और तारा सुतारिया का लुक भी किसी न्यू ब्राइड से कम नहीं दिख रहा।
शरवरी की टिश्यू सिल्क साड़ी
लाइटवेट साड़ी में रेडी होना चाहती हैं तो शरवरी वाघ की तरह फ्रेश टिश्यू सिल्क पहनें। लाइम ग्रीन सिल्क टिश्यू साड़ी फेस्टिवल पर ब्यूटीफुल लुक देगी।
मृणाल ठाकुर की कलरफुल साड़ी
फेस्टिवल पर कलरफुल वाइब्स चाहिए तो मृणाल ठाकुर की तरह लाइटवेट और ब्यूटीफुल एंब्रायडरी वाली कलरफुल साड़ी को चुनें।
