नो-फाउंडेशन ग्लो से वाइन आईलाइनर तक, मीरा राजपूत के गेम-चेंजिंग मेकअप हैक्स
मीरा राजपूत कपूर अपनी मिनिमल ब्यूटी और नेचुरल ग्लो के लिए जानी जाती हैं। अपने मेकअप रील्स में वह आसान, सिंपल और बेहद असरदार हैक्स साझा करती हैं। यहां उनके 6 फेवरेट मेकअप हैक्स दिए जा रहे हैं जिन्हें आप घर पर आसानी से ट्राई कर सकती हैं।
Dec 12, 2025
मीरा राजपूत कपूर हमेशा से अपने सॉफ्ट, मिनिमल और नेचुरल मेकअप लुक के लिए जानी जाती हैं। उनका मानना है कि खूबसूरती दिखाने के लिए भारी मेकअप या लेयर्स की जरूरत नहीं होती। बल्कि सही प्रोडक्ट्स और सही तकनीक से कम मेकअप भी ज्यादा ग्लो और फ्रेश लुक दे सकता है। अपनी एक रील में उन्होंने अपने छह पसंदीदा मेकअप हैक्स शेयर किए, जो ना सिर्फ आसान हैं, बल्कि किसी भी स्किन टाइप पर बेहतरीन रिजल्ट देते हैं। यहां उनके सभी हैक्स विस्तार से जानें-
- फाउंडेशन छोड़ें, स्किन टिंट चुनें: मीरा का कहना है भारी फाउंडेशन की जगह हल्का स्किन टिंट लगाएं। यह चेहरे को नेचुरल, हल्की चमक देता है और मेकअप को भारी दिखने से बचाता है। स्किन टिंट स्किन को ईवन दिखाता है बिना उसे क्लॉग किए, इसलिए रोजमर्रा के मिनिमल लुक के लिए परफेक्ट है।
- कंसीलर से पहले लिक्विड ब्लश लगाएं: यह मीरा का सबसे यूनिक और वायरल हैक है। वह पहले लिक्विड ब्लश गालों पर लगाती हैं और फिर उसके ऊपर कंसीलर। इससे चेहरे पर गोल्डन-आवर जैसा सॉफ्ट ग्लो आता है और स्किन नेचुरली फ्लश्ड दिखाई देती है।
- हाइलाइटर नहीं, पाउडर से मैटिफाई करें: मीरा कहती हैं कि हाइलाइटर हर जगह लगाने की जरूरत नहीं। इसके बजाय, जिन जगहों पर तेल आता है- जैसे टी-जोन, चिन और अपर लिप, वहां हल्का-सा सेटिंग पाउडर लगाएं। इससे सटल-सनकिस्ड ग्लो आता है।
- बफिंग ब्रश है असली गेम-चेंजर: मीरा ब्यूटी ब्लेंडर या सामान्य ब्रश की बजाय बफिंग ब्रश को चुनती हैं। यह मेकअप को सही तरह से ब्लेंड करता है और लाइंस को हटाकर नेचुरल फिनिश देता है। खासकर स्किन टिंट और ब्लश के लिए यह परफेक्ट है।
- लिप लाइनर + न्यूड लिपस्टिक + लिप ग्लॉस ऑयल: मीरा बोल्ड लिप कलर्स की बजाय हल्के शेड्स पसंद करती हैं। पहले होंठों को लिप लाइनर से डिफाइ करें, फिर न्यूड पिंक लिपस्टिक लगाएं और आखिर में हल्का लिप ग्लॉस ऑयल जोड़ें। इससे होंठ नेचुरली सॉफ्ट और शाइनी दिखते हैं।
- ब्लैक नहीं, वाइन-कलर का आईलाइनर लगाएं: मीरा ब्लैक की बजाय वाइन-कलर का आईलाइनर चुनती हैं। उनके अनुसार, यह खासकर ब्राउन आंखों पर खूबसूरती से उभरता है। वह सिर्फ ऊपर वाली लैशेज पर मस्कारा लगाती हैं ताकि लुक सटल और क्लासी लगे। ड्रामैटिक लुक चाहिए तो दोनों लैशेज पर भी लगा सकते हैं।
