कॉटन की हल्की मुलायम ऑफिस वियर साड़ियों की शॉपिंग पर पाएं मिनिमम 60% ऑफ
रोजाना ऑफिस में फैशनेबल और कंफर्टेबल लुक के लिए ट्राई करें कॉटन की हल्की और मुलायम साड़ियां। यहां खरीदें 8 बेहतरीन विकल्प।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अगर आपको भी मेरी तरह साड़ी पहनना पसंद है, परंतु गर्मी में इन्हें पहनने में हिचकिचाहट होती है, तो कॉटन साड़ियों के इन खूबसूरत विकल्प पर एक नजर जरूर डालें। हल्के मुलायम कपड़ों से तैयार ये सूती साड़ियां गर्मी में शरीर पर बेहद आरामदायक महसूस होगी! खासकर वर्किंग महिलाओं के लिए ये परफेक्ट ऑप्शन है। आप इन्हें ऑफिस के लंबे घंटों के दौरान बेफिक्र होकर कैरी कर सकती हैं। तो इंतजार कैसा आइए एक्सप्लोर करते हैं, सूती साड़ियों के कुछ खूबसूरत और बजट फ्रेंडली विकल्प।
SGF11 की कॉटन लिनन सिल्क फैब्रिक से तैयार इस साड़ी का लुक कमाल का है। ये देखने में जितनी आकर्षक है, इसकी फैब्रिक उतनी ही हल्की और मुलायम भी है। 5.5 मीटर की लंबी साड़ी के साथ 1 मीटर लंबी ब्लाउज पीस मिल जाएगी। इस सुंदर और कंफर्टेबल साड़ी को ऑफिस वियर के तौर पर पहनने के साथ फेस्टिवल्स में भी स्टाइल कर सकती हैं।
बॉर्डर पैटर्न के साथ इस प्लेन सूती साड़ी का लुक कमाल का है। अगर आप गर्मी में डेली और ऑफिस वियर साड़ियों की तलाश में हैं, तो ये विकल्प ट्राई करें। ये बेहद हल्की और आरामदायक है, पूरे दिन कैरी करने पर भी शरीर पर आरामदायक महसूस होगी। ये लॉन्ग वेयरिंग साड़ी है। इस फुल लेंथ साड़ी के साथ ब्लाउज पीस आएगा, जिसे अपने अनुसार स्टिच करवा सकती हैं।
इस कॉटन साड़ी पर बेहद खूबसूरती से प्रिंट बने हैं, जो इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे हैं। इसका रंग और प्रिंट दोनों बेहद आकर्षक है, साथ ही इसकी फैब्रिक भी हल्की और हवादार है। आप इसे नियमित इस्तेमाल के साथ-साथ ट्रेडिशनल इवेंट्स पर या ऑफिस वियर और साथ कैजुअल पार्टी में कैरी कर सकती हैं। ये बॉडी पर बेहद लाइटवेट और कंफर्टेबल महसूस होगी।
ब्लू और सफेद रंग के कांबिनेशन से तैयार की गई ये साड़ी देखने में जितनी आकर्षक है, पहनने में उतनी ही आरामदायक महसूस होगी। गर्म मौसम में ये साड़ी आपकी कंफर्ट जोन बन जाएगी। इसमें बॉडी पूरी तरह रिलैक्स रहती है और आप बेफिक्र होकर इन्हें लंबे समय तक पहन सकती हैं। इसे फेस्टिवल्स और ऑफिस वियर के तौर पर कैरी करें, आपको आरामदायक लुक प्राप्त होगा। इसे पहनना और कैरी करना भी बेहद आसान है।
ऑफिस वियर साड़ियों की तलाश में मुझे मिली कॉटन की खूबसूरत मल्टी कलर साड़ी, जिसे आप मिनट में स्टाइल कर सकती हैं। इसे ऑफिस के लंबे घंटों के दौरान बेफिक्र होकर कैरी कर सकती है। ये बेहद हल्की और आरामदायक साड़ी है। 5.5 मीटर कि साड़ी के साथ अनस्टिच्ड ब्लाउज मिल जाता है। आप इसे डेली वियर, ट्रेडिशनल इवेंट्स पर या ऑफिस वियर या कैजुअल पार्टी में कैरी कर सकती हैं। ये बॉडी पर बेहद लाइटवेट और कंफर्टेबल महसूस होगी।
अगर आप कॉटन साड़ी की तलाश कर रही हैं, तो Ajrak प्रिंटेड इस साड़ी पर एक नजर जरूर डालें। इस पर फ्लोरल प्रिंट बने हैं, जो समर वाइव दे रहे। इसकी फैब्रिक से हवा पास होती है, जिससे बॉडी पर पसीना लंबे समय तक नहीं रहता और ठंडक का एहसास बना रहता है। 5.5 मीटर की साड़ी के साथ अनस्टिच्ड ब्लाउज पीस मिल जाएगा, जिसे अपने अनुसार स्टाइल करवा सकती हैं।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
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