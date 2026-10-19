Karwa Chauth Mehndi Design: मेहंदी में छिपाएं पति का नाम, इन 5 डिजाइंस में ढूंढते रह जाएंगे पिया जी
सुहागिन महिलाएं करवा चौथ पर मेहंदी लगवाती हैं और कई लोग हिना में अपने पतिदेव का नाम भी लिखवाना पसंद करती हैं। अगर इस बार आप मेहंदी में पति का नाम छिपाने वाली हैं, तो कुछ अच्छे पैटर्न हम आपको दिखाते हैं। इनमें पिजा जी नाम खोजते रह जाएंगे।
करवा चौथ का त्योहार बिना मेहंदी के अधूरा होता है। सुहागिन महिलाएं पूरा श्रृंगार करती हैं और हाथों पर मेहंदी रचाती हैं। कई महिलाएं हिना में पति का नाम लिखवा लेती हैं, जिससे उन्हें खोजना पड़े। आजकल वैसे तो डिजाइन इतनी घनी लगाई जाती है, जिसमें पति का नाम या उनके नाम का अक्षर आप आसानी से छिपा सकती हैं लेकिन अगर आपको कोई खास डिजाइन लगवानी है। तो हम आपके लिए 5 सुंदर पैटर्न लेकर आए हैं। इन 5 हिना के डिजाइंस को आप करवा चौथ पर लगवा सकती हैं और इनमें पतिदेव का नाम आसानी से छिपाया जा सकता है।
1. सिटीस्केप और ट्रेडिशनल मिक्स मेहंदी
इस डिजाइन में हाथों की कलाई पर ऊपर की ओर खूबसूरत शहर की इमारतों और स्काईलाइन की डिजाइन बनी हुई है, जबकि नीचे की तरफ बारीक जाली, झूमर और पारंपरिक बारीक फूल-पत्तियों का पैटर्न है। यह पैटर्न हाथों पर अच्छा लगेगा। इस डिजाइन में आप पति का नाम कलाई पर बनी इमारतों या सिलुएट की काली आउटलाइन के बीच में बारीक अक्षरों में नाम लिखा जा सकता है। इसके अलावा हथेली के बीच बनी बारीक जाली के खानों में एक-एक अक्षर छिपाया जा सकता है।
2. मंत्र और भक्ति भाव मेहंदी
इस मेहंदी डिजाइन में भगवान शिव का 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र और नंदी जी उकेरे गए हैं, जबकि दूसरे हाथ पर करवा चौथ के सुहाग संदेश और फेरों का महत्व लिखा हुआ है। इसमें कमल के फूल और वट वृक्ष के पत्तों की सुंदर शेडिंग बनी हुई है। हाथ पर लिखे गए प्रेम या सुहाग से जुड़े संदेश वाली पंक्तियों के बीच में पति का नाम बहुत आसानी से छिपाया जा सकता है।
3. जाली और मंडला मेहंदी
ये हिना डिजाइन हल्की लेकिन बेहद खूबसूरत ज्यामितीय और मंडला कट-आउट डिजाइन में बनी है। इसमें हथेलियों के बीच में त्रिभुज आकार की सुंदर बारीक जाली है, कलाई पर अरेबिक पैटर्न के साथ बारीक बिंदियों को बनाया गया है। हथेली के ऊपरी हिस्से में जो त्रिकोणीय जाली का पैटर्न बना है, उसके घुमावदार बॉर्डर या जाली की बारीक लाइनों में नाम बहुत खूबसूरती से छिपाया जा सकता है।
4. करवा चौथ छलनी और मोर आकृति मेहंदी
यह करवा चौथ के लिए एक बहुत ही खास और पारंपरिक पोर्ट्रेट मेहंदी डिजाइन है। एक हथेली में छलनी से चांद देखती हुई सुहागिन महिला का चित्र है और दूसरी हथेली में मोर का जोड़ा बना हुआ है। महिला के चित्र के आसपास बने झरोखे के बॉर्डर पर या नीचे बनी मोर की पंखों के बारीक डिजाइनों में पति का नाम आसानी से छिपाएं.
5. कपल्स पोर्ट्रेट और कथा मेहंदी
एक हथेली पर करवा चौथ की पूजा करती महिला और 'Happy Karwa Chauth' लिखा हुआ है, जबकि दूसरी हथेली पर पति-पत्नी का एक रोमांटिक पोर्ट्रेट चित्र बना हुआ है। उंगलियों पर बारीक नेट और कलाई पर मोर की डिजाइन है। इस डिजाइन में कलाई पर बने मोर के जोड़ों की आउटलाइन या उंगलियों की जाली के पैटर्न में नाम छुपाना काफी आसान रहेगा।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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