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34 की उम्र में खुद को हाई मेंटेनेंस रखती हैं महिला, रोजाना करती हैं ये 5 काम

By Avantika Jain
लाइव हिन्दुस्तान
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खुद को अच्छी तरह से प्रेजेंट करने वाली महिलाएं अपनी खूबसूरती, फिटनेस और पर्सनैलिटी को लेकर काफी सजग रहती हैं। इंस्टाग्राम पर 34 साल की महिला ने हाई मेंटेनेंस रहने के लिए रोजाना अपनाई जाने वाली 5 आदतें बताई हैं। 

5 things women follow daily to stay high maintenance at 34
34 की उम्र में 'हाई मेंटेनेंस' बने रहने के लिए महिला रोजाना ये 5 काम करती हैं

हाई मेंटेनेंस महिला होने का मतलब सिर्फ महंगे कपड़े पहनना, महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना या लग्जरी लाइफ जीना नहीं है, बल्कि खुद को अच्छी तरह से प्रेजेंट करना भी है। खुद को अच्छी तरह से प्रेजेंट करने वाली महिलाएं अपनी खूबसूरती, फिटनेस और पर्सनैलिटी को लेकर काफी सजग रहती हैं। वे चाहती हैं कि उनका लुक हमेशा आकर्षक, स्टाइलिश और क्लासी नजर आए। इसके लिए स्किन केयर, हेयर केयर, फैशन, फिटनेस और पर्सनल ग्रूमिंग को खास महत्व दिया जाता है। उनके लिए खुद पर समय और पैसा खर्च करना फिजूलखर्ची नहीं, बल्कि सेल्फ केयर का हिस्सा होता है। बढ़ती उम्र के साथ भी अपनी खूबसूरती, स्टाइल और आत्मविश्वास को बरकरार रखना उनकी प्राथमिकता होता है। इंस्टाग्राम पर डिजिटल क्रिएटर ने खुद को हाई मेंटेनेंस रखने के लिए रोजाना अपनाई जाने वाली 5 आदतों के बारे में बताया है। वह 34 साल की हैं और इसे रोजाना खुद भी फॉलो करती हैं।

1) रोजाना छोटी-मोटी ग्रूमिंग

घर पर ही छोटी-मोटी ग्रूमिंग करते रहें। चाहे वह आइब्रो सेट करना हो, चेहरे के अनचाहे बाल हटाना हो, फेस पैक लगाना हो या बालों को डीप कंडीशन करना हो। खुद को मेंटेन करने के लिए ये सब जरूरी है। आजकल मार्केट में कई फेशियल हेयर ट्रिमर और फेस रेजर हैं, जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार फेशियल हेयर साफ करने से हफ्ते भर का काम आसान हो जाता है।

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2) सही शावर जेल और ऑयल

एक अच्छा शावर जेल लें और नहाने के बाद मास्क का इस्तेमाल करें। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो सही सॉफ्टनिंग शावर ऑयल और शावर जेल लगाएं। अगर स्किन ऑयली है तो ऑयल फ्री प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें।

3) नेल्स पर देते हैं ध्यान

हाई मेंटेनेंस और ग्रूम्ड लुक के लिए नेल्स की देखभाल करना भी बेहद जरूरी है। साफ-सुथरे, शेप में रखे हुए और अच्छी तरह से मेंटेन किए गए नाखून हाथों की खूबसूरती बढ़ाते हैं। नेल्स पर ध्यान देने से ओवरऑल अपीयरेंस ज्यादा एलिगेंट और क्लासी नजर आती है। इसलिए अपने नेल और सैलून अपॉइंटमेंट्स को ज्यादा न टालें। इनसे आपके लुक पर काफी फर्क पड़ता है।

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4) पैरों को करें साफ

चेहरे और हाथों की देखभाल तो करती हैं, लेकिन पैरों को नजरअंदाज कर देती हैं। पैरों को नियमित रूप से साफ करना, नाखूनों की सफाई रखना और एड़ियों की देखभाल करना जरूरी है। इसके लिए घर पर ही मिनी पेडीक्योर करें और एक अच्छा 'कैलस रिमूवर' लें। कैलस रिमूवर का इस्तेमाल करने से पैरों की त्वचा पर जमी सख्त और मोटी डेड स्किन को हटाने में मदद मिलती है।

5) स्किन केयर को अच्छे से समझें

हाई मेंटेनेंस और ग्लोइंग लुक के लिए अपनी स्किन को समझना बेहद जरूरी है। हर महिला की त्वचा अलग होती है और उसकी जरूरतें भी अलग-अलग होती हैं। इसलिए बिना सोचे-समझे किसी भी स्किन केयर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने के बजाय अपनी स्किन टाइप और उससे जुड़ी समस्याओं को समझना चाहिए। अपने स्किनकेयर रूटीन को अच्छे से समझें और उसे लगातार फॉलो करें। क्रिएटर कहती हैं कि हर महीने अपने रूटीन बदलने से अच्छा है कि आप स्किन को समझें, इससे आपकी स्किन भी बचेगी और पैसे भी।

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Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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