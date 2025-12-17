स्वेटर खरीदने की सोच रहे हैं? पैसे खर्च करने से पहले ये 5 बातें जरूर जान लें!
हल्की ठंड महसूस होते ही शरीर को गर्म रखने और ठंड से बचाने के लिए लोग सबसे पहले स्वेटर की खरीदारी करना शुरू करते हैं। लेकिन आपका मूड और पैसा उस समय खराब हो जाते हैं, जब महंगे खरीदे हुए स्वेटर भी कुछ दिन बाद ही खराब होने लगते हैं। ऐसे में पैसा और मूड दोनों को अच्छा बनाए रखने के लिए जान लेते हैं 5 ऐसे टिप्स, जो स्वेटर खरीदने से पहले हर किसी को खासतौर पर ध्यान रखने चाहिए। आइए जानते हैं गर्म कपड़ों की खरीदारी करते समय किन बातों का रखें ध्यान।
गर्म कपड़े खरीदते समय ध्यान रखें ये बातें
गर्म कपड़ों का चेक करें फेब्रिक
ठंड से बचाव के लिए ऊन को सबसे अच्छा फेब्रिक माना जाता है। ऊन शरीर में अच्छी गर्माहट बनाए रखता है। मेरिनो वूल या कश्मीरी ऊन सबसे बेहतर, नरम और गर्म मानी जाती है। अगर आपका बजट कम है तो ऐक्रिलिक या मिक्स्ड वूल के स्वेटर भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा कॉटन वाले स्वेटर या गर्म कपड़े हल्की सर्दी के लिए ठीक हो सकते हैं लेकिन कड़ाके की ठंड में कम गर्मी पैदा करते हैं।
फिटिंग पर ध्यान दें
गर्म कपड़े हमेशा फिटिंग में होने चाहिए। वूलन कपड़े न तो ज्यादा टाइट होने चाहिए और न ज्यादा ढीले। स्वेटर हमेशा ऐसा खरीदें जो कंधों पर सही फिट आए, आस्तीन की लंबाई सही हो और बॉडी पर अच्छे से बैठे। स्वेटर खरीदने से पहले उसे पहनकर देखें, हाथ उठाएं, बैठें, देखें कि कहीं खिंचाव तो नहीं आ रहा।
कपड़ों पर लगा टैग जरूर चेक करें
स्वेटर पर लगा टैग चेक करके उसके फेब्रिक की जानकारी, वॉशिंग निर्देश और ब्रांड की जानकारी हासिल करें। अगर लेबल पर 100 प्रतिशत वूल लिखा है तो स्वेटर अच्छा गर्म होगा अन्यथा ऊन का कितना प्रतिशत है, यह चीज चेक करें। स्वेटर को लंबे समय तक अच्छा बनाए रखने के लिए उसके वॉशिंग से जुड़े नियम भी देख लें, ताकि बाद में स्वेटर खराब न हो।
क्वालिटी चेक करें
स्वेटर के बॉर्डर (हेमलाइन) को हल्का खींचकर देखें। अगर स्वेटर वापस अपनी शेप में आ जाए तो अच्छी क्वालिटी का है। इसके अलावा आप स्वेटर को छूकर भी चेक कर सकते हैं। अगर स्वेटर सॉफ्ट और मुलायम है, छूने पर खुरदुरा महसूस नहीं होता तो ठीक है। स्वेटर की सिलाई चेक करें कि कहीं ज्यादा ढीली तो नहीं। अगर ज्यादा सस्ता लग रहा है तो सावधान, मिलावट हो सकती है।
अच्छी दुकान से खरीदें
गर्म कपड़े खरीदते समय सबसे पहले अपना बजट जरूर सेट कर लें। इसके लिए सेल का फायदा उठाएं। ज्यादा गर्मी चाहिए तो थिक स्वेटर और हल्की ठंड के लिए पतला स्वेटर पसंद करें।
