फेस गोल और चबी है तो ये 5 स्टाइलिंग हैक जरूर जान लें, हमेशा दिखेंगी परफेक्ट!

संक्षेप: चबी फेस काफी क्यूट लगता है लेकिन गलत स्टाइलिंग की वजह से कभी-कभार ज्यादा हेवी दिखने लगता है। अगर आपका फेस भी थोड़ा सा चबी है तो चलिए आज आपके साथ कुछ स्टाइलिंग हैक शेयर करते हैं, जिन्हें हर बार फॉलो कर के आप परफेक्ट लग सकती हैं।

क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ गर्ल्स हमेशा ही काफी स्टाइलिश लगती हैं। वो जो भी पहनती हैं ऐसा लगता है कि उन्हीं के लिए बना है। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि ये अपनी बॉडी और फीचर्स को बखूबी समझती हैं और उसी के हिसाब से ड्रेसअप करती हैं। उदाहरण के लिए अगर आपका फेस थोड़ा चबी है, तो स्टाइलिंग के जरिए आप अपने फेशियल फीचर्स को और शार्प दिखा सकती हैं। चबी फेस काफी क्यूट लगता है लेकिन गलत स्टाइलिंग की वजह से कभी-कभार ज्यादा हेवी दिखने लगता है, जो गर्ल्स को कई बार इनसिक्योर कर देता है। अगर आपका फेस भी थोड़ा सा चबी है तो चलिए आज आपके साथ कुछ स्टाइलिंग हैक शेयर करते हैं, जिन्हें हर बार फॉलो कर के आप परफेक्ट लग सकती हैं।

नेकलाइन: कैसी रखें और कैसी ना रखें चबी फेस है तो आपको अपनी नेकलाइन जरा ध्यान से सिलेक्ट करनी चाहिए। गलत नेकलाइन से फेस बहुत भारी लग सकता है। मोटा-मोटा देखें तो आपको बोट नेकलाइन और हाई नेक पहनना अवॉइड करना चाहिए। ये आपके फेस को बल्की दिखाती हैं। इनकी जगह वी नेक, स्कूप नेकलाइन या स्वीटहार्ट नेकलाइन चुनें। स्टाइलिश भी दिखेंगी और फेस शेप भी अच्छी आएगी।

सही स्लीव्स देंगी स्टाइलिश लुक नेकलाइन के बाद बारी है स्लीव्स की। आपको सिर्फ टाइट कैप स्लीव्स अवॉइड करनी हैं, ये ना सिर्फ बाजुओं के फैट को हाइलाइट करती हैं बल्कि फेस भी थोड़ा हैवी लगने लगता है। इसकी जगह एल्बो लैंथ स्लीव्स, हल्की पफ स्लीव्स या स्ट्रेट स्लीव्स ट्राई करें। इनमें काफी एलिगेंट और क्लासी लुक भी मिलेगा।

हेयरस्टाइल है गेम चेंजर हेयरस्टाइल आपके पूरे लुक को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। इसलिए इसे जरा ध्यान से चुनें। ज्यादा टाइट और स्लीक मिडिल पार्टीशन आपको अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ ही बिना वॉल्यूम वाला स्लीक बन भी आपके फेस को और मोटा दिखाता है। इनकी जगह आपको सॉफ्ट लेयर्स, साइड पार्टीशन और फेस फ्रेमिंग स्ट्रैंड्स ट्राई करनी चाहिए। आपकी फेस शेप बहुत ही प्यारी आएगी।

आपके लिए ईयरिंग्स कैसे बेस्ट रहेंगे? ईयरिंग्स भी आपके ओवरऑल लुक पर काफी असर डालते हैं। अगर आप बड़े हूप्स या बटन स्टड पहन रही हैं, तो फेस और ज्यादा वाइड दिख सकता है। इससे फेस बल्की लगेगा और आप समझ नहीं पाएंगी कि सब कुछ करने पर भी लुक फीका क्यों है। इनकी जगह ड्रॉप ईयरिंग्स, वर्टिकल डेंगलर्स और लंबे झुमके पहनें, लुक में चार चांद लग जाएंगे।