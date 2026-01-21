Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़फैशन5 Styling Hacks Every Chubby Face Girl Should Know for more Defined and stylish look
फेस गोल और चबी है तो ये 5 स्टाइलिंग हैक जरूर जान लें, हमेशा दिखेंगी परफेक्ट!

फेस गोल और चबी है तो ये 5 स्टाइलिंग हैक जरूर जान लें, हमेशा दिखेंगी परफेक्ट!

संक्षेप:

चबी फेस काफी क्यूट लगता है लेकिन गलत स्टाइलिंग की वजह से कभी-कभार ज्यादा हेवी दिखने लगता है। अगर आपका फेस भी थोड़ा सा चबी है तो चलिए आज आपके साथ कुछ स्टाइलिंग हैक शेयर करते हैं, जिन्हें हर बार फॉलो कर के आप परफेक्ट लग सकती हैं।

Jan 21, 2026 03:37 pm ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ गर्ल्स हमेशा ही काफी स्टाइलिश लगती हैं। वो जो भी पहनती हैं ऐसा लगता है कि उन्हीं के लिए बना है। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि ये अपनी बॉडी और फीचर्स को बखूबी समझती हैं और उसी के हिसाब से ड्रेसअप करती हैं। उदाहरण के लिए अगर आपका फेस थोड़ा चबी है, तो स्टाइलिंग के जरिए आप अपने फेशियल फीचर्स को और शार्प दिखा सकती हैं। चबी फेस काफी क्यूट लगता है लेकिन गलत स्टाइलिंग की वजह से कभी-कभार ज्यादा हेवी दिखने लगता है, जो गर्ल्स को कई बार इनसिक्योर कर देता है। अगर आपका फेस भी थोड़ा सा चबी है तो चलिए आज आपके साथ कुछ स्टाइलिंग हैक शेयर करते हैं, जिन्हें हर बार फॉलो कर के आप परफेक्ट लग सकती हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

नेकलाइन: कैसी रखें और कैसी ना रखें

चबी फेस है तो आपको अपनी नेकलाइन जरा ध्यान से सिलेक्ट करनी चाहिए। गलत नेकलाइन से फेस बहुत भारी लग सकता है। मोटा-मोटा देखें तो आपको बोट नेकलाइन और हाई नेक पहनना अवॉइड करना चाहिए। ये आपके फेस को बल्की दिखाती हैं। इनकी जगह वी नेक, स्कूप नेकलाइन या स्वीटहार्ट नेकलाइन चुनें। स्टाइलिश भी दिखेंगी और फेस शेप भी अच्छी आएगी।

सही स्लीव्स देंगी स्टाइलिश लुक

नेकलाइन के बाद बारी है स्लीव्स की। आपको सिर्फ टाइट कैप स्लीव्स अवॉइड करनी हैं, ये ना सिर्फ बाजुओं के फैट को हाइलाइट करती हैं बल्कि फेस भी थोड़ा हैवी लगने लगता है। इसकी जगह एल्बो लैंथ स्लीव्स, हल्की पफ स्लीव्स या स्ट्रेट स्लीव्स ट्राई करें। इनमें काफी एलिगेंट और क्लासी लुक भी मिलेगा।

हेयरस्टाइल है गेम चेंजर

हेयरस्टाइल आपके पूरे लुक को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। इसलिए इसे जरा ध्यान से चुनें। ज्यादा टाइट और स्लीक मिडिल पार्टीशन आपको अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ ही बिना वॉल्यूम वाला स्लीक बन भी आपके फेस को और मोटा दिखाता है। इनकी जगह आपको सॉफ्ट लेयर्स, साइड पार्टीशन और फेस फ्रेमिंग स्ट्रैंड्स ट्राई करनी चाहिए। आपकी फेस शेप बहुत ही प्यारी आएगी।

Fashion Tips

आपके लिए ईयरिंग्स कैसे बेस्ट रहेंगे?

ईयरिंग्स भी आपके ओवरऑल लुक पर काफी असर डालते हैं। अगर आप बड़े हूप्स या बटन स्टड पहन रही हैं, तो फेस और ज्यादा वाइड दिख सकता है। इससे फेस बल्की लगेगा और आप समझ नहीं पाएंगी कि सब कुछ करने पर भी लुक फीका क्यों है। इनकी जगह ड्रॉप ईयरिंग्स, वर्टिकल डेंगलर्स और लंबे झुमके पहनें, लुक में चार चांद लग जाएंगे।

सही फैब्रिक और साइज चुनना है बेहद जरूरी

सही फैब्रिक चुनना भी बेहद जरूरी होता है। अगर आप बहुत ज्यादा मोटा और कड़क फैब्रिक ले रही हैं, तो जाहिर है ओवरऑल लुक भी काफी बल्की लगेगा। वहीं ज्यादा बॉडी से चिपकने वाला फैब्रिक भी आपको अवॉइड करना चाहिए। इनकी जगह फ्लोई और स्ट्रक्चर्ड फैब्रिक लें, जैसे जॉर्जेट या क्रैप। बहुत ओवरसाइज कपड़े पहनना अवॉइड करें। टेलर्ड फिट कपड़े पहनें जो ना ज्यादा टाइट हों और ना ही ज्यादा ढीले।

ये भी पढ़ें:सर्दी हो या गर्मी, सिंपल कुर्ती में भी स्टाइलिश दिखेंगी, इमेज कोच ने दीं 4 टिप्स
ये भी पढ़ें:फिटिंग के सूट-ड्रेस पहनती हैं तो ये टिप्स जानें, वरना क्लासी नहीं चीप लुक मिलेगा
Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखती हैं। अनमोल नोएडा की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। अनमोल को उपन्यास पढ़ना और कविता लिखना पसंद है। और पढ़ें
Fashion Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।