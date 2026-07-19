साड़ियों के नाजुक कपड़ों को धोने का सही तरीका, जरूर फॉलो करें ये 5 स्टेप क्लीनिंग
How to wash Saree: घर में साड़ी वॉश करती हैं और दो बार के बाद आपकी साड़ी खराब हो जाती है। तो इसमे आपके वॉशिंग ट्रिक का दोष है। सबसे पहले जानें कि किस तरह से साड़ी के नाजुक कपड़े को धोना चाहिए। 5 स्टेप में साड़ी को हैंड वॉश करें।
बनारसी या कांजीवरम जैसी सिल्क की साड़ियों को तो काफी सारी लेडीज ड्राई क्लीन करवाती हैं। लेकिन आमतौर पर ज्यादातर साड़ियां घर पर ही धोई जाती हैं। लेकिन उन घर में धोई जाने वाली साड़ियों को भी धोने का सही तरीका पता होना चाहिए। नहीं तो कपड़े का रंग उड़ना, सिकुड़ना, जरी खराब होना या फिर साड़ी की चमक चली जाना बिल्कुल कॉमन है। आपकी फेवरेट साड़ी कभी खराब ना हो और उसे सालों साल संभालकर रख सकें। इसके लिए साड़ियों को सही तरीके से धोना जरूरी होता है। जानें हैंडवॉश करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। अगर आप इन 5 स्टेप मेथड से साड़ी साफ करेंगे तो बाद में हॉट आयरन से भी साड़ी बची रहेगी। चूंकि गर्म आयरन की वजह से साड़ी के प्रिंट, फैब्रिक, जरी, एंब्रायडरी को नुकसान होता है तो ये क्लीनिंग टिप्स जरूर सीख लें।
साड़ी धोने से पहले तैयार करें
साड़ी को धोने से पहले एक बार रेडी करें। ज्यादातर साड़ियों पर धूल-मिट्टी की परत होती है जिसे हटाना जरूरी है। इसलिए पहले हल्के हाथ से पूरी साड़ी को हिलाकर झटक लें। जिससे धूल-मिट्टी और गंदगी जो ऊपरी है वो हट जाए।
माइल्ड डिटर्जेंट का यूज करें
कपड़े धोने के जिस साबुन को बाकी कपड़े धोने में यूज करते हैं। उसका इस्तेमाल नहीं करना है। हमेशा माइल्ड डिटर्जेंट जैसे शैंपू या फिर ईजी जैसे डिटर्जेंट का यूज करें। इनसे गंदगी भी साफ होगी और साड़ी के फैब्रिक को भी नुकसान नहीं होगा।
5-10 मिनट ही भिगोएं
साड़ी की सारी गंदगी निकल जाए इसलिए पांच से सात मिनट तक ही भिगोएं। इससे ज्यादा साबुन में साड़ी को भिगोकर रखने की गलती बिल्कुल ना करें। साड़ी जितना ज्यादा देर साबुन में भीगी रहेगी उससे उतना ज्यादा नुकसान फैब्रिक, प्रिंट, जरी को होगा।
हल्के हाथ का यूज करें
बिल्कुल नाजुक हाथ से साड़ी को मलकर रगड़ें। ब्रश लगाने की गलती तो भूलकर भी ना करें और फिर कम से कम तीन से चार बार साफ पानी से धोएं। जिससे साबुन के सारे अंश निकल जाएं। अगर साबुन का अंश साड़ी में रह जाएगा तो ना केवल कलर फीका दिखेगा बल्कि इससे साड़ी को नुकसान भी होगा।
निचोड़ने की गलती ना करें
साड़ी धोने के बाद इसे निचोड़ कर पानी निकालने की गलती भूलकर भी ना करें। आमतौर पर लेडीज यहीं गलती करती हैं। जिससे उनकी साड़ी सिकुड़ जाती है और फिर बगैर आयरन के वो सीधी ही नहीं होती। अगर आप रोजाना साड़ी पहनने वाली महिला हैं तो सावधानी से साड़ी धोने के बाद बिना निचोड़े सीधा कपड़े की रस्सी पर टांग दें। साथ ही ध्यान रहे कि इसे छांव में सुखाएं। तो ये दो स्टेप आपकी साड़ी के आयरन करने के झंझट को खत्म कर देगा। साड़ी अगर धोने के बाद अच्छी तरह फैलाकर सुखाई गई है तो उसमे आयरन करने की जरूरत बहुत कम ही पड़ती है।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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