सिंपल साड़ी में भी कमरिया करें फ्लॉन्ट, कमर पर बांधें चांदी के ये 5 कमरबंद चेन के डिजाइन
सिंपल साड़ी में क्लासी और स्टाइलिश दिखना चाहती हैं, तो अपनी बलखाती कमर के लिए खूबसूरत चांदी कमरबंद के कुछ डिजाइन यहां देखें। आपको ये पैटर्न पहली नजर में ही पसंद आ जाएंगे।
कमरबंध का ट्रेंड अब पूरी तरह से बदल चुका है, पहले भारी-भरकम कमरबंध औरतें बांधा करती थीं लेकिन अब पतली और स्टाइलिश चेन स्टाइल में कमरबंध आने लगी हैं। लड़कियां सिर्फ साड़ी के साथ ही नहीं बल्कि जींस और क्रॉप टॉप के साथ भी पतली वेस्ट चेन पहनना पसंद करती हैं। हालांकि, साड़ी का ट्रेंड कभी पुराना नहीं होता तो अब महिलाएं साड़ी के साथ कमर पर स्लीक चेन पहन रही हैं। पतली कमरबंध न सिर्फ आपकी सिंपल साड़ी को आकर्षक लुक देती है, बल्कि खूबसूरत कमरिया भी आप फ्लॉन्ट कर सकती हैं। अगर आप कमरबंध पहनने का शौक रखती हैं, तो हम कुछ पतली और खूबसूरत चेन के पैटर्न लेकर आए हैं, जो आपको पहली नजर में ही पसंद आ जाएंगे।
1. मोती लटकन वेस्ट चेन
पतली जंजीर में मोती लटके हुए वेस्टचेन आपकी कमर को खूबसूरत लुक देंगे। सिंपल साड़ी के साथ पहनना हो या फिर क्रॉप टॉप-जींस के साथ दोनों के साथ ये सुंदर लगेगी। इसमें लंबे आकार में मोती लगे हुए जो लटकन लुक में अच्छे लग रहे हैं। आप इस तरह की मोती वाली चेन ले सकती हैं।
2. हार्ट शेप स्टोन डिजाइन
कमरबंद के साथ आप स्टाइलिश लुक पाना चाहती हैं, तो इस तरह की लेयर चेन वाला पैटर्न चुनें। हार्ट शेप के साथ तीन लेयर में वेस्टचेन आपको अट्रैक्टिव लुक देगी और क्लासी भी। इस तरह की चेन को आप कॉटन, जॉर्जट साड़ी के अलावा क्रॉप टॉप या फिर किसी कट वेस्टर्न आउटफिट के साथ भी कैरी कर सकती हैं।
3. मिनिमलिस्ट सिंगल-लेयर कमर चेन
अगर आप डेली वियर, बीच ड्रेसेस, समर आउटफिट, क्रॉप टॉप या फिर साड़ी के साथ हल्की डिजाइन खोज रही हैं, तो ये नजरबट्टू वाली सिंगल लेयर कमर चेन परफेक्ट लगेगी। इसमें एविल आई के अलावा छोटे बीड्स में हार्ट भी लगे हुए हैं, जो आपको अट्रैक्टिव और मॉडर्न लुक देंगे।
4. डबल लेयर क्रिस्टल कमर चेन
सिंपल साड़ी में स्टाइलिश लुक चाहती हैं, तो डबल लेयर वाली क्रिस्टल कमर चेन खरीदें। इसमें बीच में गोल क्रिस्टल स्टोन पेंडेंट लगा है और दोनों तरफ छोटे-छोटे लटकन लगे हुए हैं। साथ ही इस चेन में छोटे क्रिस्टल बीड्स लगे हैं जो इसे अट्रैक्टिव बना रहे हैं। इसे आप पार्टी, बीच ड्रेसेस या फिर साड़ी के साथ स्टाइल करें।
5. फ्रिंज स्टाइल कमरबंद डिजाइन
फिल्मों में आपने कई एक्ट्रेसेस को इस तरह की कमरबंद पहने देखा होगा, ये क्लासी के साथ बोल्ड लुक भी देती है। फ्रिंज वेस्टचेन में छोटे-छोटे क्रिस्टल लटकन लगे हुए हैं, जिससे ये सुंदर लग रही है। ये डिजाइन देखने में सिंपल लग रही है लेकिन पहनने पर बेहद आकर्षक लगेगी। आप किसी सिंपल साड़ी के साथ भी इसे पहन सकती हैं। इस तरह के पैटर्न में आप दूसरे लटकन के डिजाइन भी चुन सकती हैं।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
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