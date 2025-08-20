पेटिकोट की बजाय शेपवियर पहनने की गलती ना करें, जानें लें क्यों हो जाएगा साड़ी का लुक खराब

Saree shapewear disadvantages: साड़ी के नीचे ट्रेडिशनल पेटिकोट की बजाय अगर शेपवियर पहनने वाली हैं तो जान लें आखिर क्यों ये शेपवियर पहनना कई बार आपके लुक को सुंदर बनाने की बजाय ना केवल खराब कर देगा बल्कि आप काफी अकंफर्टेबल भी फील कर सकती हैं।

साड़ी को पहनने के लिए इन दिनों कई तरह के स्मार्ट तरीके महिलाएं बताती हैं। खासतौर पर गॉर्जियस लुक और हिप प्लीट्स को परफेक्ट बनाने के लिए कई बार पेटिकोट की बजाय शेप वियर पहनने की सलाह दी जाती है। लेकिन क्या सच में पेटिकोट को छोड़कर अगर शेपवियर पहना जाए तो साड़ी का लुक परफेक्ट दिखता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, अगर आपने साड़ी के साथ शेपवियर पहन लिया तो इन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।

शेपवियर के वेस्टबैंड से होगी दिक्कत शेपवियर बेहद टाइट होते हैं और कमर पर इसके इलास्टिक लगी होती है। जो कई बार काफी मोटी होती है और जब आप इसके ऊपर साड़ी टक करती हैं एक्स्ट्रा मोटाई दिखने लगती है। जो काफी बेकार लगती है।

शेपवियर पहनकर वाशरूम जाना और बैठना हो जाता है मुश्किल साड़ी के साथ जब ट्रेडिशनल पेटिकोट छोड़कर शेपवियर पहनते हैं तो कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये शेपवियर बेहद टाइट होते हैं। जिसकी वजह से वाशरूम जाना मुश्किल हो जाता है। वहीं अगर आपको कहीं नीचे बैठना पड़ जाए जैसे पूजा के मौके पर तो शेपवियर नीचे की तरफ से उठ जाता है। जिसे सही नहीं किया जा सकता है।

टमी एरिया और ज्यादा दिखने लगता है शेपवियर पहनने की वजह से टमी एरिया हाइड होने की बजाय और भी ज्यादा दिखने लगता है। क्योंकि इसमे टमी दो पार्ट में बंट जाता है। एक जो वेस्टबैंड के उपर दिखता है और दूसरा जो बेस्टबैंड के नीचे हो जाता है। ये टमी एरिया साड़ी पहनने पर अलग से दिखता है और भद्दा लगता है।

कंफर्ट इश्यू अगर आपको ज्यादा देर तक साड़ी पहनकर रहना है तो शेपवियर को पहनना भूल जाएं। क्योंकि इसमे काफी डिसकंफर्ट महसूस होता है। शेपवियर के साथ साड़ी पहनकर ना ठीक से चला सकती हैं और ना ही कंफर्टेबली बैठ सकती हैं। जिसकी वजह से शेपवियर के साथ कंफर्ट इश्यू बने ही रहते हैं।