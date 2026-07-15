शिव जी से प्रेरित जेंट्स के लिए 5 स्टाइलिश टैटू डिजाइन, हाथों को देंगे दमदार और अट्रैक्टिव लुक
भगवान शिव के प्रति आस्था रखने वाले युवा आजकल उनकी आकृति या डमरू, त्रिशूल वाले टैटू बनवाना पसंद कर रहे हैं। अगर आप भी ऐसे ही टैटू बनवाने का प्लान कर रहे हैं, तो हम आपको 5 स्टाइलिश डिजाइन दिखाने जा रहे हैं।
महादेव के प्रति आस्था रखने वाले युवाओं के बीच शिव-थीम वाले टैटू का क्रेज लगातार बढ़ रहा है। त्रिशूल, डमरू, ओम, नंदी और महाकाल जैसे प्रतीकों वाले टैटू न सिर्फ श्रद्धा का प्रतीक माने जाते हैं, बल्कि स्टाइल स्टेटमेंट भी बन चुके हैं। खासकर जेंट्स अपने हाथों, फोरआर्म या बाइसेप्स पर ऐसे टैटू बनवाना पसंद करते हैं, जो उनकी पर्सनैलिटी को दमदार और अलग पहचान दें। अगर आप भी महादेव से प्रेरित कोई यूनिक टैटू बनवाने का सोच रहे हैं, लेकिन डिजाइन को लेकर कन्फ्यूज हैं, तो हम आपको कुछ डिजाइन दिखाने जा रहे हैं। इन टैटू को हाथ पर बनवाने के बाद आपको स्टाइलिश लुक मिलेगा, बस हाथ पर आप कहां और कितना बड़ा बनवाना चाहते हैं, ये पहले से तय कर लें।
1. डमरू और त्रिशूल टैटू
यह टैटू भगवान शिव के डमरू और त्रिशूल का खूबसूरत कॉम्बिनेशन है, जो सृजन, शक्ति और संतुलन का प्रतीक माना जाता है। ब्लैक-ग्रे शेडिंग इसे मॉडर्न और स्टाइलिश लुक देगी।
2- महादेव आर्मबैंड टैटू
यह आर्मबैंड स्टाइल टैटू महादेव की दमदार छवि को मॉडर्न डिजाइन के साथ पेश कर रहा है। बाइसेप्स या फोरआर्म पर ये टैटू बनवाकर आप बोल्ड लुक पा सकते हैं।
3- मिनिमल महादेव प्रोफाइल टैटू
महादेव की साइड छवि के साथ त्रिशूल और नीचे 'ॐ' के साथ बना यह मिनिमल टैटू सिंपल लेकिन बेहद एलिगेंट लुक दे रहा है। फोरआर्म पर यह डिजाइन काफी ट्रेंडी और यूनिक नजर आता है।
4- महादेव फेस और ओम टैटू
महादेव का आधा चेहरा, त्रिशूल और 'ॐ' बने इस टैटू को बेहद अट्रैक्टिव लुक दे रहे हैं। यह डिजाइन शक्ति, शांति और आध्यात्मिक चेतना का संदेश देता है। अगर आप बड़ा टैटू बनवाना चाहते हैं, तो ये पैटर्न चुनें।
5- त्रिशूल, डमरू और चक्र टैटू
इस डिजाइन में त्रिशूल, डमरू, ओम और सात चक्रों को एक साथ बनाया गया है। यह टैटू आध्यात्मिक एनर्जी, बैलेंस और महादेव के प्रति अटूट श्रद्धा को दर्शाने के लिए परफेक्ट ऑप्शन है। थोड़ा बड़ा और क्लासी लुक के लिए इस तरह का पैटर्न चुनें।
टैटू बनवाने के बाद क्या करें?
टैटू बनवाने के कुछ दिनों बाद तक कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है। आपको टैटू पर चढ़ा रैप हटाकर सफाई करवानी होगी। आर्टिस्ट ने जो रैप लगाया होगा, उसे करीब 3-4 घंटे के बाद हटा सकते हैं। इसके बाद हल्के ठंडे पानी से हाथ धोएं, सुखाएं और कोई माइल्ड क्रीम लगाएं। कुछ दिनों तक दिन में 4-5 बार क्रीम लगाते रहें। साथ ही टैटू बनवाने के बाद करीब 4-5 दिन तक एक्सरसाइज न करें और शराब न पिएं।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
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