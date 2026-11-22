ऑफिस से बिजनेस मीटिंग तक, जेंट्स के हर फॉर्मल लुक पर जंचेंगी ये 5 घड़ियां
पुरुषों के फॉर्मल आउटफिट्स के साथ घड़ी स्टाइलिश लुक देती है। फॉर्मल वियर के साथ ऐसी घड़ी पहननी चाहिए, जो ज्यादा हैवी न हो और देखने में सिंपल होने के साथ क्लासी भी लगे। हम आपके लिए 5 ट्रेंडी घड़ी के पैटर्न लेकर आए हैं।
अगर आप ऑफिस, बिजनेस मीटिंग या किसी खास मौके पर जाते हैं, तो आपका फॉर्मल लुक भी काफी मायने रखता है। पुरुषों के लिए फॉर्मल आउटफिट न सिर्फ उन्हें प्रोफेशनल लुक देता है, बल्कि उनके व्यक्तित्व को भी निखारता है। ऐसे में सिर्फ अच्छी शर्ट, पैंट या सूट पहनना ही काफी नहीं होता, बल्कि उसके साथ सही जूते, टाई और घड़ी का चुनाव करना भी जरूरी है। ये छोटी-छोटी चीजें आपके पूरे लुक को और भी खास बना देती हैं। अक्सर पुरुष फॉर्मल कपड़ों के साथ घड़ी चुनते समय कन्फ्यूज रहते हैं कि कौन-सा डिजाइन उनके लुक पर अच्छा लगेगा। दरअसल, फॉर्मल वियर के साथ ऐसी घड़ी पहननी चाहिए, जो ज्यादा हैवी न हो और देखने में सिंपल होने के साथ क्लासी भी लगे। एक अच्छी घड़ी न सिर्फ समय बताती है, बल्कि आपके स्टाइल और पर्सनैलिटी को भी बेहतर तरीके से पेश करती है। अगर आप भी अपने ऑफिस या बिजनेस मीटिंग वाले लुक को थोड़ा और स्मार्ट बनाना चाहते हैं, तो हम आपके लिए पुरुषों की कुछ शानदार फॉर्मल घड़ी डिजाइन लेकर आए हैं।
1. ऑल-ब्लैक मिनिमलिस्ट वॉच
अगर आपको सिंपल और क्लासी चीजें पसंद हैं, तो ऑल-ब्लैक मिनिमलिस्ट वॉच अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसका काला गोल डायल, सफेद सुई और 12, 3, 6 और 9 के नंबर इसे एक साफ-सुथरा लुक देते हैं। मैट ब्लैक स्ट्रैप वाली यह घड़ी फॉर्मल शर्ट, ब्लेजर और डार्क सूट के साथ खूब जचेगी।
2. ब्लू डायल स्टेनलेस स्टील वॉच
कुछ अलग और मॉडर्न लुक चाहते हैं, तो ब्लू डायल वाली सिल्वर स्टेनलेस स्टील वॉच पहन सकते हैं। इसका गहरा नीला डायल और चमकदार सिल्वर स्ट्रैप इसे प्रीमियम लुक दे रहे हैं। ऑक्टागोनल बेजल वाली यह घड़ी नेवी ब्लू और ग्रे सूट के साथ काफी अच्छी लगती है।
3. स्लिम मेश स्ट्रैप ड्रेस वॉच
हल्की और सादगी भरी घड़ी पसंद करने वाले जेंट्स के लिए स्लिम मेश स्ट्रैप वॉच एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसका पतला डायल और ग्रे मेटल मेश स्ट्रैप इसे बेहद एलिगेंट लुक दे रहे हैं। यह घड़ी शर्ट की कफ के नीचे भी आसानी से फिट हो जाती है। ऑफिस और बिजनेस मीटिंग के लिए यह बढ़िया रहेगी।
4. विंटेज लेदर स्ट्रैप क्रोनोग्राफ वॉच
अगर आपको क्लासिक और रॉयल लुक पसंद है, तो ब्राउन लेदर स्ट्रैप और गोल्डन केस वाली घड़ी चुन सकते हैं। इसके सफेद डायल पर रोमन नंबर, नीली सुइयां और छोटे सब-डायल्स इसे खास लुक दे रहे हैं। ये डिजाइन फॉर्मल सूट, ब्लेजर और बिजनेस इवेंट्स के लिए अच्छी रहेगी।
5. क्लासिक सिल्वर और ब्लैक डायल वॉच
सिल्वर स्ट्रैप और ब्लैक डायल वाली घड़ी हमेशा से पुरुषों की पसंद रही है। इसका सिंपल डिजाइन और डायल पर दिए गए सफेद नंबर इसे काफी अट्रैक्टिव लुक दे रहे हैं। इसे आप रोजाना ऑफिस जाने से लेकर किसी फॉर्मल पार्टी तक पहन सकते हैं। शर्ट-पैंट और ब्लेजर के साथ भी यह घड़ी अच्छी लगती है।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
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