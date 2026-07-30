गोल्ड मांग टीका के नए ट्रेंड्स: ये 5 डिजाइन शादी के दिन देंगे खास चमक
शादी के खास दिन दुल्हन के गहनों में मांग टीका बेहद खास होता है। अगर आप भी अपने ब्राइडल लुक को खूबसूरत और शाही बनाना चाहती हैं, तो ये सोने के नए मांग टीका डिजाइन आपके लिए परफेक्ट हो सकते हैं।
शादी के दिन दुल्हन का हर गहना उसकी खूबसूरती को और खास बना देता है। हार, झुमके और चूड़ियों के साथ मांग टीका भी दुल्हन के श्रृंगार का एक अहम हिस्सा होता है। माथे पर सजा मांग टीका ना सिर्फ चेहरे की खूबसूरती बढ़ाता है, बल्कि पूरे ब्राइडल लुक को एक पारंपरिक और शाही अंदाज भी देता है।
आजकल दुल्हनें पुराने डिजाइन के साथ-साथ नए और आकर्षक मांग टीका डिजाइन भी पसंद कर रही हैं। सोने के महीन काम, मोती, कलरफुल स्टोन्स और अलग-अलग आकार वाले मांग टीके इन दिनों काफी पसंद किए जा रहे हैं। अगर आपकी शादी होने वाली है और आप अपने लिए कुछ खास चुनना चाहती हैं, तो इन लेटेस्ट सोने के मांग टीका डिजाइन को जरूर देखें।
1. सिंपल और स्लीक क्लासिक गोल्ड मांग टीका
सादगी पसंद करने वाली दुल्हनों के लिए हल्के और सुंदर गोल्ड मांग टीके का चलन काफी बढ़ रहा है। यह डिजाइन ज्यादा भारी नहीं होता, लेकिन माथे पर पहनने के बाद बेहद आकर्षक लगता है। इस तरह के मांग टीके में पतली चेन और छोटा सा गोल या फूल वाला डिजाइन होता है। इसे आप लहंगे, साड़ी या पारंपरिक शादी के जोड़े के साथ आसानी से पहन सकती हैं।
2. कलरफुल स्टोन्स और सफेद मोतियों वाला मांग टीका
अगर आप अपने शादी के गहनों में थोड़ा रंग और अलग अंदाज जोड़ना चाहती हैं, तो स्टोन्स और सफेद मोतियों वाला मांग टीका अच्छा विकल्प हो सकता है। इस डिजाइन में लाल, हरे या नीले रंग के स्टोन्स के साथ मोतियों का इस्तेमाल किया जाता है।
3. एंटीक गोल्ड मांग टीका डिजाइन
पुराने समय के गहनों से इंस्पायर्ड एंटीक डिजाइन आजकल फिर से पसंद किए जा रहे हैं। इस तरह के मांग टीके में पारंपरिक नक्काशी और पुराने गहनों जैसा आकर्षण दिखाई देता है। अगर आप अपनी शादी में शाही और पारंपरिक लुक चाहती हैं, तो एंटीक गोल्ड मांग टीका आपके लिए बेहतरीन चुनाव हो सकता है। यह बनारसी साड़ी, भारी लहंगे और पारंपरिक पहनावे के साथ खूब जंचता है।
4. छोटा और प्यारा मांग टीका
हर दुल्हन को शादी के बाद भी अपने गहनों को दोबारा पहनने का मन होता है। ऐसे में छोटा मांग टीका एक अच्छा विकल्प है। यह डिजाइन शादी के अलावा त्योहार, पूजा या किसी खास मौके पर साड़ी और सूट के साथ भी पहना जा सकता है।
5. राजस्थानी बोरला
मौका चाहे कोई भी हो, राजस्थानी बोरला हर ट्रेडिशनल आउटफिट पर बहुत सुंदर लगता है। वहीं, आजकल लड़कियां इसे अपने ब्राइडल लुक में भी काफी पसंद कर रही हैं। ये एकदम रॉयल ब्राइड वाला लुक देता है और आप कुछ बड़ा मांगटीका नहीं पहनना चाहतीं तो भी ये एकदम परफेक्ट ऑप्शन है।
मांग टीका चुनते समय इन बातों का रखें ध्यान
- अपने चेहरे के आकार के अनुसार मांग टीका चुनें।
- अगर आपका चेहरा छोटा है तो बहुत बड़ा डिजाइन लेने से बचें।
- भारी लहंगे के साथ बड़ा मांग टीका और हल्के जोड़े के साथ छोटा डिजाइन अच्छा लगता है।
- मांग टीका खरीदते समय उसके वजन और पहनने में आराम का भी ध्यान रखें।
दुल्हन के लिए मांग टीका सिर्फ एक गहना नहीं होता, बल्कि उसके पूरे श्रृंगार का खास हिस्सा होता है। सही डिजाइन चुनकर आप अपने शादी के लुक को और भी खूबसूरत और यादगार बना सकती हैं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
परिचय एवं अनुभव
शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।
करियर का सफर
लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।
विशेषज्ञता
शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
पुरस्कार
लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।और पढ़ें