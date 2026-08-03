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भारी झुमके पहनते ही होने लगता है दर्द? ईयर चेन के ये 5 डिजाइन आपके लिए हैं

By Shubhangi Gupta
लाइव हिन्दुस्तान
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अगर भारी झुमके पहनते ही कानों में दर्द होने लगता है या लंबे समय तक ईयरिंग्स कैरी करना मुश्किल लगता है, तो ईयर चेन आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकती है। यहां देखें 5 खूबसूरत और लेटेस्ट डिजाइन।

5 Latest Gold Ear Chain Designs
कानों में जरा-से भारी झुमके पहनते ही दर्द होने लगता है तो ईयर चेन लगाकर पहन सकती हैं। यहां देखें 5 लेटेस्ट डिजाइंस

शादी, तीज-त्योहार या किसी भी खास मौके पर अक्सर महिलाएं भारी झुमके पहनना पसंद करती हैं। लेकिन कई बार कुछ ही देर में कानों में दर्द शुरू हो जाता है या ईयरिंग्स का पूरा वजन कान के छेद के आसपास महसूस होने लगता है। ऐसे में महिलाएं भारी झुमके पहनने से बचने लगती हैं।

अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो ईयर चेन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकती है। यह झुमकों को एक्सट्रा सपोर्ट देने के साथ-साथ पूरे लुक को पहले से ज्यादा स्टाइलिश और रॉयल बना देती है। आजकल इसके कई खूबसूरत डिजाइन ट्रेंड में हैं। आइए देखते हैं 5 लेटेस्ट ईयर चेन डिजाइन, जो आपके ट्रेडिशनल लुक में चार चांद लगा देंगे।

1. सिंगल लेयर ईयर चेन

अगर पहली बार ईयर चेन पहन रही हैं, तो सिंगल चेन डिजाइन चुन सकती हैं। यह हल्की होती है और भारी झुमकों को भी बढ़िया सपोर्ट देती है। सादे सूट, साड़ी और लहंगे के साथ भी यह डिजाइन बेहद सुंदर लगता है। इसके अलावा आप इसे डेली में कैरी कर सकती हैं।

सिंगल लेयर ईयर चेन
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2. मल्टी लेयर वाली ईयर चेन

मल्टी लेयर वाली ईयर चेन

अगर आपको रॉयल लुक पसंद है, तो कई लेयर्स वाली ईयर चेन ट्राई कर सकती हैं। इसमें कान से बालों तक तीन या चार पतली लड़ियां जुड़ी होती हैं। यह डिजाइन खासतौर पर शादी, सगाई और बड़े त्योहारों के लिए बहुत अच्छा लगता है।

3. झुमका ईयर चेन

इस डिजाइन में ईयर चेन और झुमका एक-दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। इससे झुमके का वजन सिर्फ कान पर नहीं पड़ता और पहनने में भी ज्यादा आराम महसूस होता है। यह डिजाइन चेहरे को लंबा और आकर्षक दिखाने में मदद करता है। इसे सिल्क साड़ी और भारी लहंगे के साथ पहनने पर लुक और भी ज्यादा निखर के आता है।

झुमका ईयर चेन

4. मोती वाली ईयर चेन

अगर आपको नाजुक और ट्रेडिशनल डिजाइन पसंद हैं, तो मोतियों वाली ईयर चेन चुन सकती हैं। गोल्ड और व्हाइट पर्ल्स का कॉम्बो इसे एकदम रॉयल टच देता है। यह तीज, मेहंदी, करवा चौथ और शादी जैसे मौकों पर बेहद खूबसूरत लगती है।

मोती वाली ईयर चेन
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5. लोटस डिजाइन ईयर चेन

लोटस डिजाइन वाली ज्वेलरी इन दिनों काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है और ऐसे में ईयर चेन भी आप ले सकती हैं। इसका हल्का और अट्रैक्टिव डिजाइन हर उम्र की महिलाओं पर अच्छा लगता है। सबसे खास बात है कि इसे भारी और हल्के दोनों तरह के झुमकों के साथ पहना जा सकता है।

लोटस डिजाइन ईयर चेन

ईयर चेन क्यों बन रही है महिलाओं की पसंद?

  • भारी झुमकों को एक्सट्रा सपोर्ट मिल जाता है।
  • लंबे समय तक ईयरिंग्स पहनना ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता है।
  • बिना ज्यादा गहने पहने भी लुक अट्रैक्टिव दिखता है।
  • शादी और त्योहारों के लिए यह इन दिनों सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले गहनों में शामिल है।

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गोल्ड ईयर चेन एक ऐसा गहना है, जो बिना ज्यादा मेहनत के आपके पूरे पारंपरिक लुक को खास बना देता है। चाहे आपको सादा डिजाइन पसंद हो या शाही, इन 5 लेटेस्ट डिजाइनों में आपको हर मौके के लिए एक बेहतरीन विकल्प मिल जाएगा।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

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परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


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लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।


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शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

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