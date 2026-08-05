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ऑफिस वियर के लिए परफेक्ट हैं ये 5 ग्रीन को-ऑर्ड सेट्स, सावन में दिखें क्लासी और स्टाइलिश

By Deepali Srivastava
लाइव हिन्दुस्तान
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सावन के महीने में स्टाइलिश और ट्रेंडी दिखना है, तो आप ग्रीन कलर के खूबसूरत को-ऑर्ड सेट्स स्टाइल कर सकती हैं। चलिए आपको कुछ खास लुक्स दिखाते हैं।

5 green co-ords set for office wear
सावन के लिए ये 5 ग्रीन को-ऑर्ड सेट्स हैं बेस्ट

सावन का महीना चल रहा है और इस महीने में ग्रीन कलर काफी ट्रेंड में रहता है। अगर आप भी ग्रीन आउटफिट्स कैरी करना पसंद करती हैं और ऑफिस जाती हैं, तो कुछ को-ऑर्ड सेट्स के डिजाइन देख सकती हैं। को-ऑर्ड सेट्स पहनने में आरामदायक होते हैं और इसमें क्लासी लुक भी मिलता है। अगर आप ऑफिस के लिए ट्रेंडी और फैशनेबल आउटफिट्स की तलाश में हैं, तो इन खूबसूरत को-ऑर्ड सेट्स पर एक नजर जरूर डालें। आप इनसे डिजाइन और पैटर्न का आइडिया लेकर अपने लिए परफेक्ट लुक चुन सकती हैं।

1. एम्बेलिश्ड रैप-स्टाइल ग्रीन को-ऑर्ड सेट

एम्बेलिश्ड रैप-स्टाइल ग्रीन को-ऑर्ड सेट

को-ऑर्ड सेट में स्टाइलिश लुक चाहती हैं, तो एम्बेलिश्ड रैप-स्टाइल ग्रीन टॉप और पैंट स्टाइल करें। इस सेट में वी नेक स्टाइ

एम्ब्रॉयडर्ड कॉटन को-ऑर्ड सेट

ल दिया गया और साटिन फैब्रिक में ये अच्छा लगेगा। इसके टॉप पर गोल्डन फ्लोरल सीक्विन और बीड वर्क किया गया है, जो रॉयल दिख रहा है। स्ट्रेट-फिट पैंट के साथ यह ऑफिस पार्टी या फिर किसी खास इवेंट के लिए परफेक्ट रहेगा।

2. एम्ब्रॉयडर्ड कॉटन को-ऑर्ड सेट

एम्ब्रॉयडर्ड कॉटन को-ऑर्ड सेट

सॉलिड ऑलिव ग्रीन कलर का एम्ब्रॉयडर्ड कॉटन को-ऑर्ड सेट भी परफेक्ट लुक देगा। ऑफिस के लिए आप हल्का-फुल्का कुछ देख रही हैं, तो ये सेट पहनें। ये आपको स्मार्ट के साथ फैशनेबल लुक देगा। हील्स के साथ इसे पहन सकती हैं।

3. लाइनिंग को-ऑर्ड सेट

लाइनिंग को-ऑर्ड सेट

स्टाइलिश और कंफर्टेबल लुक चाहिए तो आप लाइनिंग प्रिंट वाला को-ऑर्ड सेट ले सकती हैं। लाइनिंग फैब्रिक बॉडी को टॉल लुक देता है और क्लासी भी। शर्ट-स्टाइल लॉन्ग टॉप और स्ट्रेट पैंट इस लुक को अट्रैक्टिव बना रहे हैं। मानसून-गर्मी सीजन के लिए ये आरामदायक भी रहेगा।

4. फ्लोरल एम्ब्रॉयडर्ड को-ऑर्ड सेट

फ्लोरल एम्ब्रॉयडर्ड को-ऑर्ड सेट

कुर्ता स्टाइल वाले को-ऑर्ड सेट पर कुर्ती और पैंट के बॉर्डर पर फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी की गई है, जिससे ये ट्रेडिशनल लग रहा है। इस तरह के सेट्स भी आपको खूबसूरत लुक देंगे और रिलैक्स भी महसूस होगा। कॉलर डिजाइन और फुल स्लीव्स इसे क्लासी लुक दे रहे हैं।

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5. ऑलिव ग्रीन को-ऑर्ड सेट

ऑलिव ग्रीन को-ऑर्ड सेट

इस को-ऑर्ड सेट में कॉलर नेक लॉन्ग कुर्ती के साथ स्ट्रेट पैंट अच्छी लग रही है। कॉलर, कफ और पैंट के हेम पर व्हाइट एम्ब्रॉयडरी वाले सेट में फ्रंट बटन डिटेलिंग इसकी स्टाइल को आप निखार रहे हैं। इस तरह का सेट आपको अट्रैक्टिव लुक देगा।

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Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


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दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


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दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।


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