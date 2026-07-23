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5 ग्राम सोने में बनवाएं जेंट्स गोल्ड ब्रेसलेट के ये 5 स्टाइलिश डिजाइंस, हर कोई करेगा तारीफ

By Deepali Srivastava
लाइव हिन्दुस्तान
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जेंट्स भी आजकल ब्रेसलेट पहनने का शौक रखते हैं, अगर आप भी सोने के ब्रेसलेट खरीदने का प्लान कर रहे हैं। तो हम आपके लिए कुछ नए पैटर्न लेकर आए हैं। सिर्फ 5 ग्राम सोने में आप सोने के ये ब्रेसलेट्स बनवा सकते हैं।

5 ग्राम सोने में बनवाएं जेंट्स गोल्ड ब्रेसलेट के ये 5 स्टाइलिश डिजाइंस, हर कोई करेगा तारीफ

आजकल जेंट्स भी हाथों पर सोने या चांदी के ब्रेसलेट पहनना पसंद करते हैं। ये हाथों पर थोड़ा रॉयल फील देते हैं और देखने में आकर्षक भी लगते हैं। अगर आप भी गोल्ड ब्रेसलेट पहनने का शौक रखते हैं लेकिन डिजाइन कैसी चुनें समझ नहीं आ रहा है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम आपके लिए गोल्ड ब्रेसलेट के 5 नए डिजाइन लेकर आए हैं, जो सिर्फ 5 ग्राम सोने में बनकर तैयार हो सकते हैं। चलिए आपको जेंट्स ब्रेसलेट के 5 सुंदर पैटर्न दिखाते हैं।

1. डबल चेन गोल्ड ब्रेसलेट

डबल चेन गोल्ड ब्रेसलेट

डबल चेन पैटर्न वाला यह ब्रेसलेट सिंपल होने के साथ बेहद स्टाइलिश लुक देगा। करीब 5 ग्राम सोने में इसे आसानी से तैयार कराया जा सकता है। इस तरह के डिजाइन वाले ब्रेसलेट को पहनकर आपको अच्छा लुक मिलेगा और ये हैवी भी नहीं लगेंगे।

2- क्लासिक लिंक ब्रेसलेट

क्लासिक लिंक ब्रेसलेट

चौड़े लिंक और बॉक्सी पैटर्न वाला यह डिजाइन जेंट्स की पर्सनैलिटी को रॉयल टच देगा। अगर आप एलिगेंसी के साथ रॉयल फील चाहते हैं, तो इस तरह का ब्रेसलेट पैटर्न चुनें। इसे आप डेली वियर में पहन सकते हैं, ये हाथों पर जचेगा।

3- नेम प्लेट गोल्ड ब्रेसलेट

नेम प्लेट गोल्ड ब्रेसलेट

आजकल कस्टमाइज्ड ब्रेसलेट का ट्रेंड भी खूब चल रहा है। आप चाहे तो नेम प्लेट वाला ब्रेसलेट बनवाएं। कई जेंट्स अपनी पत्नी का नाम इस पर लिखवा लेते हैं, तो कुछ लोग अपना ही नाम लिखते हैं। दोनों ही तरह से इस तरह का लुक भी हाथों पर जचेगा। खूबसूरत डिजाइन के साथ नाम अच्छा लगेगा।

4- फ्लैट मेश ब्रेसलेट डिजाइन

फ्लैट मेश ब्रेसलेट डिजाइन

हल्का, आरामदायक और मॉडर्न लुक वाली डिजाइन खोज रहे हैं, तो फ्लैश मेश वाला ब्रेसलेट चुनें। 5 ग्राम सोने में ये आसानी से बन जाएगा और हाथों पर परफेक्ट लगेगा। साथ ही इसकी डिजाइन हल्की होगी, जो आपको हैवी भी नहीं लगेगी। अगर स्टाइल मारना चाहते हैं, तो इस तरह का पैटर्न बनवाएं।

5- कर्ब चेन गोल्ड ब्रेसलेट

कर्ब चेन गोल्ड ब्रेसलेट

सलमान खान के ब्रेसलेट से इंस्पायर है, तो कर्ब चेन डिजाइन चुनें। इस तरह का ब्रेसलेट कभी भी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होता और हर उम्र के पुरुषों पर खूब जंचता है। ये डिजाइन कैजुअल और फॉर्मल दोनों लुक पर जचेगा और हाथों को अट्रैक्टिव लुक देगा। हर कोई आपके स्टाइल की तारीफ करेगा।

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नोट: यहां 5 ग्राम सोने में बनने वाले ब्रेसलेट डिजाइनों की जानकारी दी गई है। हालांकि, यदि आप कोई हैवी या चौड़ा पैटर्न चुनते हैं, तो ब्रेसलेट का वजन 5 ग्राम से अधिक या कम हो सकता है। इसलिए कोई भी डिजाइन फाइनल करने से पहले अपने सुनार से वजन और कीमत की पूरी जानकारी जरूर ले लें।

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Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


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दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


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दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।


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