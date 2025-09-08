ब्लाउज की बैक पर लगावाएं ये खूबसूरत लटकन, स्टाइलिश लुक की तारीफ करेंगी सहेलियां

Latkan designs for Blouse: लटकन ना सिर्फ आपके ब्लाउज पीस को हेवी लुक देती है, बल्कि देखने में भी बेहद खूबसूरत लगती है। आप ऑकेजन के हिसाब से हेवी या लाइट लटकन अपने ब्लाउज पीस में अटैच करा सकती हैं।

ब्लाउज पीस को स्टाइलिश लुक देना हो, तो उसकी बैक पर डोरी और सुंदर सी लटकन लगवाना बेस्ट है। लटकन ना सिर्फ आपके ब्लाउज पीस को हेवी लुक देती है, बल्कि देखने में भी बेहद खूबसूरत लगती है। आप ऑकेजन के हिसाब से हेवी या लाइट लटकन अपने ब्लाउज पीस में अटैच करा सकती हैं। हैंडमेड लटकन खासतौर से काफी ज्यादा पसंद की जाती हैं और इसमें आप अपनी क्रिएटिविटी भी दिखा सकती हैं। यहां हम आपके लिए लेटेस्ट लटकन के कुछ डिजाइन ले कर आए हैं, जो आप ट्राई कर सकती हैं। ये सभी डिजाइन एक से बढ़कर एक हैं और आपके ब्लाउज में चार चांद लगाने वाले हैं।

रोज लटकन

ब्लाउज के लिए आप मैचिंग रोज लटकन भी बनवा सकती हैं। ये देखने में बहुत ज्यादा सुंदर लगेगी। खासतौर से अगर आपका ब्लाउज पीस सिंपल है, तो ऐसी छोटी-छोटी डिटेलिंग बहुत स्टाइलिश लुक देती हैं। किसी त्यौहार या फंक्शन के लिए साड़ी तैयार कर रही हैं, तो इस बार ये नए अंदाज की लटकन जरूर ट्राई करें।

बटरफ्लाई लटकन डिजाइन

कुछ यूनिक और स्टाइलिश ट्राई करना है, तो ये बटरफ्लाई लटकन ट्राई कर सकती हैं। ये डिजाइन भी देखने में बहुत प्यारा है और हर किसी का ध्यान भी इसी पर जाएगा। आप ब्लाउज के मैचिंग फैब्रिक से ये लटकन तैयार करा सकती हैं। ये सिंपल से ब्लाउज पीस को हेवी और डिजाइनर लुक देगा।

सितारों वाली लटकन

थोड़ा हेवी और ब्राइडल लुक चाहिए तो सितारों वाली लटकन बेस्ट रहेगी। आजकल इसमें कई डिजाइन आने लगे हैं और ये काफी फैंसी लगते हैं। आप अपनी साड़ी या ब्लाउज की मैचिंग लटकन ले सकती हैं। इसमें सितारे और बीड्स का बहुत ही सुंदर वर्क रहता है, जो आपके आउटफिट को और ज्यादा हेवी लुक देता है।

ट्राएंगल लटकन अटैच कराएं

ये ट्राएंगल शेप लटकन सदाबहार हैं और हमेशा ही ट्रेंडी लगती हैं। आजकल इन्हें हेवी लेयर्स में पसंद किया जा रहा है। यानी इसमें ढेर सारे ट्राएंगल शेप पैटर्न को मिलाकर हेवी लुक दिया जाता है। जितना हेवी लुक चाहती हैं, उतने बड़े और ज्यादा पैटर्न स्टिच कराएं। बहुत ही फैंसी और प्यारा लुक आएगा।

डिजाइनर लटकन

आप कुछ इस तरह की डिजाइनर लटकन भी अटैच करा सकती हैं। इसमें पैटर्न और एंब्रॉयडरी को ही लटकन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये काफी फैंसी लगती है और आजकल इसी तरह की लटकन ट्रेंड में भी हैं। आप ऑकेजन के हिसाब से लुक को थोड़ा हेवी या मिनिमल रख सकती हैं।