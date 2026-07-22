पहली नजर में पसंद आ जाएंगी सोने की ये 5 एंगेजमेंट रिंग डिजाइंस
अगर सगाई के लिए सोने की अंगूठी खरीदने का सोच रहे हैं, तो ये खूबसूरत डिजाइन आपके काम आ सकते हैं। ये अंगूठियां देखने में स्टाइलिश हैं और हर उम्र की महिलाओं पर खूब जचेंगी।
सगाई सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि जिंदगी के सबसे खास पलों में से एक होती है। इसलिए इस मौके पर चुनी जाने वाली अंगूठी भी यादगार होनी चाहिए। आजकल महिलाएं ऐसी अंगूठियां पसंद करती हैं, जो खूबसूरत होने के साथ रोज पहनने में भी आरामदायक हों। कुछ लोग हल्के और सादे डिजाइन पसंद करते हैं, तो कुछ चमकदार स्टोन्स वाली अंगूठियां चुनते हैं। अगर आप भी सगाई के लिए ऐसी सोने की अंगूठी ढूंढ रहे हैं, जो हमेशा फैशन में बनी रहे, तो यहां दिखाए गए पांच डिजाइन आपके लिए अच्छे विकल्प हो सकते हैं।
1. कई लेयर वाली स्टोन्स से जड़ी अंगूठी
अगर आपको थोड़ा अलग और आकर्षक डिजाइन पसंद है, तो यह अंगूठी बेहतरीन विकल्प हो सकती है। इसमें कई पतली लेयर के साथ छोटे-छोटे चमकदार स्टोन्स लगे हैं, जो इसे खास बनाते हैं। यह ट्रेडिशनल और मॉडर्न, दोनों तरह के पहनावे के साथ अच्छी लगती है।
2. फूलों की नक्काशी वाली अंगूठी
फूलों की डिजाइन कभी पुरानी नहीं होती। इस तरह की अंगूठी सादगी और सुंदरता का बेहतरीन मेल होती है। अगर आपको हल्की और रोज पहनने लायक अंगूठी चाहिए, तो यह डिजाइन पसंद आ सकता है।
3. बीच में बड़े स्टोन वाली अंगूठी
सगाई के लिए इस तरह की अंगूठियां सबसे ज्यादा पसंद की जाती हैं। बीच में लगा चमकदार स्टोन और दोनों तरफ का खूबसूरत डिजाइन इसे खास बनाता है। यह हाथों की सुंदरता को और बढ़ा देता है।
4. जोड़ी वाली सगाई अंगूठी
अगर आप जोड़ी में पहनने वाली अंगूठी पसंद करते हैं, तो यह डिजाइन अच्छा विकल्प हो सकता है। एक अंगूठी पर चमकदार स्टोन और दूसरी सादी बनावट में है। दोनों साथ में बेहद खूबसूरत दिखाई देती हैं।
5. पारंपरिक नक्काशी वाली सोने की अंगूठी
अगर आपको पूरी तरह सोने की पारंपरिक अंगूठियां पसंद हैं, तो यह डिजाइन जरूर देखें। इसमें बारीक नक्काशी और बीच में फूल जैसा डिजाइन बना हुआ है। यह शादी और सगाई जैसे खास मौकों के लिए शानदार विकल्प है।
अंगूठी खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान
- सही नाप चुनें: अंगूठी ना ज्यादा ढीली हो और ना ज्यादा कसी हुई।
- सोने की शुद्धता जांचें: हमेशा शुद्धता का प्रमाण देखकर ही खरीदारी करें।
- रोज पहनने का ध्यान रखें: ऐसा डिजाइन चुनें, जिसे रोज पहनने में भी परेशानी ना हो।
- अपने पहनावे के अनुसार चुनें: अगर आप हल्के गहने पहनना पसंद करते हैं, तो सादा डिजाइन बेहतर रहेगा।
सही चुनाव है जरूरी! सगाई की अंगूठी सिर्फ एक गहना नहीं, बल्कि जिंदगी भर की याद होती है। इसलिए ऐसा डिजाइन चुनें, जो आपकी पसंद, आराम और स्टाइल तीनों पर खरा उतरे।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
परिचय एवं अनुभव
शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।
करियर का सफर
लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।
विशेषज्ञता
शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
पुरस्कार
लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।