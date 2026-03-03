होली के पक्के रंग से काली पड़ गई पायल-बिछिया? इन 5 आसान तरीकों से मिनटों में करें साफ
होली का त्योहार रंगों से भरा होता है और लोग इसमें पूरी तरह से डूब जाते हैं। होली खेलते समय पक्के रंग बिछिया और पायल की दरारों में फंस जाते हैं, जिन्हें छुड़ाना मुश्किल होता है। अगर आपकी पायल-बिछिया काली पड़ गई है, तो उसे साफ करने के लिए 5 तरीके अपनाएं।
होली का त्योहार रंगों से भरा होता है और इसमें हर कोई खो जाना चाहता है। रंग-बिरंगे कलर्स में डूबकर हम होली का जश्न मना तो लेते हैं लेकिन बाद में इन रंगों को छुड़ाने में हालत खराब हो जाती है। खासतौर पर अगर होली का रंग पक्का हो तो ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। होली का पक्का रंग न सिर्फ स्किन से छुड़ाना मुश्किल होता है बल्कि चांदी की पायल और बिछिया से भी ये आसानी से नहीं छूटता है। केमिकल वाले गुलाल और पक्के रंग गहनों की दरारों में फंस जाते हैं, जिससे वे काले या फीके दिखने लगते हैं। अगर आपकी पायल-बिछिया भी होली के रंग से दागदार हो गई है, तो घबराएं नहीं। घर पर ही इन 5 आसान तरीकों से आप इन्हें फिर से चमका सकती हैं।
1- बेकिंग सोडा और नींबू का रस
एक कटोरी में एक चम्मच बेकिंग सोडा लें और उसमें कुछ बूंदें नींबू का रस मिलाएं। इस पेस्ट को पायल या बिछिया पर लगाकर 10-15 मिनट छोड़ दें। फिर हल्के ब्रश से रगड़कर गुनगुने पानी से धो लें। इससे जमे हुए रंग और कालापन हटने लगता है।
2- टूथपेस्ट से क्लीनिंग
टूथपेस्ट चांदी के गहनों की सफाई में कारगर होता है। पायल-बिछिया पर टूथपेस्ट लगाकर मुलायम ब्रश से हल्के हाथों से रगड़ें। 5 मिनट बाद साफ पानी से धोकर सूखे कपड़े से पोंछ लें। इससे रंग के दाग हल्के हो जाएंगे और कालापन भी दूर जाएगा।
3- सिरका और गर्म पानी
एक बर्तन में हल्का गर्म पानी लें और उसमें 2 चम्मच सफेद सिरका मिलाएं। गहनों को 15-20 मिनट तक इसमें डुबोकर रखें, बाद में ब्रश से साफ कर लें। यह तरीका जिद्दी रंग निकालने में मदद करता है।
4- डिटर्जेंट और गुनगुना पानी
अगर रंग ज्यादा गहरा नहीं है तो हल्के डिटर्जेंट पाउडर को गुनगुने पानी में घोलकर पायल-बिछिया 10 मिनट तक भिगो दें। फिर नरम ब्रश से साफ करें। यह तरीका रोजमर्रा की सफाई के लिए सुरक्षित है।
5- एल्यूमिनियम फॉयल और नमक ट्रिक
एक बर्तन में एल्यूमिनियम फॉयल बिछाएं। उसमें गर्म पानी, एक चम्मच नमक और थोड़ा बेकिंग सोडा डालें। पायल-बिछिया इसमें 10 मिनट रखें। केमिकल रिएक्शन की वजह से कालापन और रंग उतरने लगता है। बाद में साफ पानी से धोकर सुखा लें।
टिप्स- पायल और बिछिया को धोने के बाद अच्छे से सुखाकर ही रखें या पहनें। पानी लगा रहने से चांदी काली पड़ सकती है। अगर आपको उसे रखना है, तो पानी सुखाकर किसी पन्नी में रखकर डिब्बे या पर्स में रखें।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
परिचय
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
करियर का सफर
दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।
एजुकेशन
दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।
विशेषज्ञता
हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू
