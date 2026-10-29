Karwa Chauth Hairstyle: करवा चौथ पर मिनटों में पाएं खूबसूरत लुक, ट्राई करें ये 5 ईजी हेयरस्टाइल
करवा चौथ पर हेयरस्टाइल बनवाने के लिए पार्लर जाने का समय नहीं है, तो आप घर पर ही 10 मिनट के अंदर खूबसूरत हेयर लुक पा सकती हैं। हम आपके लिए 5 सबसे आसान और ट्रेंडी हेयरस्टाइल लेकर आए हैं।
करवा चौथ के मौके पर सुहागिन महिलाएं सजती-संवरती हैं और पूरा श्रृंगार करती हैं। मेकअप और हेयरस्टाइल बढ़िया बनवाने के लिए औरतें पार्लर जाती हैं लेकिन कुछ के पास कही भी जाने का समय नहीं रहता। ऐसे में अगर आप मेकअप कर लेती हैं लेकिन हेयरस्टाइल समज नहीं आती है, तो हम आपकी मदद कर देते हैं। हम आपके लिए 5 ऐसी आसान हेयरस्टाइल लेकर आए हैं, जो 10 मिनट के अंदर बन जाएंगी और खूबसूरत भी लगेंगी। ये पांचों हेयरस्टाइल काफी ट्रेंडी और खूबसूरत हैं, इन्हें आप साड़ी, सूट या लहंगा किसी भी आउटफिट पर बना सकती हैं।
1. स्लीक लो बन विद गजरा
करवा चौथ पर ट्रेडिशनल और एलिगेंट लुक पाने के लिए स्लीक लो बन एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसमें बालों को बीच से मांग निकालकर पीछे की ओर अच्छी तरह कंघी करें और गर्दन के पास एक छोटा-सा जूड़ा बना लें। अब जूड़े के चारों ओर मोगरे का गजरा या आर्टिफिशियल फ्लावर स्ट्रिंग लगाकर पिन से सेट कर दें। साड़ी, लहंगे या अनारकली सूट के साथ यह हेयरस्टाइल बेहद खूबसूरत लगेगी।
2. लो मेसी बन विद फ्लोरल एक्सेसरीज
अगर आप करवा चौथ पर ट्रेडिशनल के साथ थोड़ा मॉडर्न लुक चाहती हैं, तो लो मेसी बन ट्राई कर सकती हैं। इसके लिए बालों को पीछे की ओर ले जाकर हल्का ट्विस्ट करें और गर्दन के पास एक ढीला-सा जूड़ा बना लें। आगे से चेहरे के पास बालों की कुछ पतली लटें निकालें और जूड़े पर छोटे फूलों वाली क्लिप लगा दें। यह हेयरस्टाइल साड़ी, शरारा और इंडो-वेस्टर्न आउटफिट के साथ खूब जचेगी। इसे आप 7 से 10 मिनट में आसानी से बना सकती हैं।
3. ट्रेडिशनल ट्विस्टेड बन विद ज्वेलरी पिन
करवा चौथ पर अगर आप बिना ज्यादा मेहनत के रॉयल लुक पाना चाहती हैं, तो ट्विस्टेड बन सबसे अच्छा ऑप्शन है। इसके लिए बालों को दो हिस्सों में बांटकर पीछे की ओर ट्विस्ट करें और दोनों हिस्सों को मिलाकर एक छोटा-सा जूड़ा बना लें। इसे यू-पिन से अच्छी तरह फिक्स करें और बीच में अपनी पसंद का स्टोन या कुंदन वाला हेयर पिन भी लगी सकती हैं। चाहें तो जूड़े के एक तरफ छोटा-सा गजरा भी लगा सकती हैं। यह हेयरस्टाइल हैवी साड़ी और एथनिक सूट के साथ अच्छी लगेगी और लगभग 10 मिनट में तैयार हो जाएगी।
4. हाफ-अप हाफ-डाउन कर्ल्स विद साइड ट्विस्ट
अगर आप करवा चौथ पर खुले बाल रखना पसंद करती हैं, तो यह हेयरस्टाइल आपके लिए परफेक्ट है। सबसे पहले बालों में हल्की वेव्स बनाएं। अब दोनों तरफ से थोड़े-थोड़े बाल लेकर ट्विस्ट करें और पीछे की ओर पिन से जोड़ दें। पिन वाली जगह पर छोटा-सा मोती या फ्लोरल हेयर क्लिप लगा सकती हैं। इससे बालों को खूबसूरत और स्टाइलिश लुक मिलेगा। यह हेयरस्टाइल साड़ी, सूट और लहंगे तीनों के साथ अच्छी लगेगी। पहले से हल्के वेवी बाल हों, तो यह स्टाइल 5 से 10 मिनट में बन सकती है।
5. ईजी वॉल्यूमिनस ब्रेड विद पर्ल्स
करवा चौथ पर चोटी बनाकर भी आप बेहद खूबसूरत दिख सकती हैं। इसके लिए बालों को पीछे की ओर कंघी करें और हल्का पफ बनाकर ढीली चोटी गूंथ लें। अब चोटी के किनारों को हल्के हाथों से खींचकर थोड़ा वॉल्यूम दें। इसे सजाने के लिए छोटे मोती वाले पिन या एक सुंदर हेयर एक्सेसरी का इस्तेमाल करें। माथे पर बिंदी और पारंपरिक गहनों के साथ यह हेयरस्टाइल बेहद सुंदर लगेगी। इसे लगभग 10 मिनट में बनाया जा सकता है और यह साड़ी या सूट के साथ खूब जचेगी।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
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