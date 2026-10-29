Karwa Chauth Hairstyle: करवा चौथ पर मिनटों में पाएं खूबसूरत लुक, ट्राई करें ये 5 ईजी हेयरस्टाइल

करवा चौथ पर हेयरस्टाइल बनवाने के लिए पार्लर जाने का समय नहीं है, तो आप घर पर ही 10 मिनट के अंदर खूबसूरत हेयर लुक पा सकती हैं। हम आपके लिए 5 सबसे आसान और ट्रेंडी हेयरस्टाइल लेकर आए हैं।

करवा चौथ के मौके पर सुहागिन महिलाएं सजती-संवरती हैं और पूरा श्रृंगार करती हैं। मेकअप और हेयरस्टाइल बढ़िया बनवाने के लिए औरतें पार्लर जाती हैं लेकिन कुछ के पास कही भी जाने का समय नहीं रहता। ऐसे में अगर आप मेकअप कर लेती हैं लेकिन हेयरस्टाइल समज नहीं आती है, तो हम आपकी मदद कर देते हैं। हम आपके लिए 5 ऐसी आसान हेयरस्टाइल लेकर आए हैं, जो 10 मिनट के अंदर बन जाएंगी और खूबसूरत भी लगेंगी। ये पांचों हेयरस्टाइल काफी ट्रेंडी और खूबसूरत हैं, इन्हें आप साड़ी, सूट या लहंगा किसी भी आउटफिट पर बना सकती हैं।

1. स्लीक लो बन विद गजरा

करवा चौथ पर ट्रेडिशनल और एलिगेंट लुक पाने के लिए स्लीक लो बन एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसमें बालों को बीच से मांग निकालकर पीछे की ओर अच्छी तरह कंघी करें और गर्दन के पास एक छोटा-सा जूड़ा बना लें। अब जूड़े के चारों ओर मोगरे का गजरा या आर्टिफिशियल फ्लावर स्ट्रिंग लगाकर पिन से सेट कर दें। साड़ी, लहंगे या अनारकली सूट के साथ यह हेयरस्टाइल बेहद खूबसूरत लगेगी।

2. लो मेसी बन विद फ्लोरल एक्सेसरीज

अगर आप करवा चौथ पर ट्रेडिशनल के साथ थोड़ा मॉडर्न लुक चाहती हैं, तो लो मेसी बन ट्राई कर सकती हैं। इसके लिए बालों को पीछे की ओर ले जाकर हल्का ट्विस्ट करें और गर्दन के पास एक ढीला-सा जूड़ा बना लें। आगे से चेहरे के पास बालों की कुछ पतली लटें निकालें और जूड़े पर छोटे फूलों वाली क्लिप लगा दें। यह हेयरस्टाइल साड़ी, शरारा और इंडो-वेस्टर्न आउटफिट के साथ खूब जचेगी। इसे आप 7 से 10 मिनट में आसानी से बना सकती हैं।

3. ट्रेडिशनल ट्विस्टेड बन विद ज्वेलरी पिन

करवा चौथ पर अगर आप बिना ज्यादा मेहनत के रॉयल लुक पाना चाहती हैं, तो ट्विस्टेड बन सबसे अच्छा ऑप्शन है। इसके लिए बालों को दो हिस्सों में बांटकर पीछे की ओर ट्विस्ट करें और दोनों हिस्सों को मिलाकर एक छोटा-सा जूड़ा बना लें। इसे यू-पिन से अच्छी तरह फिक्स करें और बीच में अपनी पसंद का स्टोन या कुंदन वाला हेयर पिन भी लगी सकती हैं। चाहें तो जूड़े के एक तरफ छोटा-सा गजरा भी लगा सकती हैं। यह हेयरस्टाइल हैवी साड़ी और एथनिक सूट के साथ अच्छी लगेगी और लगभग 10 मिनट में तैयार हो जाएगी।

4. हाफ-अप हाफ-डाउन कर्ल्स विद साइड ट्विस्ट

अगर आप करवा चौथ पर खुले बाल रखना पसंद करती हैं, तो यह हेयरस्टाइल आपके लिए परफेक्ट है। सबसे पहले बालों में हल्की वेव्स बनाएं। अब दोनों तरफ से थोड़े-थोड़े बाल लेकर ट्विस्ट करें और पीछे की ओर पिन से जोड़ दें। पिन वाली जगह पर छोटा-सा मोती या फ्लोरल हेयर क्लिप लगा सकती हैं। इससे बालों को खूबसूरत और स्टाइलिश लुक मिलेगा। यह हेयरस्टाइल साड़ी, सूट और लहंगे तीनों के साथ अच्छी लगेगी। पहले से हल्के वेवी बाल हों, तो यह स्टाइल 5 से 10 मिनट में बन सकती है।

5. ईजी वॉल्यूमिनस ब्रेड विद पर्ल्स